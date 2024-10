S akými raketami dokážu náboženskí fanatici v Teheráne ohroziť židovský štát?

Irán nasadil proti Izraelu nielen svoje staršie rakety, ale aj najnovšie, ktoré predstavil v minulom roku. V arzenáli ich má niekoľko tisíc. Židovský štát informoval, že čelil smršti 180 striel. „Irán vlastní viac ako 3-tisíc balistických rakiet," povedal vlani v Kongrese USA americký generál Kenneth McKenzie. Tieto rakety najprv preniknú nad hranice zemskej atmosféry, potom sa bojové hlavice od nich oddelia, vrátia sa späť do atmosféry a zamieria na svoj cieľ.

Šaháb-3 je pomenovanie prvej iránskej balistickej rakety stredného doletu. Funguje na kvapalné pohonné hmoty. Existuje v troch verziách. Rakety typu Šaháb-3 doletia do vzdialenosti okolo 2-tisíc kilometrov, čiže keby ich nezlikvidovala protivzdušná obrana, určite by dopadli na izraelské územie. „Vzdušnou čiarou je medzi Teheránom a Jeruzalemom menej ako dvetisíc kilometrov," podotkol server Warrior Maven. Samozrejme, že ich nemusia odpaľovať z oblasti hlavného mesta, ktoré sa nachádza v centrálnej časti štátu, ale zo západnej, ktorá je oveľa bližšie k Izraelu (je to región susediaci s Irakom).

Ako Izrael zostreľoval iránske drony a rakety Video Izrael so spojencami dokázal v apríli zničiť 99 percent dronov a rakiet, ktorými na židovský šát zaútočil Irán. / Zdroj: IDF

Šaháb-1, strelu s kratším doletom, Iránci prvýkrát úspešne testovali v roku 1998. Dokázala preletieť zhruba 1300 kilometrov, modernizácia predĺžila dolet. Západní vojenskí experti tvrdia, že iránske rakety sú nespoľahlivé, čo sa týka ich presnosti. Hovoria, že niekedy minú svoj cieľ tak, že dopadnú až o 2500 metrov niekde ďalej. Je to pravda? Ako dôkaz poslúži raketa typu Emád, ktorú vyvinuli na báze Šahábu-3.

O Emáde analytici na Západe uvádzali, že jej presnosť má odchýlku okolo 500 metrov. Teherán, naopak, tvrdí, že je to iba 50 metrov. Keď v apríli tohto roku Iránci vystrelili rakety namierené proti Izraelu, jednou z mála tých, čo zasiahli jeho územie, bola tá, ktorej hlavica dopadla v Negevskej púšti 65 kilometrov južne od Jeruzalema (väčšinu striel sa podarilo zlikvidovať vo vzduchu aj s pomocou Američanov). Analytici z amerického Centra Jamesa Martina usúdili, že strela mala trafiť hangár izraelských stíhačiek. Hlavica však explodovala až 1,5 kilometra od predpokladané­ho cieľa.

Od júna 2023 náboženskí fanatici v Teheráne hovoria o svojej novej pýche v arzenáli zbraní. Vtedy predstavili novú raketu nazvanú Fatah-1. Ide o prvú iránsku nadzvukovú balistickú raketu stredného doletu Režim islamskej republiky oznámil, že strely Fatah-1 teraz použil pri ostreľovaní Izraela. Rakety tohto typu podľa tvrdení Teheránu majú výraznú manévrovaciu schopnosť, pričom ich rýchlosť im pomáha vyhýbať sa systémom protivzdušnej obrany.

Väčšinu striel počas masívneho úderu proti Izraelu teraz pravdepodobne tvorili rakety Šaháb-3. Irán ich môže nasadiť do boja od roku 2003. „Šaháb-3 nesie bojovú hlavicu s hmotnosťou 760 – 1200 kilogramov," uviedla televízna stanica CNN. Dodala, že tieto rakety sa dajú vystreľovať z mobilných aj z podzemných odpaľovacích zariadení. Čo sa týka ich presnosti, odchýlka od terča dosahuje približne 300 metrov.