Ukrajinci stratili mesto, ktoré bránili od začiatku invázie. Povedie to k pádu ministra obrany a získali Rusi podstatnú výhodu?

Mesto má nielen strategický význam. Nemenej aj symbolický: Ukrajinci dokázali brániť Vuhledar od marca 2022, čiže takmer od začiatku vpádu ruských vojsk vo februári toho roku. Teraz, keď oň prišli, si minister obrany Rustem Umerov vypočul výzvu, aby podal demisiu. Čo strata Vuhledaru znamená pre vojenských plánovačov v Kyjeve a prinesie jeho obsadenie podstatnú výhodu generálom v Moskve?

Ruský tank v plameňoch. Stačil na to jeden ukrajinský Javelin Video Ukrajinský vojak zničil ruský tank T-72B3 pomocou protitankového systému Javelin. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

{* koniec-sablona *}

Čo sa týka pozadia zmeny kontroly nad mestom, vyzerá to tak, že tvrdenie stojí proti tvrdeniu. „Kyjev mal vo Vuhledare veľké straty. pretože nestiahol svoje sily, keď to ešte bolo možné," napísala ruská agentúra TASS. Ukrajina to popisuje celkom inak. „Nepriateľ utrpel výrazné straty, ale v snahe prevziať kontrolu nad mestom za každú cenu, poslal zálohy, čím vyčerpal obranu ukrajinských ozbrojených síl," uviedla agentúra RBK-Ukrajina. Obidve médiá vychádzali z informácií armády. Kyjev dodal, že jeho vojaci opustili svoje pozície v centrálnej časti Vuhledaru, pretože im hrozilo obkľúčenie. Vrchné velenie rozhodlo, že stiahnutie je nevyhnutný manéver, ktorý zabráni zajatiu vojakov aj s ich bojovou technikou.

Založenie Vuhledaru v roku 1964 súviselo s rozvojom uholnej oblasti južného Donbasu. Pred začiatkom ruskej invázie mesto malo takmer 15-tisíc obyvateľov, s pribúdajúcim časom sa fakticky zmenilo na ľudoprázdne. Civilistov, ktorých tam zostalo len okolo sto, nahradili vojaci… „V súčasnosti je vo Vuhledare 107 civilistov, ktorí odmietali odísť, žijú v pivniciach," poznamenala agentúra RBK-Ukrajina.

Čítajte viac 951. deň: Ďalší brutálny útok Rusov. Atak na tržnicu a zastávku zabil šesť civilistov, inde postrieľali 16 vzdávajúcich sa Ukrajincov

V Kyjeve sa rôznia názory na stratu Vuhledaru: z reakcií niektorých predstaviteľov vyplýva, že je to hanba, ale iní tvrdia, že v princípe sa nič prevratné neudialo, čo by hneď oslabilo pozície ukrajinskej armády v regióne. „Rusi okupovali Vuhledar. Zahanbujúce. Umerov musí odstúpiť. Okamžite," napísal na sociálnej sieti Telegram poslanec Oleksij Hončarenko o ministrovi obrany. Naopak, vojenský analytik Oleksandr Kovalenko odmieta príliš dramatizovať situáciu: „Dobytie Vuhledaru okupantmi v jednom bode žiadnym spôsobom neovplyvní ukrajinskú obrannú líniu," citovala ho agentúr UNIAN. Prečo nepanikári? „Nie je to prielom línie obrany. Tá medzi Novoukrajinkou a Bohojavlenkou bola a aj zostáva," ozrejmil Kovalenko. (Novoukrajinka je mesto a Bohojavlenka obec v Donbaskej oblasti.)

Okupácia Vuhledaru má ten význam z pohľadu Kremľa, že prezident Vladimir Putin si chce podmaniť celý východný región Donbaskej oblasti. Vuhledar sa nachádza približne 50 kilometrov od Pokrovska, čo je mesto, ktoré ruskí generáli veľmi túžia obsadiť. Ako vojenskí stratégovia sa však nemajú čím chváliť: veď obrancovia Vuhledaru odolávali Rusom až 31 mesiacov. „Vuhledar sa nestal obeťou ruskej strategickej zdatnosti, ale hrubej sily," podotkla televízna stanica CNN v narážke na ruský postup za každú cenu, keď sa neberie ohľad na predpokladaný počet vlastných padlých. „Ukrajinci tam postavili impozantnú obranu, Rusko sa usilovalo niekoľkokrát dobyť mesto, ale nepodarilo sa mu to," dodala CNN.

Ruskí generáli zvlášť verili, že obranu Vuhledaru prelomia v zime 2022/2023. Ukrajinci však odrazili útok dvoch brigád námornej pechoty. Ich nepriateľ utrel vtedy veľké straty, čo súviselo aj so zamínovaným okolím mesta. Navyše príslušníci námornej pechoty nedostali podporu z krídla svojho postupu, čiže nemal ich kto zásobovať, preto sa museli stiahnuť. Za zmienku stojí fiasko, ktoré Rusi zažili vo Vuhledare konkrétne vo februári 2023, keď stovky vojakov postupovali cez mesto: ocitli sa pod paľbou ukrajinského delostrelectva umiestneného medzi vyľudnenými panelákmi… Zúrivá ofenzíva, ktorá sa konečne ruským veliteľom oplatila, teraz trvala približne desať dní.

Server Meduza poznamenal, že v marci 2022 Rusi nedokázali obsadiť Vuhledar, lebo tam nemali dostatočný počet vojakov. Ukrajinci potom stihli zamínovať okolie. Mesto má vyvýšenú polohu, priľahlé oblasti sú nižšie, takže z vysokých panelákov sa im naskytol skvelý výhľad proti možným akciám nepriateľa. „Ruské velenie si už v roku 2022 uvedomilo, že 'pevnosť Vuhledar'nielen zabraňuje ruskému napredovaniu, ale tiež komplikuje logistiku jeho ozbrojených síl," píše Meduza.

Čo si v Rusku sľubujú od okupácie Vuhledaru, ktorý sa nachádza necelých 70 kilometrov od Donecka? Agentúra TASS poukázala zvlášť na jeho logistický význam. Naopak, americkí experti z Inštitútu pre štúdium vojny tvrdia, že toto mesto obrazne povedané teraz nie je nijaký žolík logistiky.

Ukrajinský analytik Kovalenko povedal, že kontrola nad Uhledarom bránila Rusom obnoviť železničnú dopravu medzi východnou a južnou časťou Donbasu. „Trať bola totiž pod paľbou ukrajinských síl," objasnil s tým, že Rusi by po okupácii Uhledaru mohli využívať železničný transport. „Ruskí vojaci sa teraz stadiaľ možno budú snažiť postupovať smerom na severozápad," doplnil vojenský expert Oleksadr Musijenko pre RBK-Ukrajina s tým, že jedným z ich hlavných cieľov zostáva obsadiť Pokrovsk.

Médiá zatiaľ nezverejnili aktuálne fotky z Vuhledaru, ale keď ich poskytnú, pravdepodobne sa naskytne pohľad na samé ruiny. Ide nielen o dôsledok predchádzajúcich dlhých bojov od marca 2022, ale aj o výdatné aktuálne nasadenie presne navádzaných bômb. „Rusi ich nasadili v takom počte, ako ešte nikdy predtým neurobili proti nejakému inému mestu," podčiarkol Kovalenko. Aj preto Vuhledar zostane dlhú dobu neobývateľným mestom.