Lietadlu spoločnosti Ryanair začal krátko pred štartom horieť motor

Let spoločnosti Ryanair so 184 cestujúcimi z Brindisi do iného talianskeho mesta Turín museli vo štvrtok zrušiť po tom, ako krátko pred štartom začali z jedného z motorov šľahať plamene. Ako referuje web Daily Mail, všetkým osobám na palube sa podarilo uniknúť z lietadla bez zranení.