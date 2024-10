Scholz: Pre mnohých vo východnom Nemecku znamenalo zjednotenie krajiny kolaps

Pre milióny ľudí vo východnom Nemecku bol zlom, ktorý nastal v prvých rokoch po znovuzjednotení krajiny, predovšetkým kolapsom. Zrútil sa celý ich dovtedajší život, znehodnotili sa ich vedomosti, skúsenosti a všetko, čo dosiahli. Na ústredných oslavách 34. výročia zjednotenia Nemecka to vo štvrtok vo Schwerine, metropole Meklenburska-Predpomoranska, povedal spolkový kancelár Olaf Scholz.

„Na tieto skúsenosti by sa nikdy nemalo zabudnúť ani ich zamiesť pod koberec,“ povedala Scholz. To je podľa neho pravdepodobne jeden z dôvodov stále pretrvávajúcej „zvláštnej nálady – zvláštnej nespokojnosti – a politických zvláštností, ktoré dnes východné Nemecko charakterizujú“.

Podobne sa vyjadrila aj premiérka Meklenburska-Predpomoranska Manuela Schwesigová. „Pre väčšinu ľudí v západonemeckých spolkových krajinách sa zjednotením Nemecka veľa nezmenilo, ale pre nás vo východnom Nemecku, pre naše rodiny, sa zmenilo takmer všetko,“ uviedla. Vzhľadom na tieto skúsenosti je pochopiteľné, že vo východnom Nemecku sú výraznejšie obavy, že o to, čo sa dosiahlo, by sme mohli opäť prísť.

Rozdiely medzi východom a západom Nemecka boli v minulosti príliš často ignorované a to sa podľa Schwesigovej musí zmeniť. Stále totiž existujú rozdiely napríklad v platoch či v tom, že vo východnom Nemecku má sídlo menej veľkých firiem, „ktoré nemôžeme akceptovať“.

Scholz vyjadril znepokojenie z výsledkov nedávnych volieb v troch východonemeckých spolkových krajinách, v ktorých niekedy až tretina voličov podporila autoritatívnu a radikálnu politiku. „Poškodzuje to Sasko, Durínsko a Brandenbursko. Poškodzuje to celú našu krajinu — našu ekonomiku a našu povesť vo svete. Na zvrátenie tohto vývoja bude potrebné ešte veľa tvrdej práce,“ povedal Scholz.

Nemecku podľa Scholza nepomáha ani myšlienka, že jeho zjednotenie bude dokonané, keď bude východ jedného dňa presne taký istý ako západ — pričom nič také ako jeden západ neexistuje. „Vyvoláva to len roztrpčenie a frustráciu, pretože to nie je dosiahnuteľné ani žiaduce,“ konštatoval kancelár. „Naša vnútorná rozmanitosť nie je deficit — je to osobitná sila našej krajiny,“ dodal.