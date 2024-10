181 balistických striel - a nič. Na čom si vylámali zuby iránske rakety

Stálo to stámilióny dolárov, ale oplatilo sa. Aj keď Irán vypálil v utorok na Izrael až 181 balistických striel, škody boli minimálne. Na území židovského štátu nikto nezahynul, dvaja ľudia vyviazli s ľahkými zraneniami. Jedinou obeťou sa stal Palestínčan na okupovanom území Západného brehu Jordánu, ktorého zabil úlomok z rakety. Ako je možné, že sa Izraelčanom podarilo väčšinu striel zneškodniť? Vďačia za to najvyspelejším obranným systémom, ako sú Arrow (Šíp) a Iron Dome (Železná kupola).

„Asi o 19.30 h miestneho času nás hovorca izraelských obranných síl Daniel Hagari a velenie domáceho frontu upozornili na rakety vypálené z Iránu. Povedali nám, aby sme sa skryli do bezpečia a počkali, kým strely zachytia systémy protivzdušnej obrany,“ opísala iránsky útok pre denník Hindustan Times novinárka Ješnaja Rosemonová z mesta Rehovot. Ako dodala, protiraketová obrana takmer všetky strely zlikvidovala.

Iránske rakety nad Starým mestom v Jeruzaleme Video V utorok večer (1. októbra) zaútočil Irán na Izrael so 181 balistickými strelami. / Zdroj: IDF

Podľa britského denníka The Guardian boli americké a britské námorné sily na východe Stredozemného mora síce pripravené pomôcť Izraelu, no napokon to ani nebolo treba. Dve americké lode vypálili len asi tucet striel, inak sa do obrany nezapojili.

„Boli v pohotovosti, aby zostrelili drony Šáhid, ktoré sa pohybujú pomalšie – tak ako to spravili už pri predošlom útoku v apríli, keď Irán použil rôzne typy zbraní,“ priblížil denník s tým, že tentoraz iránsky režim drony nenasadil.

O bezpečnosť 9,5 milióna obyvateľov Izraela sa tak opäť postaral moderný „protiraketový dáždnik“. A podobne ako pri útoku v apríli, keď Irán na izraelské územie vystrelil zhruba 120 rakiet, nesklamal.

Ako vlastne funguje? Izraelská protivzdušná obrana využíva viaceré systémy, pri strednej vzdialenosti napríklad David’s Sling (Davidov prak), no predovšetkým Arrow a Iron Dome.

Systém Arrow dokáže zlikvidovať viaceré rakety súčasne, aj pri takých rozsiahlych úderoch ako v utorok večer. Útočiacu strelu rozozná už pri štarte – aj zo vzdialenosti stoviek kilometrov, prepočíta jej letovú dráhu (balistickú krivku) a vypáli proti nej raketu, ktorá ju zneškodní – a to buď v atmosfére, alebo aj vo vesmíre (Arrow-3).

Jej dráhu možno počas letu upraviť z riadiaceho centra. Radar je spoľahlivý a reakcia veľmi rýchla, takže systém rakety zničí už vo veľkých výškach, prv, ako dopadnú na izraelské územie.

Podobne funguje Iron Dome. "Systém pozostáva z troch komponentov. Na jednej strane máme radarový systém, ktorý rozpozná odpálenie rakety, a na druhej strane kontrolné centrum, ktorého obsluha to vďaka systému zaznamená.

Stlačí tlačidlo, my dostaneme signál a odtiaľto vypálime raketu, ktorá letiacu strelu zneškodní, čo je vlastne tretia dôležitá súčasť systému," vysvetlil pre denník Bild brigádny generál Doron Gaviš, ktorý velil protivzdušnej obrane v roku 2011, keď Iron Dome začali používať.

Redaktori Bildu nakrútili reportáž priamo na utajovanom mieste v Izraeli, kde sídli mobilná jednotka (batéria) jedného zo zariadení Iron Dome. Keby sa jeho poloha prezradila, čo by ohrozilo posádku, nie je problém ho presťahovať. „Systém sa ľahko obsluhuje a dá sa ľahko prevážať,“ pochválila ho 20-ročná veliteľka jednotky.

Iron Dome je hlavnou zbraňou izraelskej obrany proti nepriateľským raketám a delostrelectvu. Dokáže zachytiť až 90 percent rakiet s doletom od štyroch do 70 kilometrov, pričom jedno zariadenie ochráni územie s rozlohou približne 150 štvorcových kilometrov a naraz zneškodní až šesť vypálených striel.

Systému stačí len niekoľko sekúnd na posúdenie, či prichádzajúca raketa predstavuje hrozbu. Ak mieri do neobývanej oblasti, nemá význam ju zostreľovať.

Ako Izrael zostreľoval iránske drony a rakety Video Izrael so spojencami dokázal v apríli zničiť až 99 percent dronov a rakiet, ktorými iránsky režim zaútočil na židovský štát. / Zdroj: IDF

Zatiaľ čo Iron Dome sa využíva skôr pri raketových útokoch palestínskej militantnej skupiny Hamas či hnutia Hizballáh, teda z kratších vzdialeností, pri vzdušných úderoch z Iránu, ktorý nasadzuje balistické strely, je spoľahlivou obranou najmä systém Arrow.

Samozrejme, že nie je dokonalý a ani izraelská obrana nedokáže hermeticky uzavrieť celý vzdušný priestor. Napriek tomu má veľmi vysokú mieru efektivity, čo pomáha zachraňovať životy.

Je to však veľmi drahá záležitosť. Podľa amerického Centra strategických medzinárodných štúdií stojí výroba jedinej batérie Iron Domu asi 100 miliónov dolárov.

Izrael má dnes pritom vo výzbroji najmenej desať takých zariadení. K tomu treba pripočítať náklady na zneškodnenie každej nepriateľskej rakety, čo sa odhaduje na 40-tisíc dolárov.

Ako v apríli prezradil bývalý finančný poradca štábu izraelskej armády, jedna raketa pre systém Arrow vyjde spravidla na 3,5 milióna a pre David’s Sling na jeden milión dolárov.

Zlikvidovanie stovky iránskych striel tak môže dokopy stáť milióny. Lacné to však nie je ani pre Irán. Podľa denníka The Guardian zaplatí za každú odpálenú raketu najmenej 100-tisíc dolárov.