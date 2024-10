Briti tvrdili, že na odľahlých ostrovoch žije len niekoľko Tarzanov. Ako naložia s poslednou africkou kolóniou, ktorú potrebuje americká armáda?

Čagoské ostrovy sa teraz stali jednou z veľkých tém politiky vo svete, pretože Británia súhlasila s tým, že suverenitu nad nimi prenechá Mauríciu. Medzištátny spor trval dlhé roky. Malý ostrovný štát v juhozápadnej časti Indického oceánu môže byť konečne spokojný, v Londýne však nariekať nemusia. O čo vlastne išlo a ako vyzerá riešenie? Najprv treba ozrejmiť, že Briti ovládli Čagoské ostrovy, ktoré sa nachádzajú na ploche 56 štvorcových kilometrov (Dolný Kubín má o jeden štvorcový kilometer menej), po období napoleonských vojen. Nadvládu na nimi prevzali po Francúzoch.

Keď sa pred šiestimi desaťročiami schyľovalo k vyhláseniu nezávislosti Maurícia, Američania stihli získať od Britov do dlhodobého prenájmu jeden z Čagoských ostrovov. Volá sa Diego Garcia. Strategickú investíciu z roku 1966 začal Washington zvlášť zúročovať v 21. storočí, o čom ešte bude reč.

V súvislosti s plánovaným postavením vojenskej základne Briti takpovediac Američanom vyčistili priestor. S prvkami brutality. „Na Maurícius a Seychely vysťahovali takmer 2-tisíc obyvateľov," pripomenula stanica CNN. Títo ľudia museli odísť proti svojej vôli – bolo to jednoznačné porušenie ich základných práv. Briti im dokonca neumožnili zobrať si so sebou domácich štvornohých miláčikov. „Keď ich psy plávali k odchádzajúcim lodiam, zastrelili ich," upozornil denník Guardian. Po nútene vysťahovaných obyvateľoch zostali opustené domy a niekoľko kostolov.

Za zmienku stojí, že dohoda o prenájme Diega Garciu bola uzavretá bez súhlasu Kongresu USA a britského parlamentu. Americkí generáli sa potešili, že rozšíria vojenské kapacity v oblasti Indického oceánu, výhoda pre Británia spočívala v tom, že od Spojených štátov získala výraznú zľavu na nákup balistických rakiet s jadrovými hlavicami.

Mimochodom, Briti pohŕdali domorodcami a zosmiešňovali ich ešte pred deportáciou na Maurícius a Seychely. „Spolu s vtákmi je tu niekoľko Tarzanov, ktorých pôvod je nejasný. Dúfajme, že sú na Mauríciu vítaní," napísal v depeši do Londýna britský diplomat Dennis Greenhill. Samozrejme, že tam nežila takpovediac hŕstka Tarzanov, ale bolo ich približne 2-tisíc, pričom o ich koreňoch sa vedelo, ale Greenhill zjavne o nich nič nevedel. „Prví ľudia prišli na Čagoské ostrovy v 18. storočí z Madagaskaru a Mozambiku, aby dreli na kokosových plantážach, čo bolo v období francúzskej koloniálnej nadvlády," objasnila CNN.

Maurícius oficiálne získal nezávislosť v marci 1968. V ostatných rokoch sa čoraz viac angažoval, aby dosiahol návrat Čagoských ostrovov pod svoju správu. OSN v roku 2017 požiadala Medzinárodný súdny dvor v Haagu, aby posúdil právne postavenie týchto atolov. Sudcovia oznámili svoje rozhodnutie po dvoch rokoch dôkladného skúmania prípadu. Vyslovili sa za to, aby Británia čo najskôr odovzdala Čagoské ostrovy Mauríciu.

Rozhodnutie však nebolo záväzné, v podstate by sa dalo hovoriť o posudku, respektíve o odporúčaní. Keď boli v Londýne pri moci konzervatívci, s návratom ostrovov sa vôbec neponáhľali. Vlastne naznačovali, že je to fatamorgána. Tvrdili, že Mauríciu ich odovzdajú až potom, keď stratia svoj strategický vojenský význam. To sa dá chápať tak, že možno nikdy – zvlášť s prihliadnutím na expanzívnu politiku Číny, ktorá by si chcela podmaniť Taiwan.

Na základni sú aj britskí vojaci, ale tí sú v menšine, jednoznačná väčšina patrí príslušníkom amerických ozbrojených síl. Ich počet sa odhaduje na 2-tisíc. USA využili základňu v roku 2001 počas invázie do Afganistanu a tamojšie bojové lietadlá nasadili do operácií aj o dva roky neskôr, keď došlo k vpádu do Iraku. Nezanedbateľný význam tohto teritória spočíva ešte v tom, že jeho letisko slúži ako núdzová pristávacia plocha pre raketoplány.

Kým britskí konzervatívci sa nedokázali rozhýbať bezmála päť rokov od rozhodnutia haagskeho súdu, naopak, nový labouristický premiér Keith Starmer konal pomerne rýchlo: k moci sa dostal v júli tohto roku a Londýn teraz oznámil, že sa dohodol na podmienkach vrátenia Čagoských ostrovov Mauríciu. Podstatný bod dohody je v tom, že malý štát, ktorý má necelých 1,3 milióna obyvateľov, môže osídliť navrátené atoly s výnimkou jedného. Samozrejme, že je ním Diego Garcia. „Maurícius získava suverenitu nad týmto súostrovím, pričom garantuje Američanom, že ďalších 99 rokov môžu fungovať na svojej leteckej základni," napísala agentúra Reuters.