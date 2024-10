Politológ: Trumpovi by naozaj prešlo, keby niekoho zastrelil na Piatej avenue

„Na životopise Donalda Trumpa je niečo jedinečné. Myslím si, že to nikto nedokáže úplne replikovať. V kampani sa však ukazuje aj to, že Kamala Harrisová je podstatne talentovanejšia politička, ako si ľudia uvedomujú,“ povedal pre Pravdu Steven Greene, profesor politológie zo Severokarolínskej štátnej univerzity. Prezidentské voľby sa v USA konajú už 5. novembra. Mesiac pred nimi väčšina výskumov verejnej mienky ukazuje, že Harrisová je od dva až tri percentuálne body populárnejšia ako Trump. Mohlo by jej to stačiť na celkové víťazstvo?

Tento rozhovor vedieme mesiac pred prezidentskými voľbami v USA, ktoré sa konajú 5. novembra. Preto by som začal krátkou debatou o fenoméne zvanom októbrové prekvapenie. Jeho jednoduchá definícia znie, že ide o dôležitú správu alebo udalosť, ktorá môže ovplyvniť kampaň a možno aj výsledok volieb. Kto sa asi viac obáva možného októbrového prekvapenia? Kamala Harrisová alebo Donald Trump?

Harrisovej tábor určite vie, že Donald Trump zažil pravdepodobne najpamätnejšie októbrové prekvapenie v modernej americkej politickej histórii, a voľby aj tak vyhral. A tým októbrovým prekvapením bola roku 2016 neslávne známa nahrávka Access Hollywood, na ktorej robil mimoriadne hrubé poznámky o svojom správaní k ženám. Vtedy sa pár týždňov zdalo, že to určite úplne potopí Trumpovu kampaň a nebude mať žiadnu šancu. Ako však všetci vieme, aj tak sa stal víťazom volieb.

Takže niečoho prekvapujúceho sa viac obáva Harrisová?

Áno. Ale, úprimne povedané, je pre mňa zložité predstaviť si, že by v jej minulosti bolo niečo, o čom ešte nevieme, a keby sme sa to dozvedeli, malo by to skutočný vplyv na významný počet voličov.

Už sme spomenuli nahrávku Access Hollywood. V roku 2016 však Amerika zažila aj ďalšie októbrové prekvapenie, lebo vtedajší riaditeľ FBI James Comey oznámil, že sa bude ďalej vyšetrovať, ako demokratka Hillary Clintonová využívala súkromný e-mailový server. Takže Trump mal šťastie, ale pravdou je, že prežil veľa škandálov, ktoré by iný politik nezvládol, však?

Trump celý svoj politický život prežíva škandály. Ale roku 2016 tu bol väčší potenciál, že sa neho niečo nájde, ako je to teraz. Je to však jedna zo zaujímavých vecí, ktorú si všímam na americkej politike. Od nástupu Trumpa si ľudia myslia, že ju zmenil a že na škandáloch už nezáleží, najmä čo sa týka republikánov. No v skutočnosti majú aféry kandidátov v rôznych voľbách stále vplyv na ich politické osudy. Ako je teda možné, že na Trumpa sa nič neprilepí? On jednoducho predstavuje samostatnú kategóriu. Iní politici majú so škandálmi problémy. Neviem, či vaši čitatelia poznajú prípad republikána Marka Robinsona, ktorý kandiduje na guvernéra v Severnej Karolíne, a čelí viacerým aféram (afroamerický politik bol aktívny na internetovom pornofóre a označil sa za čierneho nacistu, pozn. red.). Asi veril, že tieto aféry dokáže zvládnuť ako Trump. Ale v skutočnosti si už všetci myslia, že voľby prehrá. Už dlhší čas som nevidel žiadnu jeho politickú reklamu. Očividne už nikto do Robinsonovej kampane nechce investovať.

Trump svojho času povedal, že by mohol niekoho zastreliť na newyorskej Piatej avenue a neprišiel by o žiadnych voličov. Vyzerá to tak, že mal aspoň do istej miery pravdu.

Áno, toto je svet, v ktorom žijeme. Trump by niekoho zastrelil a potom by povedal, že ten človek ho ohrozoval nožom alebo niečo také. Televízia Fox News by vyhlásila, že exprezident mal plné právo strieľať a priaznivci republikána by v to uverili. Som presvedčený, že Trump by to skutočne mohol urobiť. Nie je to len zveličovanie.

Aké sú teda hlavné dôvody, pre ktoré sú Američania stále ochotní voliť Trumpa?

Ako sme o tom práve diskutovali, on je naozaj jedinečná politická osobnosť. Ťažko by som v celej histórii nášho národa našiel niekoho podobného. Trump našiel čarovné formulky, ktorými presvedčil ľudí, že počúva ich sťažnosti, a pre niektorých voličov je predstaviteľom túžby po autoritárstve a po vláde silného lídra. Toto sa však nedá oddeliť od jeho statusu celebrity, ktorou bol pred tým, ako sa stal politikom. Trump mal úspešnú televíznu reality show, ktorá bola do značnej miery fikciou o tom, aký skvelý bol ako obchodník. Všetci Američania však vedeli, kto to je. Že je to ten bohatý a drzý newyorský chlapík, čo podniká v realitách. Trump bol v správach a stal sa postavou popkultúry. A keď vstúpil do americkej politiky, naozaj v nej nikdy nebol nikto ako on. Trump prevzal Republikánsku stranu a využil v nej svoj populizmus a postoje k migrácii. Týka to aj veľkých základných politických trendov v americkej politike, ale, ako som povedal, v Trumpovom životopise je niečo jedinečné. Myslím si, že to nikto nedokáže úplne replikovať. Politici si síce môžu povedať, že by sa chceli byť ako Trump, ale bude im chýbať jeho popkultúrny vplyv.

Existuje niečo ako trumpizmus?

Zdá sa, že je niekoľko vecí, v ktoré Trump skutočne verí. Očividne skutočne cíti antipatiu k imigrantom. Ale, úprimne povedané, je úplne jasné, že nehovorí o bielych imigrantoch, ale takých, čo pochádzajú z Mexika a Južnej Ameriky. Vyzerá to tak, že naozaj verí, že je potrebné ich zastaviť. Trump dosiahol prvý veľký politický úspech, keď začal hovoriť o výstavbe múra medzi USA a Mexikom. Myslím si, že to bolo aj preto, že v tomto prípade bol skutočne presvedčený o tom, čo rozprával. Trump podľa všetkého verí aj v myšlienku merkantilizmu a vysokých ciel. Fungovanie ekonomiky vníma tak, že keď jedna krajina vyhráva, iná prehráva, hoci prakticky všetci ekonómovia chápu, že prosperita sa môže rozložiť. Trump to však berie tak, že keď sa darí Číne, USA nevyhnutne niečo strácajú. A okrem toho sa dá povedať, že republikán má asi rád autoritársky spôsob vlády alebo je aspoň otvorený jeho princípom. Ale pravdou je aj to, že nemá žiadnu zmysluplnú ideológiu. Trump nemá problém povedať voličom čokoľvek, o čom si myslí, že mu to pomôže. Príkladom je jeho prístup k interrupciám.

Povedali ste, že Trumpa asi nikto nedokáže nahradiť, lebo je svojím spôsobom výnimočný. Ja by som však predsa len mal jeden tip. Mohol by jeho úspech aspoň do istej miery replikovať Elon Musk ako majiteľ sociálnej siete Twitter (X) a najbohatší človek na svete? Samozrejme, ten sa nemôže stať prezidentom, lebo sa nenarodil v USA.

Máte pravdu. Je to najlepší tip, aký som v súvislosti s touto debatou počul. Áno, Musk sa nemôže nikdy stať prezidentom, ale politický vplyv mať môže. Keby sa narodil v Amerike, bol by takmer dokonalým človekom, aby nahradil Trumpa. Aj preto, že Musk je tiež osobnosť popkultúry.

Pýtal som sa vás na to už v súvislosti s Trumpom, ale aké sú hlavné dôvody, pre ktoré sú Američania ochotní voliť Harrisovú?

Hlavným dôvodom je, že je demokratickou nominantkou a veľa Američanov sa hlási k demokratom. Je to aj zásadný dôvod, prečo väčšina republikánov volí Trumpa, pretože straníckosť je v USA mimoriadne silná. Máme dve hlavné strany, ktoré fungujú takmer ako dva kmene. Drvivá väčšina demokratov bude hlasovať za demokratického kandidáta, drvivá väčšina republikánov bude hlasovať za republikánskeho kandidáta. V prezidentskej kampani sa však ukazuje aj to, že Harrisová je podstatne talentovanejšia politička, ako si ľudia uvedomujú. Nedarilo sa jej, keď sa v roku 2019 uchádzala o demokratickú nomináciu a najprv sa nevyznamenala ani ako viceprezidentka. Ale súčasná kampaň ľuďom pripomenula, prečo sa vôbec o Biely dom uchádzala. Harrisová má skutočné politické schopnosti a veľmi ťaží z kontrastu s Joeom Bidenom, ktorý bol príliš starý na to, aby opäť kandidoval. Harrrisová vyvinula veľké úsilie, aby k sebe prilákala stredových voličov a nespokojných republikánov. Trump o nej hovorí ako o ľavicovej komunistke, ale v skutočnosti je to kvalifikovaná, kompetentná a primerane umiernená nositeľka demokratických štandardov.

Ak sa pozriete na aktuálne prieskumy, kto má väčšiu šancu vyhrať súboj o Biely dom v Zbore voliteľov? Harrisová alebo Trump?

Väčšina modelov hovorí, že je to 50 na 50. Takže to vyzerá tak, že výsledok môže byť akýkoľvek. Ale nedávno som videl v denníku New York Times článok hlavného politického analytika týchto novín Nate Coheha. Dôkladne sa priam ponoril do dát a to, čo napísal, naznačuje Harrisová má vyššiu šancu vyhrať v Zbore voliteľov, ako predpokladáme. V podstate sa hovorí, že demokratka potrebuje vyhrať celoštátne hlasovanie o tri, možno až štyri percentá, aby zvíťazila aj v Zbore voliteľov. Ale Cohenove údaje naznačujú, že je to menej, že je to možno len 0,7 percenta. A to by bola mimoriadne dobrá správa pre Harrisovú, lebo nepoznám žiadneho experta, ktorý by tvrdil, že Trump získa viac hlasov ako demokratka.