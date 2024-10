Koľko rubľov je Putin ochotný zaplatiť Rusom, aby bojovali proti Ukrajincom, a kedy musia časť peňazí vrátiť štátu?

Kto sa nebojí a nenávidí Ukrajinu, môže si na ruské pomery veľmi dobre zarobiť. Riskuje však, že získané peniaze si už nikdy neužije. Rusko je už niekoľko mesiacov oblepené veľkoplošnými plagátmi, ktorými ministerstvo obrany láka záujemcov do ozbrojených síl. Finančná ponuka je vysoká, hrozba straty vlastného života oveľa väčšia. Kto podpíše kontrakt s armádou, po výcviku ho odvelia na front. Nasadia do invázie proti Ukrajine.

Nábor žoldnierov umožňuje prezidentovi Vladimirovi Putinovi vyhnúť sa druhej vlne čiastočnej mobilizácie (tá prvá sa uskutočnila na jeseň 2022). Teraz vysvitlo, že ruská vláda plánuje v najbližších rokoch usilovne pokračovať v uzatváraní kontraktov. Plán sa vyslovene nezmieňuje o možnom zdĺhavom pokračovaní vojny, jednoznačne však potvrdzuje ochotu štátu žoldnierom štedro zaplatiť.

Vláda predložila do parlamentu návrh federálneho rozpočtu s výhľadom až do roku 2027, v ktorom stanovila vyčleniť na jednorazové platby novým vojakom dokopy 90 miliárd rubľov, čo je v prepočte 860 miliónov eur. „Ročne to vychádza na 30 miliárd rubľov," poznamenal server Važnyje istorii. Upozornil, že by to armáde umožnilo v období 2025 – 2027 podpísať dovedna 225– tisíc nových dohôd.

Tento odhadovaný údaj sa opiera o to, že od 1. augusta tohto roku náborový príspevok predstavuje 400-tisíc rubľov (okolo 3800 eur). „Keby jednorazovo vyplácali po 195-tisíc rubľov, ako to bolo predtým, ministerstvo obrany môže zmluvne prijať viac ako 461-tisíc vojakov," ozrejmil server Važnyje istorii.

Mohla by sa aktuálna odmena znížiť? Nedá sa to vylúčiť. Dekrét, ktorý Putin podpísal pred niekoľkými mesiacmi, totiž stanovuje, že 400-tisíc rubľov dostanú tí, čo sa upíšu armáde v období od 1. augusta do 31. decembra 2024. Čiže neexistuje záruku, že od januára 2025 sa štát nevráti k sume 195-tisíc rubľov (necelých 1900 eur).

V prvom polroku 2024 ministerstvo obrany vynaložilo na jednorazové odmeny až 32 miliárd rubľov (310 miliónov eur). Nábor súvisí nielen so snahou vyhnúť sa nepopulárnemu rozhodnutiu, ktorým by bola druhá čiastočná mobilizácia (pred dvomi rokmi povolali 300-tisíc mužov). „Kontrakty sa uzatvárajú aj preto, aby ozbrojené sily nahradili svoje straty počas invázie na Ukrajinu," podotkol server Meduza.

K presným údajom o počte zlikvidovaných ruských vojakov je v podstate nemožné dopátrať sa. Dáta z viacerých zdrojov sa totiž výrazne od seba odlišujú. Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl tvrdí, že obrancom vlasti sa podarilo vyradiť z boja až 654-tisíc Rusov. Na Západe sa prikláňajú k tomu, že zabitých a zranených na ruskej strane je približne 500-tisíc. Moskva oficiálne neuvádza svoje straty na bojisku. Obetí je však nepochybne veľa: napríklad britské ministerstvo obrany pred dvomi mesiacmi informovalo, že len za máj a jún tohto roku pribudlo zhruba až 70-tisíc padlých a zranených Rusov. Je to odstrašujúca štatistika pre možných záujemcov o platenú službu v armáde.

Priemerná mesačná mzda v Rusku dosahuje len niečo viac ako 700 eur (na Slovensku je to viac ako dvojnásobok, v druhom štvrťroku 2024 vôbec prvýkrát prekonala hranicu 1500 eur: konkrétne to bolo 1520 eur). Tých 400-tisíc rubľov pre nových vojakov vychádza na päť a pol priemerných mesačných platov v Rusku. Ministerstvu obrany pomáhajú s lanárením regióny, respektíve veľkomestá. Tie sa dokonca predbiehajú v tom, kto ponúkne viac.

Vrchné miesta v rebríčku patria Moskve a Petrohradu, ale maximum môže záujemca získať v Chantyjsko-mansijskom autonómnom okruhu (nachádza sa na území Západosíbírskej nížiny). Miestna vláda oznámila 4. októbra, že zvyšuje jednorazovú odmenu až o 900-tisíc rubľov, čo znamená, že po novom je 2,2 milióna rubľov. „So započítaním federálnej platby 400-tisíc rubľov a s príspevkom od mesta 150-tisíc rubľov je celková suma 2,75 milióna rubľov," napísal server Arbat media. V prepočte to vychádza až viac ako na 26-tisíc eur. Je to absolútne najvyššia suma v celej Ruskej federácii (v Moskve dovedna 2,3 milióna rubľov a v Petrohrade 2,1 milióna rubľov).

Kto podľahne vidine veľkých peňazí, musí pamätať nielen na to, že sa môže vrátiť domov v rakve. V armáde musí odslúžiť najmenej 12 mesiacov. Zákon pamätá na prípady, keď niekto nesplní túto podmienku: za každý chýbajúci mesiac musí vrátiť štátu alikvotnú časť peňazí.