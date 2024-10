Trump: Izrael by mal zasiahnuť iránske jadrové zariadenia

Bývalý prezident v prejave na predvolebnom podujatí v Severnej Karolíne poukázal na otázku, ktorú tento týždeň položili demokratickému prezidentovi USA Joeovi Bidenovi – o možnosti, že by sa židovský štát pri svojich útokoch zameral na iránsky jadrový program.

„Pýtali sa ho, čo si myslí o Iráne, či by udrel na Irán, a on na to: ‚Pokiaľ nebudú zasiahnuté jadrové zariadenia.‘ Ale to je presne to, čo chcete zasiahnuť, nie?“ povedal Trump na podujatí vo Fayetteville, neďaleko veľkej americkej vojenskej základne.

Biden dostal v stredu otázku, či by podporil údery na iránske jadrové zariadenia, a americký prezident novinárom odvetil: „Odpoveď je nie.“

„Myslím si, že to pochopil zle,“ reagoval Trump na otázku jedného z účastníkov mítingu. „Nie je to to, čo by ste mali zasiahnuť? Domnievam sa totiž, že (iránske) jadrové zbrane predstavujú najväčšie riziko,“ dodal.

„Keď mu položili túto otázku, odpoveď mala znieť, že najprv treba zasiahnuť jadrové zariadenia a o zvyšok sa postaráme neskôr. Ak to chcú urobiť, tak to urobia, ale my zistíme, aké sú ich plány,“ vyhlásil Trump.

Biden v stredu vyjadril nesúhlas s takýmito údermi na iránske jadrové zariadenia – v reakcii na vypálenie takmer 200 iránskych rakiet na Izrael.

„Budeme s Izraelčanmi rokovať o tom, čo sa chystajú vykonať,“ povedal Biden a dodal, že všetci členovia skupiny G7 súhlasia s tým, že Izrael má „právo reagovať, ale primeraným spôsobom“.

Trump, ktorý zvádza predvolebný súboj s demokratickou kandidátkou, viceprezidentkou USA Kamalou Harrisovou, sa k nedávnej eskalácii napätia na Blízkom východe vyjadril len okrajovo. Vydal vyhlásenie, v ktorom označil Bidena a Harrisovú za zodpovedných za túto krízu.