Varšavský arcibiskup vyzval na povinnú výuku náboženstva, aby mladí lepšie porozumeli svetu

Varšavský arcibiskup kardinál Kazimierz Nycz vyzval na to, aby sa teraz nepovinná výučba náboženstva stala povinnou pre všetkých žiakov. Bez znalosti kresťanstva by totiž podľa neho mladí ľudia len ťažko porozumeli modernému svetu, uviedol web Notes from Poland.