Netanjahu sa osopil na Macrona, odkázal mu, že sa môže hanbiť. Hnevajú sa aj francúzski Židia

Čo sa stalo rozbuškou? Výroky Emmanuela Macrona o tom, že rokovania treba uprednostniť pred dodávkami munície. „Prioritou je dnes návrat k politickému riešeniu a zastavenie poskytovania zbraní používaných v Pásme Gazy. Našou prvoradou úlohou je teraz zabrániť eskalácii. Libanonský ľud nesmie byť obetovaný. Libanon sa nesmie stať druhou Gazou," povedal pre rozhlasovú stanicu France Inter. Šéf Elyzejského paláca pritom poznamenal, že jeho krajina nevyzbrojuje armádu židovského štátu.

Macron fakticky adresoval svoje slová ostatným štátom, ktoré vojensky podporujú Izrael. V tejto súvislosti poukázal na to, že kto volá po prímerí, nemal byť dodávať zbrane. Hrozba ďalšej eskalácie konfliktu na Blízkom východe je extrémna. Izrael, ktorý bojuje proti teroristom z Hamasu v Pásme Gazy, rozšíril svoje údery na libanonské hnutie Hizballáh v Libanone. Zároveň sa vyhráža Teheránu revanšom po iránskom raketovom útoku.

Už o pár hodín po výzve Macrona predstúpil pred kameru Netanjahu, aby ostro odsúdil jeho výroky. „Mám odkaz pre prezident Macrona. Izrael sa dnes bráni na siedmich frontoch proti nepriateľom civilizácie," začal svoje posolstvo. Videonahrávku umiestnil na sociálnej sieti X (predtým Twitter). Netanjahu pripomenul, že Izraelčania vedú boj nielen proti teroristom z Hamasu a Hizballáhu, ale napríklad aj proti jemenským povstalcom Húsiom.

Netanjahu podčiarkol, že keď sa Izrael bráni proti Iráncom, všetky civilizované krajiny musia stáť po jeho boku. „Prezident Macron a niektorí ďalší lídri teraz vyzývajú na zbrojné embargo proti Izraelu. Hanba im! Uplatňuje Irán embargo na dodávky zbraní pre Hizballáh, Hamas a Húsiov? Samozrejme, že nie," pokračoval. Potom sa pozastavil nad tým, ako je možné, že keď niekto tvrdí, že stojí proti terorizmu, zároveň apeluje na zastavenie dodávok zbraní do Izraela. „Aká hanba!" zdôraznil.

Netanjahu ukončil svoj odkaz Macronovi a ďalším lídrom vo svete slovami, že Izrael vyhrá vojnu bez ohľadu na to, či bude naďalej dostávať zbrane zo zahraničia. Dodal, že po skončení bojov zahanbenie týchto lídrov potrvá ešte dlhú dobu.

Na Netanjahua okamžite reagoval Elyzejský palác. „Francúzsko je neochvejný priateľ Izraela. Slová o hanbe boli prehnané a nesúvisiace s priateľstvom medzi obidvomi krajinami," citovala agentúra AFP z jeho vyhlásenia.

Mimochodom, Macrona mohla prekvapiť aj reakcia celoštátnej organizácie francúzskych Židov, ktorá zastrešuje ich záujmy. „Veľmi ľutujeme vyhlásenie prezidenta vyzývajúce na embargo na zbrane používané Izraelom vo vojne proti Hamasu. Volanie po zbavení zbraní nevedie k mieru, nahráva Hamasu," napísali jej vedúci predstavitelia na sociálnej sieti X. Naznačili, že považujú za nešťastné, že Macron o tom hovoril práve pred prvým výročím šialených útokov teroristov, ktorí 7. októbra 2023 z Gazy prenikli na izraelské územie, kde pozabíjali stovky bezbranných civilistov.

Apel Macron sa dá vnímať ako nepriame posolstvo určené najmä Washingtonu, mimochodom len mesiac pred termínom amerických prezidentských volieb. „USA sú najväčší dodávateľ zbraní na svete do Izraela. V rokoch 2019 – 2023 ich podiel na izraelskom importe zbraní bol 69-percentný," podotkol denník Le Monde.

Spojené štáty zrejme sprísnili export zbraní do Izraela iba v jednom prípade: v máji tohto roku odmietli poskytnúť bomby s hmotnosťou 900 kilogramov v obave, že by mohli zabiť veľa civilistov v Pásme Gazy (konkrétne v Rafahu, čo je mesto v južnej časti tohto územia).

Čo sa týka Británie, tá síce pokračuje vo vyzbrojovaní židovského štátu, ale prijala niektoré preventívne opatrenia. Minulý mesiac sa rozhodla pozastaviť platnosť 30 licencií na vývoz zbraní (Londýn vydal dovedna 350 povolení na export vojenskej techniky do Izraela).

Francúzsko sa doteraz nevyjadrovalo k názorom o embargu zbraní do židovského štátu. Po výrokoch Macrona to už neplatí. Nie tak dávno Francúzsko niečo poskytlo izraelským ozbrojeným silám , ale treba priznať, to bola takpovediac len kvapka v mori.

V apríli tohto roku vtedajší minister obrany Sébastien Lecornu hovoril o zanedbateľnom údaji „Do Izraela smerovalo Iba 0,2 percenta objemu vývozu zbraní z Francúzska, ktorý v roku 2022 dosiahol výšku 27 miliárd eur," napísali noviny Le Figaro. Konkretizovali, že predaj zbraní do Izraela mal hodnotu iba 15 miliónov eur. Paríž tiež poskytol židovskému štátu produkty dvojakého určenia (výrobky použiteľné na civilné aj vojenské účely). V danom roku im ich predal za 34 miliónov eur, čo tiež nebola veľká suma s prihliadnutím na fakt, že celkový francúzsky export týchto výrobkov predstavoval až 8,8 miliardy eur.