ONLINE: Má Putin už len rok? Ruská ekonomika nevydrží financovať vojnu, tvrdí švédsky ekonóm

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 957 dní Ruský stroj proti ruskému. Stíhačka zostrelila špeciálny dron Ochotnik Video

Čítajte viac VIDEO: Rusi si nad Doneckom nezostrelili vlastné lietadlo, ale zrejme špeciálny experimentálny dron Ochotnik

Čítajte viac 956. deň: Rusi pripravujú ofenzívu v Záporožskej oblasti, chcú Ukrajincom preťať logistické trasy za každú cenu

5:00 Americký ekonomický magazín Fortune sa v materiáli s titulkom „Ruská ekonomika už dlhšie nevydrží Putinovu vojnu proti Ukrajine, hovorí expert“ opiera o článok švédskeho ekonóma Andersa Åslunda, ktorý vyšiel v rámci projektu Project Syndicate.

„Na konferencii o stratégii Európy v Jalte v Kyjeve 14. septembra (šéf ukrajinskej rozviedky) Kyrylo Budanov informoval, že ukrajinská vojenská rozviedka získala ruské dokumenty naznačujúce, že Kremeľ chce koncom roka 2025 z ekonomických dôvodov žiadať o mier. Či už je to pravda alebo nie, tento scenár by dával zmysel. Finančné, technologické a demografické prekážky, ktorým čelí ruská ekonomika, sú oveľa hrozivejšie, než sa bežne chápe, a Putinova vojna sa už zapísala do histórie pre svoju krutosť aj hlúposť,“ uviedol švédsky ekonóm v článku. Podľa neho protiruské sankcie fungujú, znižujú Rusku hrubý domáci produkt o 2 až 3 percentá ročne. Podľa neho to naznačuje aj skrytá inflácia.

V rámci obmedzení Kremeľ obmedzil svoj ročný rozpočtový deficit na 2 % HDP, teda približne 40 miliárd dolárov. Ale vzhľadom na to, že likvidné rezervy v ruskom národnom fonde bohatstva boli od marca znížené na 55 miliárd dolárov, štátne rezervy by sa mali vyčerpať budúci rok, napísal ekonóm.

Keď budú finančné rezervy vyčerpané, Rusko bude mať problém s tým, aby fungovala rozpočtová matematika. Åslund odhadol, že Rusko tento rok minie na vojnu asi 190 miliárd dolárov, čiže 10 % HDP, a Kremľu sa míňaju miesta, z ktorých by sa dalo ukrojiť – okrem vojnových výdavkov, keďže sa invázia blíži k svojmu trojročnému výročiu.

„Ukrajina by mohla vyhrať vojnu, ak by mala ďalších 50 miliárd dolárov ročne, ako aj zelenú na bombardovanie vojenských cieľov v Rusku,“ povedal podľa Fortune Åslund.

Fínska centrálna banka tiež predpokladá, že Rusko nie je schopné udržať vysoký rast, podľa nej je „extrémne nepravdepodobný“. Chýba pracovná sila, problémy začínajú robiť kapacitné obmedzenia.

Inštitút Fínskej centrálnej banky pre rozvíjajúce sa ekonomiky (Bofit) očakáva, že rast Ruska sa spomalí. Bofit revidoval svoju prognózu rastu pre krajinu v roku 2024 na 3,5 %, ale očakáva, že v rokoch 2025 a 2026 rast klesne na 1 %. Ruský rast bol podľa inštitútu doteraz ťahaný silným spotrebiteľským dopytom a investíciami do vojenskej výroby, ale smeruje k poklesu.