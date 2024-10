V NATO a plná vojakov: bude Ukrajina ako západné Nemecko?

Minulý týždeň sa stal generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie holandský expremiér Mark Rutte. Na tomto poste po desiatich rokoch vystriedal Nóra Jensa Stoltenberga. Rutteho prvá zahraničná cesta však neviedla do žiadneho členského štátu NATO. Šéf aliancie okamžite zamieril do Kyjeva, kde sa stretol s prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Rutte: Ukrajina je k NATO bližšie ako kedykoľvek predtým Video Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. / Zdroj: NATO

NATO ako organizácia v podstate neposkytuje priamu pomoc Ukrajine, ktorá sa od februára 2022 bráni proti veľkej ruskej agresii. Kyjev podporujú jednotliví spojenci, ale invázia zásadným spôsobom zasiahla do plánov aliancie.

Rutteho priorita

Podľa prieskumu verejnej mienky v členských krajinách, ktorý NATO zverejnilo pred júlovým washingtonským summitom, sa 63 percent opýtaných domnieva, že ruská vojna proti Ukrajine ovplyvnila bezpečnosť a obranu ich štátu. Iba 11 percent vníma Rusko pozitívne a 64 percent sa obáva konfliktu, ktorý by mohol zasiahnuť aj alianciu. Väčšina respondentov (61 percent) uviedla, že ich štát by mal Ukrajine naďalej poskytovať podporu. S týmto tvrdením súhlasí 48 percent Slovákov, 44 percent je proti a ostatní nevedia alebo neodpovedali.

Rutte za Stoltenberga: výmena stráží na čele NATO Video Holandský expremiér Mark Rutte je novým generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie. Po 10 rokoch 1. októbra vystriedal Nóra Jensa Stoltenberga. / Zdroj: NATO

Rutte navštevuje Ukrajinu pravidelne. Ako premiér bol nielen v Kyjeve, ale aj v Odese či Charkove. V minulosti určite nepatril medzi protiruských jastrabov, ale postoje holandskej spoločnosti zásadne ovplyvnilo, keď roku 2014 nad Ukrajinou zostrelili Moskvou kontrolované sily lietadlo spoločnosti Malaysia Airlines. Let MH-17 smeroval 17. júla z Amsterdamu do Kuala Lumpuru. Tragédia si vyžiadala 298 obetí, medzi ktorými bolo viac ako 190 holandských občanov.

„Bolo pre mňa dôležité, že som prišiel na Ukrajinu na začiatku svojho mandátu, aby sme vám obyvateľom Ukrajiny a všetkým, ktorí to sledujú, dali úplne jednoznačne najavo, že NATO stojí pri Ukrajine. Je mojou prioritou a cťou, ako nového generálneho tajomníka, posunúť túto podporu ďalej a spolupracovať s vami, aby sme zabezpečili prevahu Ukrajiny,“ vyhlásil Rutte v Kyjeve.

Zaútočí Rusko do 10 rokov na krajinu NATO? Áno Nie Neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Nie 65,3% Áno 25,6% Neviem 9,1%

Holandsko síce vymenilo premiéra a vo vláde je krajná pravica s históriou proruských vyjadrení, ale podpora Haagu pre Kyjev pokračuje. Pre Pravdu to pripomenul aj bezpečnostný analytik Gianluca Pastori z Katolíckej univerzity v Miláne. Veď Holandsko je medzi krajinami, ktoré Ukrajine poskytli stíhačky F-16 a v nedeľu oznámilo, že Kyjevu prispeje na výrobu dronov sumou 400 miliónov eur.

„Rutte je solídny a obratný politik, ktorý dlhodobo podporuje NATO. Ako premiér zaujal jednoznačný proukrajinský postoj. Holandsko sa stále aktívne podieľa na poskytovaní vojenských a humanitárnych prostriedkov Kyjevu. Rutte bude ako generálny tajomník aliancie určite nasledovať Stoltenbergove kroky, ktoré potvrdili politickú, diplomatickú a vojenskú podporu pre Ukrajinu a momentálne zameranie aliancie na východný front kombinované s globálnym prístupom ku geopolitickým záležitostiam,“ uviedol Pastori.

Za Stoltenbergovej éry vstúpili do NATO štyri krajiny. Čierna Hora (2017), Severné Macedónsko (2020), Fínsko (2023) a Švédsko (2024). Členstvo dvoch severských štátov priamo súvisí s ruskou inváziou na Ukrajinu. Pred februárom 2022 boli Fínsko a Švédsko neutrálne krajiny.

Diplomatický oriešok

Rutte má na stole tvrdší diplomatický oriešok. Čo s ambíciami Kyjeva vstúpiť do NATO? Samotný Zelenskyj uznáva, že sa to neudeje počas vojny, no budúce členstvo v aliancii by mohlo byť pre Ukrajinu najsilnejšou bezpečnostnou zárukou pred ruským imperializmom.

Samozrejme, znejú hlasy, že by to bol recept na konflikt s Ruskom. Slovenský premiér Robert Fico napríklad na pondelkovom stretnutí s ukrajinskou vládou v Užhorode zopakoval, že ak bude pri moci, nebude súhlasiť s členstvom Kyjeva v NATO. Muselo by to podporiť všetkých 32 spojeneckých štátov.

Čítajte viac Nahradil ho Rutte. Čo povedal pre Pravdu o Rusku a Slovensku bývalý šéf NATO Jens Stoltenberg

Je však ťažko predstaviteľné, že by nejaká budúca mierová dohoda neobsahovala bezpečnostné záruky pre Kyjev. Teda okrem prípadu, že by sa všetci zúčastnení rozhodli dať Rusku na Ukrajine voľnú ruku. Je takmer isté, že Kyjev bude pri prípadných rokovaniach trvať na inštitucionali­zovanej forme bezpečnostných poistiek. Ukrajina má trpkú skúsenosť s Budapeštianskym memorandom z roku 1994, v ktorom sa Rusko zaviazalo, že proti nej nepoužije vojenskú silu alebo ekonomický nátlak. Tento dokument sa rýchlo stal len zdrapom papiera, hoci sa k nemu pridali USA a Británia.

„Ukrajina je k NATO bližšie ako kedykoľvek predtým. Máme komplexný balík pomoci na podporu Ukrajiny pri realizácii reforiem. Zakladáme aliančné velenie, ktoré bude slúžiť pri koordinácii a poskytovaní bezpečnostnej pomoci, ale aj výcviku pre Ukrajinu. Už som spomenul 40 miliárd eur, ktoré sú určené na financovanie vojenskej podpory Kyjevu. Ako viete, viacerí spojenci podpísali bilaterálne bezpečnostné dohody s Ukrajinou. Znamená to, že Ukrajina je zo dňa na deň silnejšia, postupuje v interoperabilite s NATO a je lepšie ako kedykoľvek predtým pripravená na vstup do aliancie. V podstate to stavia pre Ukrajinu most k členstvu v aliancii. Myslím si, že raz príde deň, keď bude riadnym členom NATO. A dovoľte mi k tomu dodať, že Rusko v tejto veci nemá hlas ani právo veta, hoci si niekto môže myslieť opak,“ vyhlásil v Kyjeve Rutte.

Čítajte viac Taliansky expremiér pre Pravdu: EÚ miliardami pre Ukrajinu vytvára pracovné miesta aj v USA

Vstup Ukrajiny do NATO je však stále veľmi vzdialený. Mimoriadne nad ním váhajú aj Spojené štáty a Nemecko. Argumentom proti je tiež to, že hoci by sa podarilo medzi Kyjevom a Moskvou uzavrieť mierovú zmluvu, je veľmi pravdepodobné, že Rusko by stále kontrolovalo časť ukrajinského územia. Bývalý generálny tajomník aliancie Stoltenberg však v rozhovore pre denník Financial Times pripomenul, že pretrvávajúce územné spory nemusia byť neriešiteľným problémom.

„Je vždy veľmi nebezpečné porovnávať veci, pretože žiadne paralely nie sú stopercentne správne, ale Spojené štáty poskytujú Japonsku bezpečnostné záruky.No tie sa nevzťahujú na Kurilské ostrovy, ktoré Japonsko považuje za svoje územie kontrolované Ruskom. Západné Nemecko považovalo východné Nemecko za súčasť väčšieho Nemecka. Vo východnom Berlíne nemalo veľvyslanectvo. NATO, samozrejme, chránilo iba západné Nemecko. Kde je vôľa, existujú spôsoby, ako nájsť riešenie. Ale potrebujete čiaru, ktorá definuje, kde sa uplatňuje článok 5 (zaručuje členom NATO kolektívnu obranu, pozn. red.), a Ukrajina musí kontrolovať celé územie až po túto hranicu,“ vysvetlil Stoltenberg.

Čítajte viac Putin vytiahol ťažký jadrový kaliber, Zelenskyj predstavuje v USA plán víťazstva

Aj takýto scenár by si však vyžadoval vyriešenie viacerých detailov. Najmä to, či by na Ukrajinu NATO vyslalo spojenecké jednotky. Pred pádom Berlínskeho múra bolo v západnom Nemecku okolo 250-tisíc amerických vojakov a USA tam rozmiestnili jadrové zbrane. Je zložité predstaviť si, že na Ukrajinu by Amerika poslala atómovky, keby Kyjev vstúpil do aliancie. Nejaká prítomnosť aliančných vojakov, hoci na rotačnom základe, by ale bola pravdepodobná.

Mimochodom, ani cesta západného Nemecka alebo Nemeckej spolkovej republiky (NSR) do NATO nebola priamočiara. Severoatlantická aliancia vznikla roku 1949. Spočiatku bolo najmä pre Francúzsko nepredstaviteľné, aby NSR vstúpila do vojenskej aliancie a vyzbrojila sa. Západné Nemecko sa stalo členom NATO 6. mája 1955, Východné Nemecko bolo o niekoľko dní neskôr pri založení Varšavskej zmluvy.