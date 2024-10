Boh ochraňuj Bulharsko a k tomu pustovník i patrón národa. Kedy aj Slováci začnú používať bulharské euromince? Pozrite sa, ako budú vyzerať

Ak počas budúcoročnej letnej sezóny zamierite na dovolenku k moru do Bulharska, tamojšiu menu už možno prestanete potrebovať. Možno - toto slovo treba zvlášť zdôrazniť, pretože dátum zmeny obeživa ešte vôbec nie je istý. Bulharský lev, ktorý sa používa ako platidlo od roku 1881, si však určite o nejaký čas zachová význam už len pre numizmatikov. Začne krajina, ktorá vstúpila do EÚ v roku 2007, používať euro od polovice budúceho roku alebo sa termín ešte posunie?

Mapa Bulharska s mincou v nominálnej hodnote jedno euro položená na vlajke Európskej únie. Krajina, ktorá vstúpila do EÚ v roku 2007, sa chystá uviesť do obehu spoločnú európsku menu najneskôr od januára 2026.

Istá je podoba bulharských euromincí. Kým Slovensko má na svojich eurominciach nižšej nominálnej hodnoty zobrazený Kriváň a Bratislavský hrad, Bulhari sa rozhodli, že na všetky mince od 0,01 € až po 0,50 € umiestnia iba jeden motív. Obyvatelia si mohli vyberať z viacerých možností, v hlasovaní v júni 2019 najviac hlasov získal skalný reliéf z 8. storočia, ktorý sa nachádza pri obci Madara na severe štátu. Znázorňuje jazdca na koni vytesaného do skaly vo výške zhruba 100 metrov nad zemou.

Na jednoeurovej minci sa objaví podobizeň sv. Ivan Rilského, prvého bulharského pustovníka, ktorý založil najväčší pravoslávny kláštor v krajine. Tamojší veriaci kresťania ho považujú za najvýznamnejšieho svätého vo svojich dejinách.

Minca v hodnote 2 € bude takpovediac patriť Paisijovi Chilendarskému, ktorý žil a tvoril v 18. storočí. Z pohľadu Bulharov mal porovnateľný význam ako Ľudovít Štúr pre Slovákov, pretože sa zaradil medzi kľúčové osobnosti národného obrodenia. Na tejto minci sa nájde miesto aj pre stručný nápis, musíte si však zobrať do ruky lupu, aby ste ho dokázali prečítať. Bude zboku po obvode mince: Boh ochraňuj Bulharsko. (Slovensko si vybralo neutrálny nápis Slovenská republika.)

Foto: Bulharská národná banka na web euro mince bulhari Bulharské euromince najvyššej nominálnej hodnoty, ktoré sa dostanú po obehu po vstupe krajiny do eurozóny. Vľavo je 1 € s podobizňou sv. Ivan Rilského, uprostred 2 € zobrazujúce národného buditeľa Paisiju Chilendarského, vpravo 0,50 € s reliéfom jazdca na koni vytesanom do skaly v ranom stredoveku.

Kedy sa jazdec na koni, kanonizovaný pustovník a otec národa dostanú do peňaženiek? Vláda v Sofii pôvodne plánovala vstúpiť do eurozóny s účinnosťou od 1. januára tohto roku. Vo februári 2023 však vtedajšia ministerka financií Rosica Velková-Želevová oznámila, že stanovený termín sa nepodarí dodržať. Hlavný problém spočíval v raste inflácie. Dodala, že po novom by sa euro malo objaviť v krajine od 1. januára 2026.

V júni tohto roku Európska komisia (EK) v hodnotiacej správe konštatovala, že Bulharsko spĺňa všetky kritériá pre zavedenie eura okrem jedného. Ide o cenovú stabilitu. Jazykom ekonómie to znamená, že 12-mesačný priemer harmonizovanej inflácie spotrebiteľských cien nesmie presiahnuť o viac ako 1,5 percentuálneho bodu infláciu troch členských štátov EÚ s najlepšími výsledkami. „V prípade Bulharska bol tento ukazovateľ 5,1 %, čo je nad referenčnou hodnotou EK 4,1 % a nad referenčnou hodnotou Európskej centrálnej banky(ECB) 3,3 %," poznamenala vtedy ratingová agentúra Fitch.

Po hodnotiacej správe z Bruselu, ktorá obsahovala jedinú výhradu, ale veľmi dôležitú, bulharskí poslanci zaviazali vládu urýchliť proces zavedenia eura. Za realistický termín označili 1. júl 2025. V takom prípade by sa Bulharsko stalo vôbec prvým členom eurozóny, ktorý by začal používať spoločnú menu od polovice roka (všetky krajiny to urobili od 1. januára ;vrátane Slovenska, kde k tomu došlo v roku 2009). Ministerka financií Ljudmila Petková však po zverejnení správy EK upozornila, že najskôr sa to stihne v januári 2026. „Objasnila, že keď Bulharsko splní inflačné kritérium, EK a ECB budú potrebovať čas na prípravu hodnotiacich správ," napísal server Novinite.

O ďalšom vývoji veľa napovie aj podoba budúcej vlády. Krajina sa už dlhší čas nachádza v politickej kríze: na konci tohto mesiaca sa uskutočnia predčasné voľby, ktoré budú dokonca už siedme za posledné tri roky. Voliči rozdávali karty tak, že politici nedokázali vytvoriť väčšinovú vládu a menšinové vlády sa nevedeli udržať pri moci. Aj od opatrení budúcej vlády sa môže odvíjať tempo, akým sa krajina konečne dostane do eurozóny. Preto sa nedá s istotou hovoriť, že to bude tak, ako si želá väčšina členov parlamentu (od 1. júla 2025), alebo ako naznačila Petková (od 1. januára 2026).

Čo sa týka prechodného obdobia, keď sa bulharský lev ešte bude používať paralelne s eurom, Bulhari to zažijú inak ako Slováci. Na Slovensku sa dalo od 1. januára 2009 platiť korunami dva týždne, v Bulharsku to potrvá mesiac.