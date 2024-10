ONLINE: Harrisová sa nestretne s Putinom bez zástupcu Kyjeva. Zapoja sa do vojny aj vojaci z KĽDR?

Ak bude Kamala Harrisová prezidentkou USA, podpora Ukrajiny pretrvá a nemieni rokovať s Putinom bez Ukrajincov, povedala v rozhovore pre CBS. Vyhla sa priamej odpovedi, či podporuje vstup Ukrajiny do NATO.

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 958 dní

V NATO a plná vojakov: bude Ukrajina ako západné Nemecko? Ruský stroj proti ruskému. Stíhačka zostrelila špeciálny dron Ochotnik Video

Čítajte viac 957. deň: Ďalšia loď ruskej Baltskej flotily je zničená. Denné straty okupantov stúpli na nový rekord

6:24 Minulý týždeň sa stal generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie holandský expremiér Mark Rutte. Na tomto poste po desiatich rokoch vystriedal Nóra Jensa Stoltenberga. Rutteho prvá zahraničná cesta však neviedla do žiadneho členského štátu NATO. Šéf aliancie okamžite zamieril do Kyjeva, kde sa stretol s prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Čítajte viac V NATO a plná vojakov: bude Ukrajina ako západné Nemecko?

6:20 Rusko palčivo pociťuje nedostatok pracovných síl v zbrojovkách, ktoré hľadajú desiatky tisíc nových pracovníkov. Vhodných ľudí je na trhu málo a hľadanie špecialistov trvá aj mesiace, píše server BBC News a pripomína, že výroba zbraní v Rusku prudko stúpla kvôli vojne, rozpútanej proti Ukrajine.

Na najväčších ruských portáloch zameraných na hľadanie práce bolo od 15. augusta do 15. septembra zverejnených viac ako 90-tisíc pracovných ponúk podnikov z obrannej sféry, spočítala ruská redakcia BBC. Ponúkané zárobky pri najviac nedostatkových profesiách dosahovali trojnásobok aj štvornásobok priemerných platov v danom regióne. Najväčší dopyt je po inžinieroch, sústružníkoch a operátoroch CNC strojov (počítačom riadených obrábacích strojov), ich obsluha si vyžaduje špecifické zručnosti. Na trhu takíto špecialisti chýbajú. Zbrojovky často hľadajú ľudí schopných pracovať so západným zariadením, napríklad od firiem Siemens či Heidenhain.

Na portáli Avito si prácu na začiatku septembra hľadalo okolo 2000 sústružníkov, zatiaľ čo voľných miest sa ponúkalo (nielen v zbrojovkách) viac ako 60-tisíc. V prípade operátorov CNC na 600 záujemcov pripadalo 18 600 voľných miest. V mnohých prípadoch zverejnené ponuky visia na internete týždne aj mesiace, bez ohľadu na lákavú výplatu. Niektorí náborári ponúkajú potenciálnym zamestnancom, aby za odmenu okolo 10-tisíc rubľov priviedli aj svojich priateľov s rovnakou odbornosťou.

Na konci augusta viceprezidentka obchodnej a priemyselnej komory Jelena Dybovová v televízii NTV vyhlásila, že je nevyhnutné prilákať kuriérov a taxikárov k práci v zbrojovkách, pretože chýbajú pracovné sily nevyhnutné na splnenie štátnych zákaziek.

„Len za posledný poldruhý rok v obrannom sektore vzniklo 520-tiísc nových pracovných miest,“ povedal na začiatku tohto roka prezident Vladimir Putin. Podobné číslo uviedol aj vicepremiér Denis Manturov. V septembri povedal Manturov denníku Vedomosti, že problém už prekonal svoj vrchol, avšak nedostatok pracovných síl je stále cítiť. Od vlaňajška počet zamestnancov vojenskopriemy­selného komplexu vzrástol o 600-tisíc.

To, že pracovníci chýbajú v zbrojovkách, je vyvolané tým, že celkovo Rusko pociťuje nedostatok pracovných síl. Na trh práce prišli málo početné ročníky z 90. rokov minulého storočia, časť doterajších pracovníkov odišla do vojny a časť utiekla do cudziny v obave z mobilizácie. Znížil sa aj prílev migrantov.

5:55 Americká viceprezidentka Kamala Harrisová sa v prípade svojho zvolenia za prezidentku nestretne s ruským vodcom Vladimirom Putinom bez účasti zástupcu Ukrajiny. Demokratická prezidentská kandidátka to povedala v pondelkovom rozhovore s televíziou CBS. Odpovedala v ňom tiež na otázky k ďalším témam novembrových volieb, najmä k ekonomike či migrácii.

„Ukrajina musí mať slovo, pokiaľ ide o budúcnosť Ukrajiny,“ odpovedala Harrisová na otázku, či by sa zišla s Putinom v záujme ukončenia vojny, rozpútanej pred viac ako dva a pol rokom ruskou inváziou do susednej krajiny.

Viceprezidentka zastáva názor, že Spojené štáty by mali aj po novembrových voľbách pokračovať v podpore Kyjeva, pre ktorého sú zďaleka najdôležitejším dodávateľom vojenskej pomoci na obranu proti ruskej agresii.

Jej republikánsky sok Donald Trump naproti tomu tvrdí, že súčasná podpora nemôže pokračovať a že treba vojnu čo najrýchlejšie ukončiť. Opakovane vyhlásil, že sa stretne s Putinom aj ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a vojnu ukončí do druhého dňa. Nespresnil však, ako to chce dosiahnuť. O záujmoch napadnutej Ukrajiny sa pri tom nezmieňuje.

Harrisová sa v rozhovore vyhla priamej odpovedi na otázku, či podporuje ukrajinské členstvo v Severoatlantickej aliancii. O to Kyjev dlhodobo usiluje a dostal od krajín NATO časovo nešpecifikovaný prísľub budúceho členstva. Rusko je však silne proti a aliančné krajiny plán nepodporujú jednoznačne, proti je napríklad Maďarsko či Slovensko, ktorých vlády majú blízko k Moskve, uvádza ČTK.

5:50 Severná Kórea (KĽDR) v budúcnosti môže vyslať príslušníkov svojich pravidelných ozbrojených síl na Ukrajinu, aby v bojoch podporili Rusko. V utorok to uviedol juhokórejský minister obrany Kim Jong-hjun. Pchjongjang a Moskva prehlbujú vojenskú spoluprácu od začiatku celoplošnej invázie na Ukrajinu. TASR informuje podľa agentúry Jonhap.

Úvaha juhokórejského ministra prichádza v čase, keď KĽDR posilňuje vzťahy s Ruskom, čo zdôrazňuje bilaterálna dohoda, ktorá zahŕňa aj doložku o vzájomnej obrane. Dohodu podpísali lídri oboch krajín Kim Čong-un a Vladimir Putin na júnovom stretnutí.

„Rusko a Severná Kórea podpísali vzájomnú zmluvu podobnú vojenskému spojenectvu, možnosť takéhoto nasadenia je preto veľmi pravdepodobná,“ povedal juhokórejský minister obrany poslancom počas výstupu v parlamente.

V tejto súvislosti Kim uviedol, že nedávna správa o úmrtí severokórejských vojakov na Ruskom okupovanom území neďaleko východoukrajinského mesta Doneck je pravdepodobne tiež pravdivá.

Jonhap pripomína, že minulý týždeň denník Kyiv Post s odvolaním sa na spravodajské zdroje informoval, že pri ukrajinskom raketovom útoku vo štvrtok zahynulo šesť severokórejských dôstojníkov a traja ďalší sa zranili.