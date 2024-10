O pomoci obetiam hurikánu v USA sa šíria dezinformácie, môže za to i Trump

Skutočné sklamanie ľudí v americkom štáte Severná Kalifornia z federálnej pomoci obetiam hurikánu Helene znásobila smršť lží a dezinformácií, všíma si agentúra AFP, podľa ktorej to sčasti podnecuje republikánsky prezidentský kandidát Donald Trump.

Hurikán Helene koncom septembra zasiahol juhovýchod Spojených štátov, no aj desať dní po ňom je mnoho obyvateľov odrezaných od federálnej pomoci, elektriny a vody, ale predovšetkým od presných informácií.

Trump spolu s ďalšími predstaviteľmi a priaznivcami podľa AFP vypustili do priestoru nepravdivé tvrdenia a konšpiračné teórie, cielené najmä na federálnu agentúru pre mimoriadne situácie (FEMA), ktorá pomôže zasiahnutému štátu zvládnuť katastrofu v prípade, ak o to požiada. Tieto tvrdenia však vyvolali zlosť medzi obyvateľmi, ktorí už tak pociťovali smútok, stratu a následky ničivého hurikánu.

Hurikány, záplavy, horúčavy, suchá - to nie je smola, to sú klimatické zmeny Video

„Mala by tu byť FEMA, tu, na mieste,“ povedala pre francúzsku agentúru Janet Musselwhiteová, obyvateľka Pensacoly v Severnej Karolíne, ktorú búrka tvrdo zasiahla. Podľa nej sa rovnaká situácia odohrala aj v roku 2005, keď udrel hurikán Katrina. „Čakali a čakali a ľudia zomreli. To je to, čo sa tu stalo,“ uviedla.

Helene sa stala najničivejších hurikánom od čias Katriny, podľa najnovších údajov si hurikán vyžiadal už vyše 230 obetí na životoch. Podľa Bieleho domu USA rozdelili viac než 210 miliónov dolárov federálnej pomoci a vyslali takmer 7000 záchranárov, aby pomohli pri odstraňovaní následkov katastrofy na juhovýchode krajiny.

Trump a jeho Republikánska strana však obviňujú administratívu prezidenta Joea Bidena a viceprezidentky Kamaly Harrisovej zo sprenevery finančných prostriedkov FEMA pre migrantov. Demokratka Harrisová je Trumpova súperka v novembrových prezidentských voľbách.

Toto nepravdivé tvrdenie republikánov bolo opakovane vyvrátené a sama Harrisová ho v pondelok odmietla ako „mimoriadne nezodpovedné“. Podľa AFP však ide iba o jednu z množstva nepravdivých informácií a fám o federálnej pomoci, ktoré šéfka FEMA Deanne Criswellová označila za „nebezpečné“.

Trump: Voľte (mňa)! Aj keby ste mali zomrieť! Video

Severná Karolína spolu s taktiež zasiahnutou susednou Georgiou navyše patria medzi tie kľúčové štáty, v ktorých sa bude rozhodovať o volebnom víťazstve Trumpa alebo Harrisovej.

Preživší v Severnej Karolíne pre AFP uviedli, že najvýraznejšia pomoc prišla od jednotlivých dobrovoľníkov, ktorí pomáhali dodávať balenú vodu a potraviny. „Miestni sú úžasní,“ povedala Musselwhiteová.

Zároveň zopakovala nepravdu šírenú Trumpom, že FEMA možno neposkytne dostatok finančných prostriedkov, „pretože boli rozdané imigrantom“. Biely dom sa ohradil, že zo zdrojov určených na reakciu na katastrofy nie sú odkláňané žiadne peniaze.

Shelby Holzhauserová, 23-ročná učiteľka, povedala, že pomoc od úradov bola „skvelá“, no podľa svojich slov mala problémy s dokončením procesu podávania žiadostí, pretože „všetko je online“. V jej oblasti sú podľa AFP mobilné a internetové služby z veľkej časti vyradené z prevádzky.

„Podľa toho, čo som počula, FEMA naozaj nikoho nepúšťa do systému, aby sa zásoby dostali ku každému,“ povedala Holzhauserová, pričom zopakovala ďalšie zavádzajúce tvrdenie, ktoré tentoraz rozšíril miliardár Elon Musk. Musk je podporovateľom Trumpa a majiteľom sociálnej platformy X, na ktorej sa šírilo veľa takýchto dezinformácií.