Kontroly na hraniciach tu budú ešte veľmi dlho, vyhlásil kancelár Scholz

Podľa agentúry DPA to predseda nemeckej vlády povedal v relácii RTL Direkt spezial, ktorý sa bude vysielať dnes večer na stanici RTL. Nemecko od polovice septembra kontroluje kvôli nelegálnej migrácii už celú svoju pozemnú hranicu, čo podľa kancelára spôsobuje „veľa mrzutostí“. Hranicu s Českom kontroluje Nemecko od vlaňajšieho októbra. „Budeme to robiť tak dlho, ako to len bude možné. A to bude veľmi dlho,“ povedal Scholz k hraničným kontrolám.

Nemecko od septembra 2015 kontroluje kvôli nelegálnej migrácii hranicu s Rakúskom. Vlani v októbri pristúpilo k zavedeniu kontrol aj na hraniciach s Českom, Poľskom a Švajčiarskom, ktoré sú zatiaľ platné do polovice decembra. Ministerka vnútra Nancy Faeserová na začiatku septembra v čase vyhrotenej debaty o migračnej politike oznámila, že od 16. septembra bude Nemecko kontrolovať celú svoju pozemnú hranicu. Pribudli teda kontroly na pomedzí s Dánskom, Holandskom, Belgickom a Luxemburskom. Hranicu s Francúzskom kontrolovali Nemci od júla kvôli olympiáde a následnej paralympiáde, aj tieto kontroly boli predĺžené.

Proti septembrovému návrhu nemeckej konzervatívnej opozície, aby sa oveľa častejšie migranti odmietali už na nemeckých hraniciach, sa ostro ohradilo Rakúsko či Poľsko. Scholz následne oznámil, že bude o opatreniach v oblasti migračnej a azylovej politiky hovoriť so šéfmi vlád susedných krajín. Čoskoro berlínsky úrad vlády informoval o rozhovore Scholza s poľským premiérom Donaldom Tuskom. Pred týždňom Scholz telefonoval aj s českým premiérom Petrom Fialom a podľa vyhlásenia nemeckej vlády sa obaja zhodli, že výzvy, ktoré predstavuje nelegálna migrácia a boj proti prevádzačstvu, možno zvládnuť len spoločne.