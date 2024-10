Židia v Holandsku sa cítia čoraz menej bezpečne. Niektorí policajti ich nechcú chrániť, prečo odmietajú plniť si služobné povinnosti?

Niekto by možno prižmúril jedno oko, keby išlo len o protižidovské nápisy na budovách, lenže to vyzerá oveľa horšie. Stačí sa pozrieť na niekoľko prípadov, o ktorých informovali médiá. Keď tri propalestínske aktivistky zazvonili pri dverách židovskej zdravotnej sestry v Amsterdame, označili ju za vrahyňu detí (v súvislosti s civilnými obeťami izraelskej ofenzívy v Pásme Gazy proti Hamasu) a povedali jej, aby sa radšej odsťahovala z Holandska. „Ženy sa na ňu asi zamerali preto, že letáky, ktoré niekto vylepil v okolí s adresou jej bydliska i pracoviska, ju obviňovali zo spolupáchateľstva na „zločinoch" jej dcéry. Tá totiž slúži v izraelskej armáde.

Ivan Pasternák: Nemám silu ísť do Auschwitzu, je tam kufor s otcovým menom Video Otca Ivana Pasternáka odvliekli do Auschwitzu, neskôr do Dachau, kde zomrel. "Nemám silu ísť do Auschwitzu, známi mi povedali, že je tam kufor s menom môjho otca." Ivan Pasternák sa zúčastnil v Múzeu holokaustu v Seredi na vernisáži výstavy Holokaust: likvidácia, oslobodenie, záchrana

A čo bolo presne na plagátoch? Napríklad aj táto veta: „Matka poslala svoju skurvenú dcéru zabíjať deti." Letáky sľubovali pomstu vojačke, naznačovali sa asi už vrátila z Izraela do Holandska. Vzniklo to priamo v hlave neznámej osoby, ktorá plagáty vylepila, alebo sa sa niekým inšpirovala? Celé meno židovskej zdravotníčky sa začalo šíriť na sociálnych sieťach po výzve Dijába Džahdžáha, zakladateľa propalestínskeho hnutia s názvom Arabská európska liga. „Aktivista s prepojením na libanonskú teroristickú organizáciu Hizballáh a jeho hnutie vyzvali svojich sledovateľov na sociálnej sieti X, ktorých je 50-tisíc, aby pomohli identifikovať príslušníkov izraelských ozbrojených síl s európskymi pasmi," ozrejmila server Jewish News Syndicate.

Dva ďalšie príklady antisemitizmu dokonca z prostredia detí. Židovskému chlapcovi sa spolužiaci vyhrážali v škole s nožom, pričom mu vynadali do „rakovinového Žida". Jeho židovskému rovesníkovi pohrozili konškoláci, že ho zhodia z mosta. Veľa žiakov zrejme podlieha aj mýtom a jednoznačným klamstvám na sociálnych sieťach. Podaktorí konšpirátori napríklad prišli s tvrdením, že Izrael inscenoval masaker 7. októbra 2023 vo svojom pohraničí, aby mal zámienku vtrhnúť do Pásma Gazy.

Treba však poznamenať, že k nárastu antisemitizmu nedošlo v Holandsku až po minuloročných udalostiach na Blízkom východe, po ktorých situácia iba eskaluje. Keď Agentúra Európskej únie pre základné práva uskutočnila prieskum ešte pred 7. októbrom 2023, vyplynulo z neho, že pomery v krajine sa zhoršili z pohľadu až 83 percent opýtaných Židov (v porovnaní s posledným prieskumom z roku 2018). „Národný koordinátor pre boj proti antisemitizmu Eddo Verdoner povedal, že prejavy nenávisti voči Židom teraz tvoria polovicu všetkých prípadov diskriminácie, ktoré prokuratúra predložila na súdy, v roku 2021 to boli tri z desiatich prípadov," napísal server Dutch News. Verdoner podotkol, že nenávisť sa vyskytuje aj futbalových štadiónoch v podobe protižidovského skandovania.

Čítajte viac Židovský kódex: poníženie až na samé dno pred vyhnaním zo Slovenska

Vlani v Holandsku zaznamenali 245-percentný nárast protižidovských incidentov v porovnaní s rokom 2022. Pred dvomi rokmi ich bolo 155, v minulom roku 379.

Bohužiaľ, v poslednom čase sa v Holandsku hovorí nielen o antisemitizme propalestínskych zmýšľajúcich ľudí. Minimálne rezervovaný postoj k Židom prejavujú dokonca tí, čo majú úlohu dohliadať na bezpečnosť. Predstavitelia Židovskej policajnej siete, ktorá spolupracuje s holandskou štátnou políciou, upozornili, že niektorí policajti odmietajú chrániť židovské budovy a podujatia. „Hovoria o morálnych dilemách," povedal Michel Theeboom pre časopis Nieuw Israëlietisch Weekblad. „To by znamenao začiatok konca. Mám z toho obavy," dodal. Svoju neochtru plniť si služobné povinnosti dali najavo niektorí policajti v marci tohto roku, keď sa otváralo múzeum holokaustu v Amsterdame.

Mama odišla s otcom dobrovoľne, spomína Lýdia Piovarcsyová, ktorá prežila holokaust Video Rodičov stratila, keď mala deväť. Odviezli ich 52. transportom do Auschwitzu-Birkenau. Dva roky žila pod falošnými dokladmi, keď ju napokon previezli do Terezína. Tam sa pani Lýdia Piovarcsyová ako jedna z mála detí, dočkala konca, keď nad táborom 1. mája 1945 prevzal správu Červený kríž. / Zdroj: TV Pravda

Asi vyznie zvláštne, že týchto príslušníkov polície disciplinárne nepotrestali. Dokonca našli určité pochopenie vo vedení policajného zboru. „Pri vytváraní harmonogramov berieme do úvahy morálne námietky. Ak je však naliehavá úloha, sú nasadení, či chcú alebo nie," citoval Telegraaf hovorkyňu polície Mireille Beentjeovú. Naopak,šéfka policajných odborov Nine Kooimanová to vidí inak: „Ak budete stále ustupovať každému, nemá to koniec. Ste v službách spoločnosti a musíte byť schopní dištancovať sa od svojich osobných úvah a emócií."

Líder krajne pravicovej Strany pre slobodu Geert Wilders, ktorý ju priviedol k víťazstvu v minuloročných parlamentných voľbách, tvrdí, že príčinu nárastu antsemitizmu treba vidieť v prisťahovalectve. „Masová migračná politika a otvorené hranice," pomenoval dôvody v rozhovore pre noviny Jerusalem Post. (Strana pre slobodu vytvorila novú vládu, ale Wilders v nej chýba pre nesúhlas koaličných partnerov, ktorým prekážajú jeho rôzne extrémistické názory.)

Čítajte viac Tancovala som pre Mengeleho. Mamu mi poslal do plynu

A čo vyplýva zo sociologických prieskumov o postoji k Židom, respektíve k Izraelu? Jeden z nich, konkrétne ešte z roku 2015, o ktorom vtedy informoval denník De Telegraaf, odhalil, že najviac antisemitov sav Holandsku nachádza medzi moslimami. Nie dobrý názor na Židov priznalo 12 percent vyznávačov islamu, kresťanov len 2 percentá. Čo sa týka pohľadu na Izrael, vysvitlo, že pozitívne ho nevníma zhruba 40 percent moslimov a iba 6 percent kresťanov.