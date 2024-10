ONLINE: Rusi sú v centre Torecka. Zelenskyj ku Kursku: Udržujeme potrebný tlak už tretí mesiac

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 959 dní Rusi a Číňania spoločne trénujú boj proti ponorkám v Pacifiku Video

1:00 Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského operácia ukrajinských vojsk v ruskej Kurskej oblasti pokračuje už tretí mesiac a je potrebná pre vytváranie tlaku na Rusko.

„Dnes (v utorok) bola predložená aj samostatná a dlhá správa vrchného veliteľa (Syrského) o našich priamych akciách, o všetkých obranných operáciách, ako aj o kurskej operácii – boje v oblasti Kurska už prebiehajú tretí mesiac a v tejto oblasti vyvíjame potrebný tlak na Rusko. Ukrajinský šéf rozviedky Ukrajiny Budanov tiež predložil podrobnú správu o procesoch, ktoré prebiehajú v rámci nepriateľského systému, a o našom vplyve na ne. Bola tam aj správa ministra obrany Umerova o aspektoch našej spolupráce s partnermi.“

0:55 Ruské sily prenikli do Torecka a podarilo sa im dostať sa až k šachte Centralnaja, uviedol v rozhlasovom rozhovore hovorca ukrajinskej brigády Ljuť (Zúrivosť) Artem Džepko podľa agentúry Unian. Šachta sa nachádza v strede mesta.

„Ruskí vojaci sú v meste. Je nezmysel hovoriť niečo iné, je to naozaj tak. Postúpili až k šachte,“ povedal. Situácia sa podľa neho ustavične mení, napríklad v jednom obytnom dome prízemie ovládali Ukrajinci, zatiaľ čo prvé poschodie Rusi. Môže sa podľa hovorcu stať, že ruskí vojaci obsadia dva-tri domy, ale o pár hodín neskôr ich Ukrajinci z týchto pozícií vytlačia. Ak by sa Rusi zmocnili Torecka, dostali by na dosah Slovjanska a Kramatorska, a to si ukrajinskí vojaci uvedomujú a snažia sa, aby sa nič také nestalo, dodal Džepko.

Toreck je frontovým mestom už desať rokov, nachádza sa v blízkosti ukrajinských území, ktorých sa v roku 2014 zmocnili Ruskom podporovaní separatisti. Odvtedy sa stal oporným bodom ukrajinského opevnenia. Pre Moskvu by dobytie mesta, ktoré sa do roku 2016 volalo Deržinsk, znamenalo podľa Reuters priblíženie k cieľu prezidenta Vladimira Putina plne ovládnuť ukrajinský Donbas. Toreck je dôležitý pre obranu aglomerácie Konstantinovka-Kramatorsk a bol by nástupným bodom pre prípadnú ukrajinskú ofenzívu smerom na Gorlovku.

Podľa ukrajinských vojenských analytikov by pád Torecka, ktorý je umiestnený na kopci, umožnil Moskve zablokovať kľúčové logistické trasy spájajúce operačný tyl ukrajinských jednotiek v oblasti s frontovými líniami, vrátane hlavnej cesty z Pokrovska do Kosťantinivky.

Ruské ministerstvo obrany vec bezprostredne nekomentovalo. V pondelok oznámilo, že jeho sily spôsobili škody na živej sile a technike pri niekoľkých obciach v oblasti, vrátane okolia Torecka.

Ruskí vojenskí blogeri, vrátane skupiny vojenských analytikov spojených s významným telegramovým kanálom Rybar, uviedli, že ruské jednotky postupujú smerom do centra mesta.

Postup ruských síl, ako aj dobytie Vuhledaru minulý týždeň, dokazuje teraz významnú prevahu Ruska v ľuďoch i technike v čase, keď Ukrajina žiada západných partnerov o viac zbraní.

Rusko, ktoré teraz kontroluje necelú pätinu ukrajinského územia, od augusta postupuje smerom k Torecku a dobýva na tomto úseku dedinu za dedinou. Čoraz častejšie pri tom používa vysoko ničivé navádzané bomby.

„Jednotky skupiny vojsk Juh pokračovali v postupe a oslobodili obec Zorjanoje,“ uviedlo na Telegrame ruské ministerstvo obrany s odvolaním sa na ukrajinskú dedinu Zorjane v Doneckej oblasti. Zároveň podľa neho ruskí vojaci obsadili obec Zolota Nyva, ktorá leží v rovnakej oblasti západne od Vuhledaru. Okupáciu ukrajinského územia Moskva ruskej verejnosti prezentuje ako „oslobodzovanie“.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vzhľadom na územné straty nariadil najvyšším armádnym činiteľom, aby urobili „všetko, čo je možné“, a minimalizovali tak postup Ruska. Veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Syrskyj v stredu uviedol, že o situácii na fronte a dodávkach ďalších zbraní telefonicky hovoril so svojím americkým náprotivkom Charlesom Brownom.