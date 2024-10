Netanjahu zatrhol Galantovi cestu do USA. Chce rozhodnúť o izraelskej odvete voči Iránu. V Bielom dome rastie frustrácia

Izraelský minister obrany Joav Galant nebude rokovať vo Washingtone so šéfom americkej obrany Lloydom Austinom. Podľa izraelskej a americkej tlače cestu zablokoval izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Izraelský premiér podľa tlače chce najskôr hovoriť s americkým prezidentom Joom Bidenom o izraelskej odvete za iránsky útok z minulého týždňa. Telefonát by sa podľa rôznych zdrojov mal uskutočniť dnes.

Galant a Austin spolu mali rokovať dnes. Pentagón potvrdil denníku The Washington Post, že sa schôdzka napokon neuskutoční. Podľa serveru The Times of Israel izraelské ministerstvo obrany o odklade návštevy informovalo len niekoľko hodín pred Galantovým plánovaným odletom.

Iránske rakety nad Starým mestom v Jeruzaleme Video V utorok (1. 10.) zaútočil Irán na Izrael priblžne 200 raketami. / Zdroj: IDF

Podľa The Washington Post dal Netanjahu svojmu ministrovi obrany dve podmienky pre návštevu Pentagónu. Do USA bude môcť odletieť po jeho telefonáte s Bidenom a po tom, ako izraelský bezpečnostný kabinet schváli odozvu na iránsky raketový útok z minulého týždňa, zistil americký denník od nemenovaných zdrojov.

Biden s Netanjahuom nehovoril skoro 50 dní. Vo Washingtone rastie frustrácia z toho, ako izraelský premiér k súčasnej kríze na Blízkom východe pristupuje. Bidenova administratíva má navyše dojem, že Netanjahuovi chýba stratégia, ako krízu ukončiť. S Galantom, ktorý je považovaný za pomerne umierneného, zástupcovia USA rokujú radšej ako s Netanjahuom, ku ktorému Biden podľa The Times of Israel stráca dôveru.

Medzi Galantou a Netanjahuom dlhodobo panuje napätie a premiér uvažuje o tom, že ministra obrany odvolá.

Podľa zdrojov The Washington Post americkej administratíve vadí, že ju Izrael o rade svojich útokov vopred neinformoval. Washington tiež Izrael nabáda, aby si pri eventuálnej odvete proti Iránu počínal zdržanlivo. Americký prezident Biden verejne odmietol údery na iránske jadrové zariadenia a vyzval Izrael, aby si rozmyslel aj údery na ropné zariadenia.

Server Axios s odvolaním sa na tri zdroje píše, že sa očakáva, že Biden si bude s Netanjahuom o izraelských plánoch na útok na Irán telefonovať počas dneška. Podobnú informáciu priniesla s odvolaním sa na nemenované zdroje aj agentúra Reuters, podľa ktorej sa obaja politici budú rozprávať aj o vojne v Pásme Gazy a konflikte v Libanone. Biely dom správy nekomentoval.

Irán minulý utorok proti Izraelu odpálil 180 až 200 balistických rakiet. Spojené štáty sa chcú uistiť, že izraelská odveta bude citeľná, nie však neproporčná, uvádza Axios.

