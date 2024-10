Ukrajina schválila nový zákon o brannej povinnosti. "Konečne sa to podarilo", reagoval poslanec

Ukrajinský parlament v stredu zakázal mobilizovať do vojny Ukrajincov vo veku od 18 do 25 rokov, ktorých úrady uznali za nespôsobilých na vojenskú službu v mierových časoch kvôli zdravotným obmedzeniam, informujú médiá s odvolaním sa na poslancov. Novo bude možné týchto mužov pred dosiahnutím 25 rokov povolať do armády iba s ich súhlasom, napísal server RBK-Ukrajina.