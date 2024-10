Putin asi ráta so zdĺhavou vojnou. Ruskej armáde dá rekordne veľa peňazí. Ako vyzerá porovnanie s ukrajinským vojskom?

Rutte: Ukrajina je k NATO bližšie ako kedykoľvek predtým Video Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. / Zdroj: NATO

Finančné plány sú ohromujúce. „Ekonomickí pozorovatelia označili nové čísla za šokujúce," upozornila stanica BBC s tým, že Rusko fakticky prechádza do stavu vojnovej ekonomiky, čiže všetko ostatné sa podriaďuje cieľom invázie. Vojenské výdavky sa v budúcom roku zvýšia až o 30 percent v porovnaní s rokom 2024. Od januára do decembra 2025 sa počíta s nákladmi v prepočte 132 miliárd eur. Kým tento rok ministerstvo obrany môže použiť 10,4 bilióna rubľov, v ďalšom roku ich bude mať k dispozícii 13,5 bilióna. „Je to suma, ktorá dosahuje úroveň v období Sovietskeho zväzu," poznamenala agentúra AFP. Počas viac ako troch desaťročí existencie samostatnej Ruskej federácie ide o historicky najvyšší objem peňazí pre ozbrojené sily.

Šokujúci údaj v návrhu rozpočtu ešte silnejšie udrie do očí, keď sa prirátajú náklady na vnútornú bezpečnosť. Potom je výsledná suma 41,5 bilióna rubľov, čo vychádza až na 40 percent všetkých plánovaných výdavkov Ruska v budúcom roku.

Minister financií Anton Siluanov síce zdôraznil, že hlavnou prioritou vlády bude sociálna podpora občanov a na druho mieste obrana a bezpečnosť, ale čísla hovoria niečo celkom iné. Výdavky v roku 2025 spojené so silovými zložkami sú dvojnásobne väčšie ako na sociálne účely. „Oblasť zdravotníctva dostane 1,9 bilióna rubľov, zostane na rovnakej úrovni ako teraz, ale reálne pôjde o zníženie s prihliadnutím na infláciu," podotkla BBC.

Kým viaceré členské štáty NATO stále nedokážu plniť svoj záväzok dávať na obranu najmenej dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP), naopak, Rusko plánuje v v nasledujúcom roku vynaložiť na ňu až 6,2 %. HDP. A ako postupuje Ukrajina? Financie určené pre armádu dosahujú takmer až 37 percent HDP. Jej vojsko v nadchádzajúcom roku spotrebuje až 60 percent z celého štátneho rozpočtu. Táto štatistika je výrazne vyššia, ako sú ruské údaje, ale v peňažnom vyjadrení je to menej: v prepočte približne 50 miliárd eur, čiže bezmála trojnásobne nižšia suma, ako budú mať v roku 2025 k dispozícii ruskí generáli. Na druhej strane sa Kyjev môže naďalej spoliehať na vojenskú pomoc, ktorú mu poskytujú jeho spojenci. Jej doterajšia celková hodnota je porovnateľná s objemom peňazí, ktoré majú dostať ruské ozbrojené sily v budúcom roku.

Na jeseň 2023 Siluanov objasnil už vtedy rekordne vysoké výdavky na obranu v nasledujúcom roku so slovami „všetko pre front, všetko pre víťazstvo". Mimochodom, už to bol skok, pretože v roku 2022 armáda hospodárila s 6,4 bilióna rubľov (vlani to vyšlo na 10,4bilióna). „Predpokladalo sa, že je to jednorazový rekordný nárast výdavkov na obranu s tým, že sa do roku 2025 tento objem financií zníži na 8,5 bilióna rubľov," pripomenula BBC. Ako je však teraz vidieť, bude to viac – až 13,5 bilióna.

Rekordne vysoké financovanie ozbrojených síl môže naznačovať, že Putin pripúšťa ešte zdĺhavú vojnu proti Ukrajine. Zaujímavo však vyznievajú ešte aj obrysy výdavkov štátu v krátkodobom horizonte, ktoré vláda predložila do parlamentu. Ide o obdobie rokov 2025 – 2027. Zjavne sa neráta s výrazným znížením pumpovania biliónov rubľov do armády.„Krajina prešla na vojenské koľajnice a aj keby sa vojna proti Ukrajine skončila v najbližšom čase, prioritou zostane financovanie armády a nafukovaného vojenského priemyslu," povedala pre server Bell ekonomická analytička Alexandra Prokopenková.

Na druhej strane štát nedá napríklad viac peňazí na výstavbu diaľnic a na rozvoj civilnej ekonomiky. „Rozpočtový rámec predpokladá nominálne zvýšenia len o 2 – 5 percentá pre ostatné hlavné výdavkové kategórie. Sú to mierne úpravy, ktoré nekompenzujú ani infláciu," upozornila vo svojej analýze finančná analytička Heli Simolaová na webovej stránke Fínskej národnej banky.