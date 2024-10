ONLINE: Zelenskyj presviedča ďalších lídrov o Pláne víťazstva, predstavil prvý krok. Môže ukončiť vojnu v roku 2025, tvrdí

Ak spojenci Ukrajiny prijmú "odvážne rozhodnutia", vojna by sa podľa Zelenského mohla skončiť v roku 2025 za podmienok prijateľných pre Ukrajinu.

6:45 Počas uplynulého dňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 1 080 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na 665 200, uviedol vo štvrtok na Facebooku ukrajinský generálny štáb. Za uplynulý deň Moskva podľa neho prišla aj o jeden tank, 14 obrnených bojových vozidiel pechoty, 41 delostreleckých systémov a dva raketomety.

Od začiatku invázie na Ukrajinu Rusko podľa Kyjeva celkovo stratilo už 8 945 tankov, 17 765 obrnených bojových vozidiel pechoty, 19 263 delostre­leckých systémov a 1 225 raketometov.

6:15 Volodymyr Zelenskyj opäť hovoril o ukrajinskom pláne víťazstva, ktorý už predstavil americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi a teraz ho predkladá ďalším lídrom, a poznamenal, že ak by sa naplno realizoval, Rusko by stratilo schopnosť ohrozovať Ukrajinu alebo kohokoľvek iného v Európe. Uvádza to Ukrainska pravda.

„Prvý krok plánu sa zameriava na to, či sa vyrieši problém geopolitickej neistoty v Európe – či Ukrajina získa kreslo v NATO. Ak áno, a ak sa to riadne potvrdí, Putin stratí z geopolitického hľadiska. Rusko bude musieť uznať, že Európa má hranice aj nezávislé štáty a každý má právo zvoliť si svoju budúcnosť. Pravdou je, že akceptovanie tejto reality Ruskom sa môže začať len vtedy, keď si uvedomí, že Ukrajinu už nikdy nedobyje. Bez geopolitickej istoty nebude mier,“ uviedol pri stretnutí s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovićom.

Ukrajinský prezident tiež povedal, že v najbližších mesiacoch vidí šancu položiť základy toho, aby sa rusko-ukrajinská vojna skončila v roku 2025 za podmienok prijateľných pre Ukrajinu, čo si vyžaduje „odvážne rozhodnutia“ najvplyvnejších spojencov Ukrajiny, uvádza Ukrainska pravda.

Zelenskyj bude vo štvrtok v Paríži rokovať s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, oznámil Elysejský palác. V ten istý deň sa ukrajinský predstaviteľ v Ríme stretne s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou, uviedol podľa Reuters úrad premiérskej predsedníčky. V piatok je potom Zelenskyj očakávaný v Nemecku, informovala s odvolaním sa na svoje zdroje agentúra DPA. Podľa bulvárneho denníka Bild sa Zelenskyj stretne s kancelárom Olafom Scholzom, ktorému predstaví svoj Plán víťazstva.

Pôvodne sa mal Zelenskyj v sobotu stretnúť v Nemecku aj s americkým prezidentom Joom Bidenom, ktorý ale návštevu kvôli hurikánu na Floride zrušil.

Macron bude so Zelenským rokovať od 15.00 h a francúzsky prezident chce svoj náprotivok ubezpečiť o trvajúcej dlhodobej podpore Ukrajiny zo strany Francúzska i jej partnerov, uviedol podľa agentúry AFP Elysejský palác. Macron v stredu navštívil ukrajinských vojakov, ktorí sa na základni pri Remeši vo východnom Francúzsku pripravujú na nasadenie v boji proti Rusku.

Po štvrtkovej schôdzke s Meloniovou sa Zelenskyj v piatok ráno vo Vatikáne stretne tiež s pápežom Františkom, píše Reuters. Agentúra AFP uvádza, že Zelenskyj oznámil, že sa osobne stretne s viacerými európskymi lídrami počas nasledujúcich dní.

V Berlíne má ukrajinský prezident podľa DPA na programe aj schôdzku so svojím nemeckým náprotivkom Frankom-Walterom Steinmeierom.

Scholzovi chce Zelenskyj predstaviť svoj takzvaný plán víťazstva, ktorý už počas zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v septembri prezentoval Bidenovi. Detaily tohto plánu na verejnosť neunikli, malo by ale ísť o to, ako dostať Rusko vojensky pod tlak a donútiť ruského prezidenta Vladimira Putina, aby zasadol za rokovací stôl.

V sobotu sa mala na americkej leteckej základni Ramstein na západe Nemecka uskutočniť schôdzka takzvanej kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny. Doraziť mal Biden a rad ďalších šéfov štátov a vlád krajín, ktoré podporujú Ukrajinu v jej obrane proti ruskej agresii. Ohlásená bola okrem iného účasť Scholza, Macrona, britského premiéra Keira Starmera či českého prezidenta Petra Pavla.

V utorok ale Biely dom oznámil, že Biden cestu do Nemecka ruší, pretože bude namiesto toho dohliadať na prípravy na úder hurikánu Milton na juhu USA a následné krízové operácie. Potom bola zrušená celá ramsteinská schôdzka.