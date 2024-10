Výmeny sa nedožila. Po roku v ruskom zajatí zomrela za nejasných okolností ukrajinská novinárka

Roščynová od začiatku plnohodnotnej ruskej invázie na Ukrajinu informovala o dianí na východe krajiny, kde sa do súčasnosti odohrávajú najťažšie boje. V marci 2022 novinárku zadržala ruská FSB, keď sa snažila dostať z obsadeného Mariupolu, a desať dní ju zadržiavala v okupovanom Berďansku. V júli toho roku sa vydala do Poľska, aby cez Rusko došla na okupované časti Ukrajiny. V auguste 2023 na Rusmi obsadenom území, odkiaľ pripravovala reportáž, zmizla. Až tento rok v máji Moskva oficiálne priznala, že Roščynovú zadržiava. Ruské ministerstvo obrany to potvrdilo v liste jej otcovi.

Dnes pôvodne o úmrtí mladej novinárky informoval predseda parlamentného výboru pre slobodu prejavu Jaroslav Jurčyšyn. Uviedol, že zomrela pri transporte z juhoruského Taganrogu do Moskvy. Potom ale svoj príspevok na sociálnych sieťach zmazal. Neskôr však informáciu potvrdil Jacenko a zástupca ukrajinskej vojenskej rozviedky (HUR) Andrij Jusov uviedol, že Roščynová figurovala na zozname zajatcov určených na výmenu. Jusov upresnil, že bola prevážaná z Taganrogu do Moskvy kvôli prípravám na vrátenie na Ukrajinu. Jacenko uviedol, že okolnosti jej úmrtia ukrajinská strana vyšetruje.

Roščynová pracovala pre Rádio Sloboda, spravodajský web Ukrajinska pravda alebo televíznu stanicu Hromadske.

Ukrajinské úrady uvádzajú, že v ruskom zajatí je asi 25 ukrajinských novinárov. Počítajú sa medzi nich aj tí, ktorí sú považovaní za nezvestných.