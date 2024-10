ONLINE: Keď nepriateľ napadne Poľsko... NATO aj so Slovákmi cvičí psychologické operácie, inšpirované Ukrajinou

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 961 dní Ruský korytnačí tank poslúžil Ukrajincom ako základ pre ohňostroj Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

1:00 Na bojisko hybridnej vojny, v ktorej namiesto zbraní rinčia falošné informácie, nepriateľská propaganda a psychologické operácie, sa začiatkom októbra premenil vojenský výcvikový priestor Libavá pri Olomouci v Českej republike. Vojaci z Česka, Spojených štátov, Slovenska, Nemecka, Maďarska a ďalších krajín nacvičujú činnosť po napadnutí Poľska nepriateľskou mocnosťou z východu, keď nepriateľ v strednej Európe rozpútal hybridnú kampaň. Dej je založený na skúsenostiach z Ukrajiny. Medzinárodné cvičenie ‚Powerful Word 2024‘ sa končí v piatok, ČR zatiaľ remizuje. Novinárom to dnes povedal veliteľ 91. skupiny informačného boja Ivo Zelinka.

Vojaci na cvičení čelia šíreniu propagandy a lživých informácií, sabotážiam, vzburám, migračnej vlne i psychologickým operáciám. Nepriateľská mocnosť má za cieľ vniesť zmätok a rozkol do radov obyvateľstva i spojencov. Scenár cvičenia bol podľa Zelinku založený na tom, že vymyslená východná mocnosť sa v Poľsku snaží prebiť ku Kaliningradu, aby si k nemu vytvorila pozemný koridor. Agresor zároveň útočí do poľského vnútrozemia smerom k Varšave. Cez strednú Európu vrátane Česka prúdia do Poľska spojenecké posily armád členských štátov NATO a nepriateľ v tomto regióne rozbieha hybridné útoky, aby organizáciu vojenskej pomoci čo najviac narušil.

„Použil by prostriedky špeciálnych síl, využil by milície a možno by zneužil aj niektoré etnické skupiny. Samozrejme, použil by aj prostriedky informačnej vojny. So všetkými týmito scenármi pracujeme,“ uviedol Zelinka.

Dej vojenského cvičenia na Libavé sa podľa Zelinku zakladá na realistických skúsenostiach z Ukrajiny, ktorú vo februári 2022 vojensky napadlo Rusko a potom rozvinulo hybridné operácie zamerané aj na členské krajiny NATO. Česká armáda sa preto v posledných rokoch zamerala na boj s hybridnými hrozbami.

„Sú na to určené informačné a kybernetické sily, ktorých veliteľstvo sídli v Brne,“ uviedol Zelinka. Dva útvary zamerané na túto činnosť zahŕňajú stovky vojakov. Špecializujú sa na šírenie informácií o dianí v armáde na sociálnych sieťach, monitoring informačného priestoru, psychologické operácie, vojenskú spoluprácu a tiež na vytváranie obsahovej náplne napríklad pre informačné a propagačné kampane. „Keď si predstavíte veľmi schopnú marketingovú agentúru, na ktorej pracovníkov sa občas strieľa a musí bývať v lese, tak to sme my,“ poznamenal Zelinka.

Ak by sa scenár vojenského cvičenia stal realitou, tak by sa časť príslušníkov týchto dvoch útvarov zamerala na psychologické operácie voči nepriateľským jednotkám blížiacim sa k hraniciam. Využila by na to napríklad letáky, rádiové vysielanie, informácie šírené v kyberpriestore či špeciálne reproduktory umiestnené na bojových vozidlách, pomocou ktorých možno vysielať hlasný rachot tankov či nepríjemné zvuky a demoralizovať tak nepriateľské jednotky. „Tá druhá línia je potom založená na podpore vlastného obyvateľstva, ktoré by sme chránili proti nepriateľskej propagande,“ povedal Zelinka.

Česká republika v hybridnej vojne vedenej Ruskom podľa Zelinku neprehráva, ale ani nevyhráva. „Je to teraz jednoducho remíza. Na túto úlohu český štát nemá len armádu, ale aj ďalšie silové zložky, ako sú napríklad tajné služby. Ak sa bavíme o odolnosti spoločnosti, tak tu do hry zrazu prichádzajú ďalšie ministerstvá, napríklad ministerstvo školstva,“ uviedol Zelinka.

Vzorom by podľa neho mohlo byť Fínsko, ktoré sa po ruskej anexii Krymu zameralo na to, aby obyvatelia tak ľahko nepodľahli nepriateľskej propagande. „Desať rokov na tom robili cez školstvo a teraz je to najodolnejšia spoločnosť voči ruským dezinformáciám v rámci NATO. Fínsko je dokonca také úspešné, že tamojšia pobočka (ruského spravodajského portálu) Sputniku bola zatvorená, pretože nevykazovala žiadne výsledky. V Česku pobočka Sputniku existuje,“ dodal Zelinka.