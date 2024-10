Vlastenectvo a zisky: Ukrajinci investujú do vojnových dlhopisov, snažia sa ich využiť ako zbraň proti inflácii a Rusku

Právnička Olesja Mychajlenková vyzvala svojich takmer 14-tisíc priaznivcov na sociálnej sieti na nákup ukrajinských vojnových dlhopisov. Je to ako dar, uviedla a na sieti X zverejnila snímku obrazovky svojho vlastného portfólia dlhopisov. Vďaka svojim znalostiam finančných trhov a skúsenostiam, ktoré získala ako jedna z prvých drobných investoriek do ukrajinských dlhopisov v domácej mene, sa Mychajlenková pridala k širšej vládnej snahe povzbudiť občanov, aby pomohli financovať vojnu s Ruskom.

„Je to po prvé spôsob, ako pomôcť štátu, a po druhé vzhľadom na pomerne vysoké úrokové sadzby dlhopisov je to aj spôsob, ako ochrániť svoje hrivny pred infláciou,“ povedala 30-ročná Mychajlenková agentúre Reuters v kaviarni v centre Kyjeva. Dodala, že mnoho jej priaznivcov túto radu využilo a do vojnových dlhopisov, ktoré sú spôsobom získavania finančných prostriedkov v čase veľkých konfliktov, investovalo.

Ruský korytnačí tank poslúžil Ukrajincom ako základ pre ohňostroj Video Ruský korytnačí tank + ukrajinský dron = veľkolepý ohňostroj. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Potreba nákupu domácich dlhopisov je v konflikte, ktorý trvá už viac ako dva a pol roka, čoraz naliehavejšia. Rastúce náklady na financovanie odporu proti ruskej invázii zanechali v ukrajinských financiách obrovskú dieru. Do konca roka bude vláda potrebovať ďalších 12 miliárd dolárov na financovanie svojho obranného sektora.

V čase vojny sú medzinárodné trhy s dlhopismi pre Ukrajinu uzavreté. Ratingová agentúra S&P hodnotí dlh krajiny v zahraničnej mene známkou SD, čo je čiastočné neplnenie záväzkov.

Môže Ukrajina vyhrať vojnu s Ruskom? Je to možné, ak bude mať dostatočnú podporu zo zahraničia. O tom môže Zelenskyj len snívať. Rusko nemožno vojensky poraziť. Je to možné, ale iba ak sa zmení politická situácia v Rusku. Zobraziť výsledky ankety Hlasovať O tom môže Zelenskyj len snívať. Rusko nemožno vojensky poraziť. 53,4% Je to možné, ak bude mať dostatočnú podporu zo zahraničia. 36,6% Je to možné, ale iba ak sa zmení politická situácia v Rusku. 10,1%

V septembri sa vláda dohodla s držiteľmi ukrajinských eurobondov na reštrukturalizácii medzinárodného dlhu za viac ako 20 miliárd dolárov. V nasledujúcich troch rokoch by tak Ukrajina mala ušetriť 11,4 miliardy USD.

Vláda tiež plánuje prvé vojnové zvýšenie daní, aby znížila rozpočtový deficit. A tvrdí, že Ukrajina si potrebuje viac požičiavať na domácom trhu. Ministerstvo financií v septembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom viac ako zdvojnásobilo domáce pôžičky. Z predaja štátnych dlhopisov získalo 72,4 miliardy hrivien, vrátane 28,9 miliardy hrivien z predaja vojnových dlhopisov.

Zelenskyj: Plán víťazstva nad Ruskom je most k mieru Video Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovorí o víťaznom pláne v boji proti ruskej agresii. / Zdroj: Twitter V. Zelenského

Vzhľadom na to, že rozpočtový schodok sa má v roku 2025 pohybovať okolo 38 miliárd dolárov a zahraničná finančná pomoc sa bude v najbližších rokoch znižovať, potreba získať viac peňazí na domácom trhu zostáva. Štátne dlhopisy nakupujú hlavne komerčné banky, od začiatku ruskej invázie ale vkladajú čoraz viac peňazí do vojnových dlhopisov obyvatelia a firmy.

„Záujem občanov o domáce štátne dlhopisy prudko vzrástol,“ oznámilo ministerstvo financií agentúre Reuters. Dodalo, že očakáva pokračovanie tohto trendu. Investície od fyzických osôb do začiatku októbra vzrástli podľa ministerstva na 71,2 miliardy hrivien z 25,5 miliardy hrivien vo februári 2022. Celkovo sa individuálni investori podieľajú na portfóliu domácich štátnych dlhopisov viac ako štyrmi percentami.

Podľa analytikov a obchodníkov bolo v minulosti drobných investorov so záujmom o ukrajinský domáci dlh málo. Väčšinou sa obmedzovali na osoby pracujúce vo finančnom sektore.

Investície rezidentov do domácich dlhopisov v roku 2016 podľa oficiálnych údajov predstavovali zhruba 100 miliónov hrivien. Vstup na trh bol oveľa zložitejší a drahší, to ale vojna zmenila.

So začiatkom vojny boli odstránené všetky provízie a požiadavky na minimálne sumy. Dlhopisy možno teraz kúpiť cez internet niekoľkými kliknutiami myši a investície sprevádza vojnová symbolika. Dlhopisy predávané prostredníctvom digitálneho portálu pre štátne služby Diia nesú názvy ukrajinských miest a obcí obsadených ruskými vojskami. A spolu s patriotizmom prichádza aj zisk.

Vzhľadom na obmedzené možnosti sporiť a investovať v čase vojny, môžu byť dlhopisy atraktívnou voľbou. Výnos dlhopisov v hrivnách je 15 až 18 percent, pri dolárových dlhopisoch potom štyri percentá a nedaní sa. Zvýšenie vojnovej dane zo ziskov z vkladov, ktoré sa teraz prejednáva v parlamente, by mohlo atraktivitu dlhopisov ešte zvýšiť.

Ukrajina predáva dlhopisy aj cudzincom. Podľa ministerstva financií vlastnili nerezidenti na začiatku októbra zhruba 1,4 percenta celkového portfólia štátnych dlhopisov. Najaktívnejší sú investori z Japonska, Nemecka a Spojených štátov.

Čítajte aj Zelenskyj odhadol rok, kedy najneskôr skončí vojna. Odvoláva sa na situáciu na bojisku

Analytik investičnej spoločnosti ICU Taras Kotovič uviedol, že Ukrajinci majú najväčší záujem o krátkodobé cenné papiere do jedného roka. Zvyčajne začínajú s malými investíciami, ale po splatení prvých kupónov majú tendenciu znovu investovať.

Medzi investormi sú študenti, vojaci, štátni úradníci a tiež IT špecialisti. Mychajlenková dodáva, že jej otec si kúpil dlhopisy v rámci svojej prvej investície do finančných nástrojov vo veku 56 rokov.

Banky a investičné spoločnosti vzhľadom na záujem o dlhopisy sprevádzkovali aplikácie a zaviedli ďalšie opatrenia, aby drobným investorom nákupy uľahčili, uviedla centrálna banka. Minulý mesiac tiež centrálna banka schválila zmeny na podporu a ďalšie zjednodušenie investícií do štátneho dlhu.