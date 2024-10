Kamale Harrisovej pomáhajú v predvolebnej kampani aj exprezidenti Obama a Clinton

Obama, ktorého funkčné obdobie v Bielom dome sa skončilo v roku 2017, je u členskej základne Demokratickej strany stále obľúbený. Zhromaždenie, na ktorom bol headlinerom, sa konalo na pôde University of Pittsburgh.

Freedom! Harrisovej v kampani spieva Beyoncé Video

Samotná Harrisová strávila tento deň kampaňovaním v Nevade a Arizone, ktoré patria k tým štátom americkej Únie, kde sa bude rozhodovať o výsledku volieb. Demokrati kampaň v týchto štátoch postavili na priamych stretnutiach s voličmi, ktorých kontaktujú doslova chodiac „od domu k domu“.

Obama sa v príhovore zameral na tému hodnôt, pričom Trumpa vykresľoval ako človeka, ktorému ide len o svoje záujmy a peniaze, ale aj ako fanúšika nekonečných prejavov.

„Je ako (kubánsky vodca) Fidel Castro, ide stále to isté dokola a neustále skúša niečo vám predať: tu zlaté tenisky, tam hodinky za 100-tisíc dolárov a najnovšie aj bibliu,“ uviedol Obama.

Časť príhovoru venoval aj tým voličom-mužom, ktorí si myslia, že Trumpovo „správanie, šikanovanie a zhadzovanie ľudí je znakom sily“. Podľa Obamu opak je pravdou – zdôraznil, že prejavom skutočnej sily je „pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú; schopnosť postaviť sa za tých, ktorí sa nie vždy vedia brániť. To je to, čo by sme mali chcieť pre naše dcéry a pre našich synov“.

Harrisová: Trumpove plány sú extrémne, republikáni o jednote len rozprávajú Video

Pripomenul, že Harrisová bola vychovaná v rodine zo strednej triedy a verí v hodnoty vyznávané v Amerike, s čím „kontrastujú Trumpove nepravdy a zámerné pokusy o klamanie“, vrátane nedávneho, keď zavádzal o reakcii americkej vlády na hurikány.

Obama vyzdvihol aj to, že Harrisová má konkrétne plány v oblasti bývania a daní.

„Kamala je pripravená na túto prácu tak, ako žiadny iný prezidentský kandidát doteraz,“ dodal Obama s tým, že „s Kamalou máš reálny plán, ale s Trumpom len koncepty plánu.“

Trumpov volebný štáb odmietol Obamove tvrdenia z prejavu a spochybnil aj jeho vplyv na voličov.

„Ak by niekoho zaujímalo, čo hovorí Obama, Hillary Clintonová by bola prezidentkou,“ povedala hovorkyňa Trumpovho tímu Karoline Leavittová.

Do predvolebnej kampane Kamaly Harrisovej sa zapojí aj exprezident Bill Clinton, ktorý bol – podobne ako Obama – prezidentom USA dve funkčné obdobia. Na prelome tohto a budúceho týždňa bude Clinton kampaňovať za Harrisovú v štátoch Georgia a Severná Karolína a následne sa má venovať oslovovaniu najmä vidieckych voličov.