Prepíšu sa rekordy? Na Evereste našli nohu, zrejme patrila horolezcovi nezvestnému 100 rokov

Tým horolezcov našiel na úpätí Mount Everestu nohu, ktorá zrejme patrí britskému horolezcovi zmiznutému pred 100 rokmi. Nález by mohol pomôcť vyriešiť jednu z najväčších záhad spojených s najvyššou horou sveta, informoval spravodajský server BBC News.

Britskí horolezci George Mallory s Andrewom Irvinom v základnom tábore v Nepále sa pripravujú na výstup na vrchol Mount Everestu v júni 1924. Je to posledný obrázok muži predtým, ako zmizli v horách. Posledný list Georga Malloryho manželke predtým, ako pred storočím zmizol na Mount Evereste, sa pokúsil zmierniť jej obavy, hoci povedal, že jeho šance na dosiahnutie najvyššieho vrcholu sveta sú „50 ku 1 proti nám“.

Andrew Comyn „Sandy“ Irvine sa pokúsil vystúpiť na vrcholok Everestu v júni 1924 so svojim partnerom Georgom Mallorym. Obaja ale zmizli, a zatiaľ čo ostatky jeho partnera boli nakoniec nájdené, Irvinovo telo nebolo nikdy objavené.

Minulý mesiac ale tím, ktorý na Mount Evereste nakrúcal dokument pre National Geographic, narazil na nohu čerstvo odkrytú topiacim sa ľadom. Známy filmár a dobrodruh Jimmy Chin, ktorý tím viedol, popísal objav ako „ohromný a emotívny okamih“.

Mnohí si kládli otázku, či sa Irvinovi a jeho partnerovi podarilo stať sa prvými ľuďmi, ktorí dosiahli vrchol Everestu – 29 rokov predtým, než sa to podarilo Edmundovi Hillarymu a Tenzingovi Norkejovi.

Počas rokov sa niektorí snažili po Irvinovom tele pátrať, pretože so sebou mal mať fotoaparát s nevyvolaným filmom, ktorý by mohol dokázať, či on a George Mallory uspeli.

Britské úrady teraz overujú totožnosť nohy s pomocou vzorky DNA. Filmári sú si ale istí, že noha patrí Irvinovi, pretože na ponožke je štítok s vyšitým menom A.C. Irvine.

Noha bola objavená, keď tím dokumentaristov v septembri zostupoval po centrálnom ľadovci Rongbuk na severnej stene Everestu. Cestou našli kyslíkovú fľašu označenú dátumom 1933; v tomto roku bola na Evereste expedícia, ktorá našla predmet patriaci Irvinovi.

Povzbudený týmto možným znamením, že by Irvinovo telo mohlo byť blízko, tím niekoľko dní ľadovec prehľadával, kým jeden z nich zbadal topánku, ako sa vynára z topiaceho ľadu. Bola to šťastná náhoda, pretože podľa ich odhadu sa ľad roztopil len týždeň pred objavom.

Noha bola z roztopeného ľadu vybratá, aby ju nepoškodili krkavci, a odovzdaná čínskym horolezeckým úradom, ktoré spravujú severnú stenu Everestu.

Keď Irvine zmizol, mal 22 rokov a bol najmladším členom expedície, ktorá horolezecký svet fascinuje už 100 rokov. Dvojica horolezcov bola naposledy videná živá 8. júna 1924, keď sa vydala na vrchol. Malloryho telo našiel až v roku 1999 jeden americký horolezec.