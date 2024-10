Trump bude mať ochranu ako keby bol prezident. Biden: Len ak nepožiada o lietadlá F-15

Prezident Joe Biden v piatok na otázku novinárov ohľadom Trumpových požiadaviek uviedol, že by mali byť splnené, „ak nepožiada o lietadlá F-15“. „Povedal som ministerstvu, aby mu poskytlo všetku ochranu, ktorú potrebuje (…), akoby bol úradujúci prezident,“ povedal súčasný americký prezident Joe Biden. „Ak to spadá do tejto kategórie, je to v poriadku,“ bola podľa stanice CNN Bidenova slova.

Moment streľby na exprezidenta Donalda Trumpa Video

Po dvoch pokusoch o atentát a pretrvávajúcej hrozbe zo strany Iránu zvýšil štáb Donalda Trumpa požiadavky na bezpečnosť, vrátane prepravy vojenskými lietadlami a dodatočných bezpečnostných opatrení v teréne na jednotlivých zastávkach volebnej kampane bývalého prezidenta a republikánskeho kandidáta, uviedli pre americkú stanicu CNN tri oboznámené zdroje.

Podľa denníkov The New York Times (NYT) a The Washington Post (WP) ide o bezprecedentný vývoj. „Žiadny kandidát ani bývalý prezident nedostáva to, čo úradujúci prezident,“ napísal NYT.

Trump, ktorý sa usiluje o znovuzvolenie v novembrových voľbách, a v posledných mesiacoch prežil dva pokusy o atentát, podľa zdrojov stanice CNN začal s blížiacimi sa prezidentskými voľbami v roku 2024 meniť svoj režim, na akcie po celej krajine lieta inými lietadlami a ubytováva sa v iných objektoch ako zvyčajne.