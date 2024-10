Kto je Cobalt? Politik, ktorý sa nechal zverbovať krásnou agentkou Kremľa

O totožnosti zradného politika Íri špekulujú už niekoľko dní. Debatu vyvolal článok v britskom týždenníku The Sunday Times, podľa ktorého ruské tajné služby s pomocou krásnej „volavky“ zverbovali írskeho politika, aby Kremeľ pomohol rozvracať vzťahy medzi Britániou, Írskom a Európskou úniou počas rokovaní o brexite, teda britskom odchode z Európskej únie. Mal tiež organizovať tajné stretnutia s radikálnymi probritskými lojalistami v Severnom Írsku.

Britský denník uvádza, že dotyčný sa stretával so Sergejom Prokopjevom, ruským spravodajským dôstojníkom, ktorý v rokoch 2019 až 2022 pôsobil z ruského veľvyslanectva v Dubline. Na jednej schôdzke mimo Dublinu politik, ktorý bol údajne sledovaný armádou a írskou políciou, údajne ponúkol, že zariadi kontakty medzi Rusmi a lojalistickými radikálmi v Severnom Írsku, a to v citlivej dobe rokovaní o brexite. Lojalistickí radikáli pritom hrozili násilím kvôli brexitovým dohodám z rokov 2019 a 2020, ktoré by vytvorili colnú hranicu v Írskom mori, a chceli zabrániť vzniku pozemnej hranice medzi Severným Írskom a Írskom.

Kým írska verejnosť bola týmito správami šokovaná, írsky premiér Simon Harris podľa servera The Moscow Times povedal, že správy o „krtkovi“ v írskom parlamente, naverbovanom ruskou tajnou službou, pre neho nie sú prekvapením.

Už od roku 2022 írske bezpečnostné úrady upozorňovali dotyčného politika na ruské úsilie získať ho na spoluprácu. On sa však podľa neho takýmto varovaniam vysmial. Hoci vyšetrovatelia údajne nenašli žiadne dôkazy, že by bol podozrivý za svoju spoluprácu platený, môže však byť osobne kompromitovaný iným spôsobom. Mohol sa naň nájsť nepríjemný materiál v jeho internetovej histórii pri cestách do zahraničia, zvlášť do oblastí, v ktorých ruské tajné služby slobodne operujú, píše The Moscow Times.

Írsky server Irish Independent opisuje, ako sa niektorí írski senátori túto stredu vo svojich prejavoch dušovali, že oni ruskými agentmi nie sú. Ako prvé takéto vyhlásenie urobil Timmy Dooley z vládnej strany Fianna Fáil (FF) a na rovnaký krok vyzval aj kolegov.

„A ani ja, rovnako ako vy senátor Dooley, nie som jedným z tých ľudí,“ ubezpečoval aj predseda Senátu Jerry Buttimer. Potrebu uistiť kolegov o tom, že nie je agentkou, mala napríklad aj senátorka z FF Fiona O'Loughlinová.

Peadar Tóibín, predseda írskej konzervatívnej strany Aontú, tento týždeň pripustil, že mu v roku 2017 istá konzultačná firma ponúkla výlet do Moskvy, kde sa mal zdržiavať v päťhviezdičkovom hoteli a stretnúť sa aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. „To ma zarazilo ako veľmi zvláštne a trochu neuveriteľné. Vzhľadom na protidemokratický charakter Putinovho režimu som dal najavo, že nemám záujem,“ dodal Tóibín.