Poľský premiér Tusk chce dočasne pozastaviť právo na azyl, požiada o súhlas EÚ

Poľsko chce v reakcii na situáciu na bieloruskej hranici dočasne pozastaviť právo na azyl, je to súčasť stratégie na obmedzenie nelegálnej migrácie. Povedal to premiér Donald Tusk s tým, že požiada Európsku úniu, aby opatrenia schválila. Varšava obviňuje Minsk, že migrantov k prechodu poľskej hranice nabáda a pomáha im k tomu.

"Nebudeme rešpektovať ani uplatňovať žiadnu európsku myšlienku, ktorá (…) narúša našu bezpečnosť. Mám na mysli pakt o migrácii a kontext prisťahovalectva,“ povedal Tusk, ktorý býval aj predsedom Európskej rady. "Chceme, aby do Poľska prichádzali ľudia, ktorí chcú platiť dane a integrovať sa do poľskej spoločnosti. To sú ľudia, ktorí si zaslúžia rešpekt, úctu. Musia prijať poľské normy a zvyky,“ povedal.

Tusk hovoril vo Varšave na zjazde Občianskej platformy, ktorá je najväčšou stranou poľskej koaličnej vlády. „Máme veľkú knihu negatívnych skúseností zo západných krajín. Prilákali veľa prisťahovalcov. V určitom okamihu prehliadli aspekt integrácie,“ dodal.

Horúca hranica. Migranti sa snažia prejsť do Poľska z Bieloruska Video

Migrácia je v Poľsku dôležitou témou od roku 2021, keď sa veľké množstvo ľudí, predovšetkým z Blízkeho východu a z Afriky, začalo pokúšať nelegálne prekračovať hranice s Bieloruskom. Varšava a Európska únia vtedy označili za vinníkov vzniknutej krízy Minsk a jeho spojenca Rusko. Tieto krajiny vinu odmietli. Poľsko tvorí vonkajšiu hranicu EÚ.

„Musíme znovu získať stopercentnú kontrolu nad tým, kto do Poľska prichádza,“ povedal Tusk. Jedným z prvkov migračnej stratégie bude podľa premiéra aj „dočasné územné pozastavenie práva na azyl.“

Tusk: Nie sme unavení z Ukrajiny, ale z Orbána Video

Právo na azyl sa podľa Tuska zneužíva. „Je to preto, lebo veľmi dobre vieme, ako ich využíva (bieloruský prezident Alexander) Lukašenko, (ruský prezident Vladimir) Putin… pašerákov ľudí, obchodníkov s ľuďmi, ako je toto právo na azyl zneužívané presne proti podstate práva na azyl,“ uviedol poľský premiér.

Tusk mal predstaviť dlhodobú migračnú stratégiu. Nakoniec ju však predstaví až v utorok, keď uplynie rok od volieb, ktoré jeho stranu vyniesli k moci.

Liberál Tusk od nástupu do funkcie premiéra vlani v decembri presadzuje tvrdú politiku voči migrácii, čo je stratégia, ktorá si získala širokú podporu verejnosti. Znepokojila však aktivistov, ktorí dúfali, že nový premiér opustí prístup predchádzajúcej národoveckej vlády. V júli poľský parlament schválil zákon, ktorý bezpečnostným zložkám uľahčil použitie zbraní proti migrantom na hraniciach s Bieloruskom.