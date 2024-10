Navaľnyj v pamätiach uvažuje o rodine, politike i smrti: 'Autora zavraždil neslávne známy prezident. Čo viac by si mohlo marketingové oddelenie želať?'

Ruský opozičník Alexej Navaľnyj, ktorý zomrel tento rok vo februári, vo väzení rozmýšľal o smrti, každodennom živote, o rodine, ale aj o politike a vojne na Ukrajine. Ukazujú to úryvky z jeho pamätí, ktoré vyjdú v angličtine pod názvom Patriot: a Memoir (Patriot: Pamäte) 22. októbra a ktoré v piatok a sobotu zverejnil časopis The New Yorker a The Times.