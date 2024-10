Rusom už viac ako dva mesiace chýba časť územia. Má Putin medzi generálmi babrákov alebo našli vhodnú stratégiu proti Ukrajincom?

Spojenie slov Kursk a august vyzerá ako prekliatie Kremľa. Onen mesiac sa v roku 2000 potopila ruská atómová ponorka Kursk, v ktorej zomrelo všetkých 118 členov posádky, a v auguste tohto roku ukrajinskí vojaci úspešne vtrhli do Kurskej oblasti na západe Ruska. Čo sa od tohto vpádu po viac ako dvoch mesiacoch zmenilo? Môžu byť v Kyjeve naozaj spokojní a prečo doteraz z Moskvy nemohla prísť správa o získaní kontroly nad okupovaným územím?

Mesto vojenskej slávy - nápis v azbuke pred vstupom do Kurska. V lete 1943 sa v jeho okolí odohrala jedna z najdôležitejších bitiek počas druhej svetovej vojny. Červenoarmejci vtedy rozprášili hitlerovcov. Teraz sa časť Kurskej oblasti nachádza pod okupáciou ukrajinskej armády.

Mesto vojenskej slávy - nápis v azbuke pred vstupom do Kurska. V lete 1943 sa v jeho okolí odohrala jedna z najdôležitejších bitiek počas druhej svetovej vojny. Červenoarmejci vtedy rozprášili hitlerovcov. Teraz sa časť Kurskej oblasti nachádza pod okupáciou ukrajinskej armády.

Keď ukrajinskí vojaci prenikli cez ruské hranice, prezident Vladimir Putin to označil za provokáciu. Rýchlo však vysvitlo, že nastala okupácia. Ruské bezpečnostné zložky strmhlav evakuovali tisíce obyvateľov, ktorí sa doteraz do svojich obydlí nemohli vrátiť. Ukrajinci ovládajú približne tisíc štvorcových kilometrov Kurskej oblasti. Nejde o zanedbateľné teritórium. Na porovnanie: je to polovica rozlohy Bratislavského kraja alebo štvornásobok územia, na ktorom sa nachádza mesto Košice. Ukrajinskou korisťou sa stalo bezmála sto osád a obcí, prirátať treba aj päťtisícové mesto Sudža.

Ako z filmu Predátor. Ukrajinci nacvičovali nočný prepad Rusov Video Nočný výcvik ukrajinskej 60. mechanizovanej brigády. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Mimochodom, ešte jedna „mesačná náhoda" – trikrát august: slávna bitka pri Kursku, kde v lete 1943 červenoarmejci rozprášili hitlerovcov, sa skončila v auguste. Ale poďme nazad do súčasnosti.

Putin stále nemá koho vyznamenať za oslobodenie okupovaného územia. Keď pred mesiacom navštívil vojenskú nemocnicu v Petrohrade, mohol si vypočuť iba slová o vojenskej porážke, odvtedy sa nič nezmenilo. Kremeľ v polovici septembra zverejnil snímku, ako si Putin podáva ruku so zraneným plukovníkom Alexandrom Danilovom, ktorý velil oddielu, čo bránil jednu z obcí v Kurskej oblasti. Volá sa Malá Lokňa, aj z tej ruskí vojaci museli ustúpiť. Zaujímavosťou tamojších bojov bolo to, že Rusi sa zabarikádovali v miestnom väzení pre ženy odsúdené až na 10 – 20 rokov odňatia slobody. Do obrany sa zapojili aj dozorcovia. Vojaci spolu s nimi zaujali palebné postavenie v strážnych vežiach väznice, ale nakoniec z tejto pevnosti museli zobrať nohy na plecia.

V Kyjeve dúfali, že vojenská operácia v Kurskej oblasti splní tri ciele. Okupované územie by mohlo slúžiť vo vyjednávaniach s Moskvou o návrate Ukrajiny do jej skutočných hraníc, ruskí generáli by museli stiahnuť do tejto oblasti veľa vojakov, aby sa ju pokúsili získať späť a nemenej by sa posilnilo sebavedomie v radoch ukrajinskej armády.

Rutte: Ukrajina je k NATO bližšie ako kedykoľvek predtým Video Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. / Zdroj: NATO

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že kurská ofenzíva spomalila postup ruskej armády na východe Ukrajiny. „Z analýzy údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny však vyplýva, že Moskva dosiahla svoje najväčšie zisky od októbra 2022, postúpila na rozlohe 477 štvorcových kilometrov ukrajinského teritória," napísala agentúra AFP. Rusov mohlo potešiť obsadenie mesta Uhledar a hrozí, že Ukrajincom by mohli uchmatnúť aj strategicky dôležité mesto Pokrovsk. „Ruská ofenzíva akceleruje, aj keď za cenu vysokých strát. Nemôžeme povedať, že kurská ofenzíva splnila svoje ciele," citovala AFP francúzskeho vojenského experta Yohanna Michela. Olivier Kempf, ďalší expert na obranu z Francúzska, tvrdí, že z preskupenia veľkého počtu ukrajinských vojakov do Kurskej oblasti môžu v konečnom dôsledku ťažiť ich nepriateľ: mohli by chýbať na fronte na svojom území, kde sú potrební.

Náčelník ukrajinského generálneho štábu ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj však dáva najavo spokojnosť. „Vieme, že kurským smerom bolo presunutých 50-tisíc ruských vojakov z iných smerov. Samozrejme, že nám to uľahčilo podmienky vedenia obranných operácií," citovala ho agentúra UNIAN. V tomto optimizme však možno treba byť opatrnýý, ako vyplýva zo slov ukrajinského analytika Andryja Zolotarjova: „Nedá sa hovoriť o tom, že by ofenzíva v Kurskej oblasti viedla k presunutiu veľkých zdrojov ruskej armády a že by oslabila tlak v Donbase. Zjavne posily ku Kursku prevelili z iných miest frontu, kde bola nízka intenzita bojov," poznamenal pre stanicu Hlas Ameriky. Zolotarjov upozornil, že v Donbase strácajú Ukrajinci jedno mesto za druhým, situácia tam začína vyzerať kriticky.

Zaútočí Rusko do 10 rokov na krajinu NATO? Áno Nie Neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Nie 65,4% Áno 25,4% Neviem 9,1%

Pred mesiacom v Moskve uvažovali zjavne inak. Vtedy sa objavili totiž správy, podľa ktorých posily prichádzajú z kasární. V tomto duchu hovoril napríklad bývalý veliteľ amerických vojsk v Afganistane a Iraku David Petraeus. „Prichádzajú informácie, že sa začal presun vojsk z východnej časti Ruskej federácie. Je očividné, že Rusko nechce poslať do Kurskej oblasti vojakov z východného a juhovýchodného frontu, kde napredujú, hoci za veľmi vysokú cenu," povedal 12. septembra pre Hlas Ameriky.

Čo sa týka samotného ukrajinského vpádu do Kurskej oblasti, štvorhviezdičkový generál Petraeus, ktorý vykonával aj funkciu šéfa CIA, hovoril o vojenskom majstrovstve Syrského. Poukázal na to, že Ukrajinci nasadili všetky potrebné zložky armády, a čo je zvlášť dôležité po ich prieniku, dokázali zabezpečiť zásobovanie svojich vojenských jednotiek na okupovanom území.

Existujú názory, že vojaci, ktorí vtrhli do Kurskej oblasti, potom chýbali ukrajinskej armáde na dôležitých miestach frontu. Oponenti namietajú, že Ukrajinci by museli ustúpiť, aj keby tam mali mužov na kurskom území.

Agentúra Bloomberg s odvolaním na nemenovaného predstaviteľa USA napísala, že Ukrajinci by mohli dokázať ovládať časť Kurskej oblasti ešte niekoľko mesiacov. Nateraz to tak vyzerá. Moskva necelé dva mesiace od ukrajinského vpádu oznámila až po dlhšom čase, že jej vojakom sa podarilo oslobodiť konečne aspoň dve miesta, kde žijú ľudia. Obec a farmu. Ukrajinské médiá však upozornili, že v druhom prípade tam má bydlisko len jeden človek…

Boj dronov: ruské stroje padajú z ukrajinského neba Video Na ukrajinskom nebi nie je miesto pre ruské prieskumné drony. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Zdá sa, že Putinovi generáli stavili v prvom rade na snahu postúpiť ďalej na ukrajinskom území. Za cenu, že šéfovi Kremľa nesplnia želanie čo najskôr vyvesiť ruskú vlajku v celej Kurskej oblasti. Snaha síce bola, ale zatiaľ bezúspešná. Z dostupných informácií vyplýva, že Rusi sa pokúsili o jeden protiúder, ale v podstate sa nikam nedostali, lebo dobre pripravení Ukrajinci ich útok odrazili. Čo bude ďalej? Americký Inštitút pre štúdium vojny pred pár dňami napísal, že ruská armáda začína s protiofenzívou so zámerom vytesniť ukrajinských vojakov z Kurskej oblasti do začiatku zimy. Očakávaný príchod zlého počasia by jej v teréne totiž veľmi sťažil presun ťažkej vojenskej techniky.

Faktom zostáva, že okupácia kurských území vošla do dejín ruskej armády ako blamáž. A bez ohľadu na to, či sa v Moskve neponáhľajú získať stratené teritórium späť, lebo prvoradý je postup inde, nateraz ide tiež o neúspech. Keď tam Ukrajinci vpadli, z Moskvy totiž zneli slová o tom, že po takzvanej provokácii urobia s nimi poriadok najneskôr do dvoch-troch týždňov…