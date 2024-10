Taiwanská armáda je v pohotovosti: K ostrovu sa blíži čínska lietadlová loď

Čínska invázia? Taiwan si precvičil obranu Video Každoročné vojenské cvičenie Han Kuang má preveriť pripravenosť ozbrojených síl na Taiwane na prípadnú čínsku inváziu. / Zdroj: Taiwan's Military News Agency

„Čínska lietadlová loď Liao-ning vplávala do vôd blízko kanála Baši a pravdepodobne mieri do západného Pacifiku,“ uviedlo ministerstvo. Dodalo, že armáda zostáva v stave vysokej pohotovosti a je pripravená v prípade potreby reagovať. Kanál Baši spája Juhočínske more a Tichý oceán a oddeľuje Taiwan od Filipín.

Čína sa nikdy nevzdala myšlienky použiť vojenskú silu na získanie kontroly nad ostrovom, ktorý považuje za súčasť svojho územia. V posledných dvoch rokoch usporiadala tri série rozsiahlych manévrov, pri ktorých využila svoje letectvo a námorníctvo na obkľúčenie ostrova.