Poľský generál: Ak Rusko zaútočí, cieľom odvety bude aj Petrohrad

Generál podľa denníka Bild pripomenul, že prípadný útok na pobaltské štáty alebo Poľsko by signalizoval začiatok totálnej konfrontácie. Andrzejczak to uviedol na minulotýždňovej konferencii vo Vilniuse Defending Baltics: War Lessons from Ukraine (Obrana Pobaltia: poučenie z vojny na Ukrajine).

Andrzejczak zdôraznil, že keby ruské sily zaútočili hoci aj len na jeden centimeter litovského územia, odpoveď príde okamžite, v prvej minúte. „Zasiahneme všetky strategické ciele v okruhu 300 kilometrov. Zaútočíme priamo na Petrohrad,“ varoval Rusko Andrzejczak.

Poľsko sa pripravuje na situáciu, že by muselo páliť na vojenské ciele hlbšie v ruskom vnútrozemí. Už v apríli Washington schválil pre Varšavu predaj až 821 riadených striel s plochou dráhou letu typu vzduch-zem AGM-158B-2 JASSM-ER, ktoré majú dolet viac ako 930 kilometrov.

Andrejczak však tvrdí, že v prvom rade je potrebné Moskvu odradiť od útoku na východné krídlo NATO. Rusko si podľa neho musí uvedomiť, že keby sa pustilo do Poľska alebo pobaltských štátov, bol by to jeho koniec. „A to aj bez použitia jadrových zbraní. Je to jediný spôsob, ako odradiť Kremeľ od takejto agresie,“ citoval Andrzejczaka portál Onet.pl.

Poradca litovského prezidenta pre národnú bezpečnosť Kęstutis Budrys na konferencii uviedol, že verí, že ak Rusko zvíťazí na Ukrajine, jeho imperialistická rozpínavosť sa nasmeruje na Estónsko, Lotyšsko, Litvu a Poľsko. Budrys to povedal podľa spravodajského webu The New Voice of Ukraine.

Hlavný veliteľ litovskej armády Raimundas Vaikšnoras tiež tvrdí, že v prípade ruského útoku na jeho krajinu, by okamžite musela prísť odveta. A to dokonca ešte pred krokmi Severoatlantickej aliancie. "Musíme byť schopní okamžite reagovať sami, bez toho, aby sme museli čakať na rozhodnutie v niektorých hlavných mestách NATO o tom, či sa odvoláme na článok 5,“ vyhlásil Vaikšnoras.

Ako napísal Onet, práve preto Litva momentálne nakupuje množstvo systémov HIMARS z USA, ako aj iné ťažké zbrane. V prípade ruského útoku chce mať možnosť zasiahnuť ciele agresora až na vzdialenosť niekoľko stoviek kilometrov.

Expert na kybernetickú bezpečnosť z Pobaltia, ktorý si neželal byť menovaný, pre Bild povedal, že na prípadný ruský útok je región dobre pripravený. Podľa neho by to dopadlo tak, že by v Moskve prestalo fungovať metro či výťahy. Bola by to súčasť koncepcie systémového šoku, ktorý by mal odradiť Kremeľ od toho, aby sa pustil do opotrebovávacej vojny, lebo tú by Balti nevyhrali.

Poľské miliardy na obranu

V budúcoročnom rozpočte vyčlenilo Poľsko na obranu 187 miliard zlotých (viac ako 43,5 miliardy eur). Bude to 4,7 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), tento rok to je 4,2.

Náčelník poľského generálneho štábu Wiesław Kukuła začiatkom októbra apeloval, že jeho krajina bude potrebovať nielen modernú techniku, ale aj viac vojakov. Podľa neho si to bude vyžadovať nejaký koncept povinnej vojenčiny.

„Potenciál protivníka je taký veľký, že musíme vybudovať oveľa väčšiu armádu, čo znamená, že musíme zaviesť aj všeobecný model vojenskej služby,“ citovala Kukułu agentúra PAP.

Generál sa tak vyjadril v prejave na Akadémii pozemných síl vo Vroclave. „Všetko nasvedčuje tomu, že sme generácia, ktorá sa postaví so zbraňou na obranu našej krajiny. A ani ja, ani nikto z vás nemáme v úmysle prehrať túto vojnu. Zvíťazíme, zvládneme to a budeme pokračovať v budovaní Poľska, ale niečo sa musí stať. Musíme vybudovať ozbrojené sily pripravené na takýto typ akcie,“ vyhlásil Kukuła.