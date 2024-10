Blaha na Červenom námestí v Moskve: Rusko je stále krásne, stále vyspelé. Tvrdí, že sa prišiel ospravedlniť

Europoslanec Ľuboš Blaha (Smer) prišiel do Ruska, kde vyhlásil, že chce poďakovať za oslobodenie od fašizmu a ospravedlniť sa za to, čo označil ako "rusofóbiu" na Západe. Vzťahy medzi Ruskom a Západom sa výrazne zhoršili po tom, čo vojská vyslané ruským prezidentom Vladimirom Putinom napadli suverénnu Ukrajinu a tým rozpútal najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny.

„Rusko je stále krásne, stále múdre, stále vyspelé… A ja som prišiel poďakovať za oslobodenie od fašizmu. A ospravedlniť sa za rusofóbiu na Západe,“ uviedol Blaha na Telegrame.

Zelenskyj: Putinovo Rusko predstavuje súčasný nacizmus Video V deň výročia konca druhej svetovej vojny 8. mája Rusko zaútočilo na Ukrajinu viac ako 50 raketami a viac ako 20 dronmi Šáhid. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že takto sa správajú súčasní nacisti v Moskve. / Zdroj: FB V. Zelenského

Na sieti zároveň zverejnil video, na ktorom je vidieť, ako sa prechádza po Červenom námestí a vyjadruje Rusku priateľstvo. „Fašizmus a vojna prichádzajú zo Západu, sloboda a mier prichádza z Východu,“ tvrdí okrem iného europoslanec, ktorý sa vo videu tiež ospravedlňuje za to, čo označuje ako „vojnové a nenávistné rezolúcie, ktoré prijímajú v Európskom parlamente proti Rusku.“

Na záberoch je následne vidieť, ako sa študentov, ktorých označil za Slovákov študujúcich na moskovskej diplomatickej škole MGIMO, kladie červené karafiáty a klania sa pri hrobe neznámeho vojaka a pamätníku sovietskeho maršala Georgija Žukova.

Ruské vojská vpadli na Ukrajinu 24. februára 2022, pričom Putin tvrdil, že cieľom takzvanej „špeciálnej vojenskej operácie“, ako ruské úrady nazývajú agresiu proti susednej krajine, je okrem iného „denacifikácia a demilitarizácia“ Ukrajiny. Kyjev a jeho západní partneri podobné tvrdenia Moskvy odmietajú s tým, že sú len zámienkou na získanie ukrajinského územia. Rusko okrem iného nepredložilo žiadne dôkazy. Západné krajiny na Rusko v reakcii na jeho agresiu proti susednej krajine uvalili sankcie.

Slováci zvolili Blahu zo strany Smer europoslancom tento rok v júni. Ficova vláda po nástupe do úradu vlani na jeseň zmenila predchádzajúci postoj Slovenska, ktoré podporovalo Ukrajinu aj dodávkami zbraní, a zastavila vojenskú pomoc Kyjevu zo štátnych zásob. Zo Slovenska však naďalej putuje aj vojenská pomoc zo súkromných firiem, ktorých záujmy podporuje minister obrany Robert Kaliňák. Slovensko pod Ficovým vedením nezrušilo komerčné dodávky zbraní, humanitárnu pomoc či vývoz elektriny na Ukrajinu.

Takto privítal Šmyhaľ Fica na Ukrajine Video Slovenská a ukrajinská vláda sa stretli v blízkosti mesta Užhorod. Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ uviedol, že so svojím slovenským náprotivkom Robertom Ficom pri bilaterálnej schôdzke rokoval o rozvoji spolupráce medzi oboma krajinami, slovenskej podpore pre ukrajinský mierový plán a o ceste krajiny, ktorá sa už tretí rok bráni ruskej agresii, do Európskej únie. / Zdroj: Denys Šmyhaľ

Blaha pricestoval do Moskvy nedlho po tom, ako sa jeho spolustraník a minister zahraničia Juraj Blanár stretol na okraj zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom, poznamenal Štandard. Ruské médiá si všímajú Blahových ospravedlnení. Napríklad agentúra RIA Novosti správu obdržala titulkom: Europoslanec zo Slovenska sa prišiel do Moskvy ospravedlniť za rusofóbiu na Západe.