Majú sa Kim Čong-un a Putin naozaj radi? A vyšle KĽDR na Ukrajinu viac vojakov? Odpovedá expert na Severnú Kóreu

Juhokórejský minister obrany Kim Jong-hjun minulý týždeň povedal, že správy v médiách, že šesť severokórejských vojakov zahynulo pri raketovom útoku neďaleko okupovaného Donecka na Ukrajine, sú s vysokou pravdepodobnosťou pravdivé. Očakáva tiež, že Severná Kórea vyšle ešte viac ľudí na podporu Ruska v jeho invázii. Myslíte si, že režim Kim Čong-una je naozaj ochotný nasadiť vojakov na bojisko na Ukrajine?

Pred niekoľkými rokmi, ešte pred veľkou inváziou, sa streli lídri takzvaných separatistických republík na Donbase, ktoré kontrolovalo Rusko, s niektorými vysokými predstaviteľmi Severnej Kórey. Dohodli sa na veľmi rozsiahlej spolupráci. Zahŕňalo to aj vyslanie severokórejských pracovníkov, ktorí by sa podieľali na obnovovaní infraštruktúry a podobných veciach. Je zložité povedať, či dohoda viedla až k tomu, že jednotky z KĽDR sú teraz na Ukrajine v prvej línii. No na okupovaných územiach Severokórejčania sú, a ešte oveľa viac ich je v Rusku. Pôsobia tam študenti, obchodníci, ale hlavne robotníci, ktorí sú v podstate zdrojom otrockej práce. Týchto ľudí zvyčajne posielajú na Sibír alebo do iných odľahlých oblastí, aby mali obmedzený kontakt s miestnymi obyvateľmi. Ale určite je možné, že niektorí z nich dostali prilby a zbrane, a teraz sú v prvej línii na Ukrajine. Takže vojaci, na ktorých ste sa ma pýtali, nemusia byť tí istí, ktorých vidíme na prehliadkach pochodovať cez Pchjongjang. Možné sú najrôznejšie scenáre.

Keby sa Kim Čong-un rozhodol na Ukrajinu vyslať regulárne jednotky, má ich dispozícii?

Severná Kórea má jednu z najväčších armád na svete. K dispozícii má viac ako milión vojakov. K nim ešte môžeme prirátať milióny ľudí v zálohe, veď všetci muži v KĽDR musia absolvovať vojenskú službu. Faktom však je, že nemajú skúsenosti zo skutočnej vojny. Vidíme však, ako Severná Kóreu zbiera cenné informácie z toho, že Rusku poslala balistické rakety, ktoré zasahujú ciele na Ukrajine. Pre KĽDR by teda mohlo byť podobne zaujímavé vyslať do vojny pomerne veľký počet vojakov. Režim by totiž zistil, či sú skutočne pripravení na boj a či vedia svoj dlhoročný výcvik uplatniť v praxi. Nehovoriac o informáciách, ktoré by získali v spolupráci s ruskou armádou. KĽDR si vzhľadom na počet vojakov, ktorý má k dispozícii, určite môže dovoliť vyslať jednotky na Ukrajinu. Z vojenského hľadiska by to dokonca pre Severnú Kóreu mohlo byť výhodné.

Na výcvik severokórejských vojakov som sa vás chcel opýtať. Aký kvalitný je?

Severná Kórea sa za posledných 70 rokov nezapojila do žiadneho väčšieho boja. Nemôžeme si byť istí, aká schopná je jej armáda. Vieme však, že režim investuje množstvo zdrojov do najrôznejších typov jednotiek. Najmä jeho pozemná armáda je pravdepodobne najschopnejšia a tvorí veľkú väčšinu severokórejských ozbrojených síl. Nevieme, ako by obstáli v reálnej situácii. No v Severnej Kórei jej obyvatelia čelia extrémnym podmienkam. Väčšina ľudí v KĽDR toho pravdepodobne dokáže vydržať viac v porovnaní s vami či so mnou. Čo by sa nám mohlo zdať neznesiteľné, môže byť pre nich celkom normálne. Pokiaľ ide o vytrvalosť a o to, ako vyzerá ich typický život v Severnej Kórei, myslím si, že by boli vo vojne pravdepodobne celkom schopní. Ale priznávam, že je to z mojej strany len špekulácia.

Podľa šéfa ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Kyryla Budanova predstavujú dodávky munície zo Severnej Kórey veľké problémy pre ukrajinské sily. KĽDR poskytuje Rusku ročne približne tri milióny delostreleckých granátov. Informoval o tom denník Times, pričom sa odvoláva na zdroje zo spravodajských organizácií. Je prekvapujúce, že Pchjongjang má také kapacity?

Vôbec nie. Ako som už spomenul, Severná Kórea dlhodobo vydáva obrovské zdroje na armádu. Míňa na ňu 40 až 50 percent hrubého domáceho produktu (HDP), dokonca možno aj viac. Testuje všetky typy balistických rakiet, raketomety, protitankové zbrane, drony či medzikontinentálne strely. Pchjongjang z vojenského hľadiska skúša všetko, na čo si len spomeniete. V skutočnosti je celkom pozoruhodné, že taká malá a chudobná krajina je taká schopná. Predstavte si, čo by vynaliezaví ľudia v KĽDR mohli dokázať, keby nežili v totalitnom režime. Čo sa týka troch miliónov delostreleckých granátov, ktoré Severná Kórea poslala Rusku, myslím si, že je to len zlomok z toho, čo má Pchjongjang k dispozícii. No zdá sa, že je pravdepodobne tiež to, a zdôraznila to aj ukrajinská tajná služba, že severokórejská munícia má vysokú poruchovosť. Je spôsobená tým, že niektoré granáty sú aj desaťročia staré. KĽDR 70 rokov neviedla vojnu, takže do istej miery platí, že jej munícia nie je dostatočne otestovaná.

Je Ukrajina pre Severnú Kóreu aspoň do istej miery zástupná vojna? Myslí si Kim Čong-un, že bojuje so Západom a s USA? Či dokonca tomu verí?

Nepredpokladám, že Severná Kórea vníma Ukrajinu ako zástupnú vojnu. Podľa mňa sa jej vzťah s Ruskom dá opísať ako manželstvo z rozumu. Nie je založený na nejakej ideologickej jednote. Toto nie je návrat do studenej vojny, keď KĽDR bojovala proti Západu so spriaznenými komunistickými režimami, ktoré boli jej bratmi v zbrani. Je to čisto cynický vzťah, z ktorého Rusko aj Severná Kórea momentálne profitujú. Pchjongjang však nie je oddaný nejakej väčšej myšlienke pretvorenia Európy spôsobom, ako si to pravdepodobne želá Vladimir Putin.

Ako by mal Západ reagovať na vzťahy Pchjongjangu s Moskvou?

Je trochu zložité dávať nejaké konkrétne politické rady USA, Južnej Kórei, Európskej únii a ďalším. No to, čo sa deje, dokazuje obmedzenú účinnosť sankcií, keď sa zameriavame na krajinu, akou je Severná Kórea, ktorá je tak výrazne odpojená od širšieho medzinárodného spoločenstva. Prakticky celý obchod KĽDR ide cez jednu krajinu – Čínu. Jeho malá časť sa týka Ruska. Je očividné, že sankčný režim uvalený na Pchjongjang má limity, pokiaľ ho nedodržiavajú Peking a Moskva. Rusko a Čína ho momentálne porušujú, hoci by som chcel pripomenúť, že ešte v roku 2017 ho podporili po sérii raketových a jadrových skúšok, ale teraz zmenili kurz. V tejto chvíli by som neodporúčal oslabenie sankcií proti KĽDR a Rusku, a myslím si, že je potrebné ísť ešte ďalej. Nevieme však povedať, nakoľko by boli tieto opatrenia účinné.

Viete si predstaviť, že by Ukrajinci dokázali aspoň do istej miery preniknúť do Severnej Kórey a mohli sa napríklad pokúsiť zasiahnuť nejaký vojenský cieľ? Alebo je KĽDR taká uzavretá, že je to naozaj nemožný scenár?

Neviem vyhodnotiť takéto schopnosti Ukrajincov, ale USA už v minulosti dokázali narušiť vojenské siete rivalov a nepriateľov. Najznámejším prípadom je počítačový červ Stuxnet nasadený proti Iránu. V roku 2017 riešila Severná Kórea problém, že veľmi veľa testov jej rakiet sa skončilo neúspechom. Špekulovalo sa, že sú za tým Spojené štáty alebo že niekto naklonený americkým záujmom na Kórejskom polostrove aktívne sabotoval strely KĽDR. Nie je dokázané, že to bola akcia USA, ale zapadala by do všeobecného úsilia Západu narúšať zbrojné programy nepriateľských štátov.

Možno je toto skôr otázka pre psychológa, ale myslíte si, že medzi Kim Čong-unom a Vladimirom Putinom existuje nejaká skutočná náklonnosť?

Ani iní svetoví lídri, ako napríklad bývalý americký prezident Donald Trump, sa netaja svojou náklonnosťou k despotom. Kim Čong-un je ochotný vyhovieť každému, kto mu prejavuje uznanie a náklonnosť. Týka sa to najmä vodcov krajín, ktoré sú väčšie, alebo ktoré majú nejaký globálnejší politický alebo ekonomický vplyv. Kim Čong-un by sa asi rovnako ako k Putinovi správal k prezidentovi Brazílie, keby bol ten ústretový k záujmom KĽDR. Nepredpokladám, že na šéfovi Kremľa vidí niečo špeciálne, okrem toho, že je to líder veľkého štátu s jadrovými zbraňami, ktorý je s Pchjongjangom ochotný spolupracovať.