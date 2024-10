Moskva chce trestať cudzincov za "rusofóbiu". Zákon sa môže vzťahovať aj na Slovákov

„Aj keby boli ,skutky rusofóbie' spáchané proti občanom inej krajiny než Ruska,“ upozornil v súvislosti s pripravovanou novelou trestného zákona portál Moscow Times.

Vládny denník Rossijskaja gazeta zase upriamil pozornosť na ďalšiu chystanú novinku: „Dôležitý bod: reč je o zločinoch spáchaných v zahraničí.“

Rusko musíte milovať, inak vás označia z rusofóba

Legislatívny návrh, ktorý ráta so zaradením „rusofóbie“ do trestného zákonníka pod samostatným článkom, má uľahčiť trestné stíhanie cudzích štátnych príslušníkov nachádzajúcich sa mimo územia Ruska. Kým doteraz môžu byť súdení v neprítomnosti len páchatelia závažných a obzvlášť závažných trestných činov, v budúcnosti by sa toto obmedzenie malo zrušiť.

V praxi by to mohlo znamenať, že po tom, čo Štátna duma navrhovaný zákon schváli a šéf Kremľa ho podpíše, ruské orgány činné v trestnom konaní budú môcť začať konať hoci aj proti občanom Slovenska zdržiavajúcim sa mimo Ruska. Napríklad, ak by podrobili tvrdšej kritike europoslanca Smeru Ľuboša Blahu za jeho kontroverzné vyhlásenia obhajujúce ruskú agresiu proti Ukrajine.

Blaha na Červenom námestí v Moskve: Rusko je stále krásne, stále vyspelé. Tvrdí, že sa prišiel ospravedlniť

Blaha sa do Moskvy prišiel ospravedlniť za údajnú západnú „rusofóbiu“ krátko po tom, čo ruská vláda odobrila návrh zákona, ktorý umožní súdiť cudzincov za protiruské prejavy.

Prvý politik súčasnej slovenskej vládnej koalície, ktorý od nástupu kabinetu Roberta Fica navštívil Rusko, z moskovského Červeného námestia vyzval na zastavenie „nenávisti proti Rusku“ a ospravedlnil sa za „rusofóbiu na Západe“. Vo videu, ktoré Blaha zverejnil na svojom telegramovom účte, okrem iného vyhlásil: „Chcem sa ospravedlniť ruskému národu za všetky vojnové, nenávistné a doslova fašistické rezolúcie, ktoré prijímajú v Európskom parlamente proti Rusku.“

Blahova cesta ani výroky nezostali bez ohlasu. „Nečudoval by som sa, keby návšteva istého europoslanca v Moskve mala v programe odovzdanie listu na záchodoch. Alebo to nechá na svojho straníckeho šéfa, ktorý sa chystá do Moskvy na budúci rok?“ napísal na platforme X, bývalom Twitteri, podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska v narážke na pozývací list, ktorým roku 1968 zradcovia z vedenia československých komunistov žiadali sovietsku intervenciu na potlačenie Pražskej jari, pričom dokument odovzdali tajne na toalete. Premiér Fico nedávno avizoval, že na budúci rok v máji plánuje cestu do Moskvy.

Ešte ostrejšie ako europoslanec Hojsík sa vyjadril bývalý šéf slovenskej diplomacie Miroslav Wlachovský. „Chodiaca hanba Slovenska, reinkarnovaný Vasil Biľak – Ľuboš Blaha sa bol v Moskve producírovať na Červenom námestí. Rozprával nezmysly,“ napísal Wlachovský na bývalom Twitteri a dodal: "Zapamätajme si ho ako toho, kto sa bol v Moskve klaňať vrahom ukrajinských žien a detí.

Z absurdného zámeru ruskej vlády zakázať vo svete „rusofóbiu“ sa vysmial satirický telegramový kanála Polit jumor.

„Ruská vláda podporila zavedenie článku ,rusofóbia' do trestného zákonníka. Tento článok sa bude používať na stíhanie cudzincov, ktorí diskriminujú ruských občanov v ich domovských krajinách, ako aj – pozor – krajanov, ktorí nie sú občanmi Ruskej federácie,“ píše Polit jumor a dodáva: "Rozumiete? Rusko má v úmysle stíhať francúzskeho občana za to, že sa dopustil nejakého konania voči inému francúzskemu občanovi, ktoré sa v Rusku považuje za nezákonné. To je ako keby Taliban odsúdil ruské ženy na ukameňovanie za to, že si na ulici v Rusku nezakryli tvár,“ vysvetľuje populárny telegramový kanál.

Fico na oslavách SNP, v prejave hovoril o mieri

Diskusie o legislatívnej kodifikácii „rusofóbie“ v Rusku trvajú od začiatku ozbrojenej agresie proti Ukrajine. „Rusofóbia“ je jeden z najpoužívanejších výrazov kremeľských propagandistov, ktorí ním označujú prakticky akúkoľvek kritiku ruskej vlády. Z tohto dôvodu mnohí nezávislí odborníci považujú samotný termín za nekorektný a propagandistický. Namiesto neho viacerí radia používať výraz protiruské nálady.

Ruský politológ pôsobiaci na University College v Londýne Vladimir Pastuchov podmienečne pripúšťa, že „rusofóbia“ na Západe existuje.

„Čiastočne áno, ak preložíme slovo ,rusofóbia' do ľudského jazyka: strach z Rusov. Áno – strach. Strach, že obrovská východná ríša môže na nich vyslať tisíce svojich vojakov, pripravených zabíjať za peniaze, za ideu alebo iba tak, prídu do ich domovov, zakážu im hovoriť ich jazykom, ich deťom budú v škole hovoriť, že ony ako národ neexistujú, a zároveň moskovskí kňazi budú v ich chrámoch prednášať kázne na oslavu ruského cára a ruského sveta. Dá sa im rozumieť,“ napísal Pastuchov na Telegrame.