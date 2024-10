Trump nevylúčil nasadenie armády proti svojim odporcom. Harrisová varuje pred diktatúrou

Bývalý americký republikánsky prezident Donald Trump, ktorý sa usiluje o návrat do Bieleho domu po novembrových voľbách, označil svojich odporcov za "radikálnych ľavicových bláznov" a vyjadril obavy z toho, ako sa budú správať v deň volieb. Zároveň nevylúčil nasadenie armády či národnej gardy proti takzvanému "vnútornému nepriateľovi", ktorý je podľa neho "nebezpečnejší ako Čína a Rusko".

Rozhovor s exprezidentom v nedeľu odvysielala stanica Fox News. Kampaň demokratky Kamaly Harrisovej Trumpov výrok označila za veľmi nebezpečný.

Harrisová: Trumpove plány sú extrémne, republikáni o jednote len rozprávajú

Moderátorka Maria Bartiromová sa Trumpa spýtala, či v deň volieb 5. novembra očakáva chaos, na čo exprezident odpovedal, že ho nečaká od svojich voličov. Moderátorka následne spomenula čínskych občanov žijúcich v USA, osoby na teroristickom zozname a trestancov a vyhlásila, že podľa prezidenta Joea Bidena volebný deň zrejme nebude pokojný. Na to Trump odpovedal, že Biden „nemá tušenie, čo sa deje, a väčšinu dňa prespí“.

„Myslím, že väčším problémom je vnútorný nepriateľ, ani nie ľudia, ktorí sem prišli a ničia našu krajinu (…) myslím, že oni nie sú problém, pokiaľ ide o volebný deň, myslím, že väčším problémom sú ľudia zvnútra (…) radikálni ľavicoví blázni, a mali by sme sa s tým, ak to bude potrebné, veľmi ľahko vysporiadať pomocou národnej gardy, či ak to bude naozaj potrebné, tak pomocou armády,“ dodal.

Hovorca Trumpovej kampane Steven Cheung na žiadosť denníka The Washington Post, aby Trumpov výrok objasnil, vo svojej odpovedi prirovnal bližšie nespresnené prípadné akcie ľavice o volebnom dni k nedávnemu zatknutiu Afganca v Oklahome, ktorý bol obvinený z toho, že plánoval v mene teroristickej skupiny Islamský štát (IS) Spáchať útok počas volebného dňa. „Prezident Trump má stopercentnú pravdu – tí, ktorí sa snažia podkopať demokraciu zasievaním chaosu do našich volieb, sú priamou hrozbou, rovnako ako terorista z Afganistanu, ktorý bol zatknutý za plánovanie viacerých útokov v deň volieb v Spojených štátoch,“ uviedol Cheung.

Trump v neskoršej časti interview vyhlásil, že vnútorný nepriateľ je nebezpečnejší „ako Čína, Rusko a všetky tieto krajiny“ a dodal, že do tejto kategórie spadajú niektorí americkí politici.

Kampaň Harrisovej exprezidentov výrok odsúdila a pripomenula, ako predtým vyhlásil, že by sa v prípade svojho zvolenia stal „na deň diktátorom“. „To, čo Donald Trump sľubuje, je nebezpečné a jeho návrat do funkcie je skrátka hazard, ktorý si Američania nemôžu dovoliť,“ uviedol hovorca kampane Ian Sams.