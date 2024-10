Prvý agent Stasi odsúdený za vraždu? Minulosť ho dohnala po 50 rokoch

Krajinský súd v Berlíne v pondelok vyniesol prelomový rozsudok. Osemdesiatročného dôchodcu z Lipska poslal na 12 rokov do väzenia za skutok, ktorý spáchal pred 50 rokmi. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné, ale ak by ho potvrdil odvolací súd, z Manfreda Naumanna by sa stal prvý bývalý dôstojník Stasi, komunistickej tajnej polície v niekdajšej Nemeckej demokratickej republike (NDR), ktorého odsúdili za vraždu. A to 35 rokov po páde Berlínskeho múru.