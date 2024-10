Ako by mohol Kim pomôcť Putinovi na fronte proti Ukrajincom? V Kyjeve vystríhajú pred euroázijskou vojnou

Začne sa o ruskej invázii na Ukrajiny fakticky hovoriť ako o euroázijskej vojne? Obavy vyvolávajú podozrenia, že severokórejský diktátor by mohol šéfovi Kremľa ešte viac vyjsť v ústrety. Kim Čong-un už dlhší čas poskytuje zbrane pre armádu Vladimira Putina, a teraz existuje obava, že by mu mal poslať aj živú silu.

Prvé dôveryhodné správy o priamom zapojení Severokórejčanov sa objavili pred desiatimi dňami, keď Kyjev informoval, že niekoľko ich prišlo o život pri ukrajinskom útoku na ruské pozície neďaleko Donecka. „Zomrelo dvadsať vojakov, medzi nimi šesť severokórejských dôstojníkov," napísal vtedy server Kyiv Post s odvolaním na zdroje v spravodajskej službe. Zrejme išlo o vojenských inštruktorov. Prečo? Ešte vlani ukrajinská tajná služba oznámila, že Kim poslal niekoľko vojenských odborníkov, aby Rusom pomáhali obsluhovať severokórejské vojenské zariadenia.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj neskôr v pravidelnom videoprejave poukázal na riziko spojené s Pchjongjangom: „Vidíme silnejšie spojenectvo medzi Ruskom a režimami, ako je Severná Kórea. Toto už nie je len o dodávaní zbraní, v súčasnosti je to o presune ľudí zo Severnej Kórey k okupačným vojenským silám."

Tvrdenie z Kyjeva viac-menej korešponduje s tým, čo zaznelo v Soule. „Je vysoko pravdepodobné, že hlásené straty severokórejských dôstojníkov sú pravdivé s prihliadnutím na rôzne okolnosti. Domnievame sa, že možnosť nasadenia regulárnych jednotiek je veľmi vysoká, pretože Rusko a Severná Kórea uzavreli vzájomnú dohodu, ktorá sa takmer rovná vojenskej aliancii," citovala agentúra Reuters juhokórejského ministra obrany Kim Jong-hjuna.

Aké môžu byť rôzne okolnosti? Odpoveď by sa dala nájsť v tom, čo napísal denník Washington Post, ktorý sa odvolal na nemenovaného predstaviteľa ukrajinskej rozviedky: „Niekoľko tisíc severokórejských príslušníkov pozemných síl je na výcviku v Rusku a do konca tohto roku by ich mohli nasadiť na frontovú líniu na Ukrajine."

V tejto súvislosti treba pripomenúť, že Moskva a Pchjongjang sa v poslednom období výrazne zblížili. V septembri 2023 Kim, ktorý výnimočne cestuje do zahraničia, navštívil Rusko, a v júni tohto roku na svojej pôde privítal Putina. Pred štyrmi mesiacmi podpísali dohodu o vojenskej spolupráci. Kim pritom jednoznačne vyhlásil, že podporuje Putinov vpád na Ukrajinu. Čo môže získať na revanš od šéfa Kremľa? Zrejme hospodársku podporu a pomoc pri zlepšovaní vojenských technológií.

Už pred podpisom tejto dohody Pchjongjang išiel Moskva poruke. „Severná Kórea poslala od septembra 2023 do Ruska najmenej 16500 kontajnerov munície a súvisiaceho materiálu," povedal nedávno námestník amerického ministra obrany Robert Koepcke. Asi nebude náhoda, že daný mesiac je totožný s časom, keď Kim pred rokom pricestoval za Putinom do Ruska.

Moskva popiera, že by ju Pchjongjang vyzbrojoval. Je to pochopiteľné, pretože opak by znamenal priznanie zbrojného embarga, ktoré medzinárodné spoločenstvo uplatňuje proti Kimovmu režimu na základe zhody v Bezpečnostnej rade OSN. A severokórejskí vojaci takpovediac na mieste činu? „Vyzerá to na jeden z ďalších výmyslov," odbil podľa agentúr túto tému hovorca Kremľa Dmitrij Peskov bez ďalšieho komentára.

Už existujúca vojenská pomoc, ktorú Kim poskytuje, je pre Putina veľmi dôležitá. Noviny The Times tvrdia, že Rusko od neho získalo za rok až tri milióny delostreleckých granátov, čo je polovica arzenálu, ktorý armáda ročne vystrelí proti cieľom na Ukrajine. Nevýhoda tejto munície spočíva v tom, že experti ju označujú za nespoľahlivú, konkrétne poukazujú na jej slabú presnosť pri zásahu terčov.

Bez ohľadu na nižšiu kvalitu tejto takpovediac potravy pre delostrelectvo Ukrajinci čelia výraznej presile na fronte. „Dodávky týchto granátov od roku 2023 zachránili ruské delostrelectvo od hladu. Umožňujú Rusom udržať si delostreleckú prevahu. Teraz vystreľujú denne päťnásobne viac granátov v porovnaní s Ukrajincami. Na svojom vrchole táto prevaha bola aj desaťnásobná, dvanásťnásobná. Je to v plnom rozsahu zásluha Kima," upozornil bývalý veliteľ jedného z oddielov ukrajinskej armády Jevhen Dikij pre televíznu stanicu FREEDOM.

O prípadnom priamom zapojení severokórejských vojakov do bojov proti Ukrajine exveliteľ poznamenal, že by to už nebola vojna medzi dvomi štátmi. Takáto účasť Kimových vojakov by ju premenila na euroázijskú vojnu. Ukrajinský analytik Oleksandr Kovalenko sa nazdáva, že predstava o severokóreských mužoch v uniformách na fronte dáva logiku z Putinovho pohľadu. Podľa agentúry UNIAN poukázal na to, že šéf Kremľa bude v roku 2025 tlačiť na navýšenie vojakov bojujúcich proti Ukrajincom.

Riskovali by Putin a Kim naozaj ešte väčšie zhoršenie svojich vzťahov s demokratickým svetom? Do úvahy prichádza možnosť, že severokórejskí vojaci by sa presunuli k hraniciam s Ukrajinou, ale neprekročili by ich. Pre ruských generálov by to malo zmysel, keby Kimovi muži strážili pohraničné oblasti. Ruskú armádu by to odbremenilo a mohla by svojich vojakov z týchto lokalít poslať do bojov proti Ukrajincom.

Kim má obrovské zdroje, z ktorých by mohol Putinovi pomôcť: severokórejská armáda má až 1,32 milióna aktívnych príslušníkov, ďalších 560-tisíc je v zálohe. Na porovnanie Československá ľudová armáda mala v období studenej vojny približne 200-tisíc mužov.