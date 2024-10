Maduro tvrdí, že opozičná líderka Machadová utiekla z krajiny

Machadová sa od augusta vo Venezuele ukrývala na neznámom mieste. Súviselo to s výsledkami júlových prezidentských volieb, v ktorých sa za víťaza označil úradujúci prezident Maduro, ale opozícia ich na základe vlastného sčítania hlasov považuje za zmanipulované. Podľa týchto údajov vyhral opozičný kandidát Edmundo González Urrutia. Machadová nemohla vo voľbách kandidovať pre rozhodnutie orgánov lojálnych Madurovmu režimu.

Gonzáles Urrutia takisto opustil vlasť a momentálne sa nachádza v španielskom exile. Machadová pôvodne prisľúbila, že v krajine zotrvá s cieľom pokračovať v politickom boji opozície.

„Moje zdroje mi povedali, že utiekla,“ vyhlásil Maduro so smiechom v televíznej relácii bez toho, aby Machadovú priamo menoval. „Sú to zbabelci, rozosievajú posolstvá nenávisti a neznášanlivosti, to im ide dobre,“ povedal o opozícii a dodal, že jej líderka „vzala kufre značky Gucci“ a odišla z krajiny.

Opozícia sa k vyhláseniam prezidenta bezprostredne nevyjadrila.

Machadová v septembrovom rozhovore s agentúrou AFP poprela, že by sa chystala nasledovať príklad Gonzálesa Urrutiu a odísť. „Som tam, kde sa cítim najužitočnejšia pre boj vo Venezuele,“ povedala.

Tento rok vo Venezuele zatkli takmer 200 osobností z opozície vrátane ľudí z Machadovej kruhov. Nepokoje po júlových voľbách si vyžiadali 27 životov. Madurovo znovuzvolenie odmietli uznať Spojené štáty, Európa a väčšina štátov Latinskej Ameriky.