Veliteľ iránskych jednotiek Kuds sa objavil na verejnosti. Špekulovalo sa, že je po smrti

V Teheráne sa v utorok konal pohreb Abbása Nilforúšána, vysokopostaveného veliteľa iránskych revolučných gárd, ktorého zabili izraelské bomby 27. septembra v podzemnom ústredí Hizballáhu na južnom predmestí Bejrútu. Elitné jednotky Kuds sú zahraničnou zložkou gárd a dohliadajú na vzťahy s milíciami spriaznenými s Teheránom na celom Blízkom východe, vrátane libanonského Hizballáhu.

Na námestí v centre Teheránu sa na pohrebnom sprievode zhromaždil dav ľudí, ktorí volali „Smrť Izraela“ a mávali žltými transparentmi Hizballáhu a iránskymi a palestínskymi vlajkami, píše agentúra AFP.

Médiá na začiatku októbra uvádzali, že Ghaní mohol prísť o život pri izraelskom údere na predmestí Bejrútu, ktorý mieril na bratranca zabitého šéfa Hizballáhu a jeho možného nástupcu Hášima Safí ad-Dína. Neskôr sa špekulovalo, že je Ghaní späť v Iráne a je vypočúvaný kvôli podozreniu z účasti na infiltrácii izraelských tajných služieb do iránskych bezpečnostných štruktúr a z možného podielu na atentáte na Nasralláha, píše web The Times of Israel. Podľa jednej správy médií dostal pri výsluchu infarkt a bol prevezený do nemocnice.

Ghaní sa stal veliteľom síl Kuds po tom, čo pri americkom dronovom útoku v Bagdade zomrel v januári 2020 ich vtedajší šéf Kásom Solejmání.

V odvete za zabitie Nilforúšána, Nasralláha a tiež vodcu palestínskeho teroristického hnutia Hamás Ismáíla Haníju v Teheráne na konci júla vyslal Irán 1. októbra na Izrael vyše 180 balistických striel. Pri útoku zomrel jeden Palestínčan na Západnom brehu a dvaja Izraelčania utrpeli zranenia, väčšinu rakiet však zneškodnila protivzdušná obrana. Izrael v súčasnosti zvažuje, kedy a ako na tento už druhý priamy útok Iránu odpovie.