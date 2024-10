Rus, ktorého dcéra nakreslila protivojnový obrázok, si odsedel trest. Po prepustení ho čakala pri bráne a vyplakala sa mu na pleci

Štrnásťročná Maša spolu s advokátom prišla k bráne nápravného zariadenia, aby Alexeja Moskaľova (55) ako prvá privítala na slobode. Dlho sa objímali, dievča sa otcovi rozplakalo na pleci.

Podpora aj zo Slovenska

Vyšiel von vo väzenskom mundúre. Novinárom povedal, že za drobné priestupky, napríklad za to, že nedržal ruky za chrbtom, strávil celkovo dva mesiace na samotke, v mrazivej cele s rozmerom dvakrát jeden meter, so zhnitou podlahou, kde z kanalizácie vyliezali obrovské potkany. „Bola to doslova mučiareň,“ poznamenal s tým, že bol na nohách 16 hodín denne, lebo pričňa, na ktorej spával, musela byť cez deň sklopená.

Foto: SOTAVision SOTAVision Alexej Moskaľov s dcérou Mašou po stretnutí pred trestaneckým táborom.

Prežiť tieto útrapy mu pomohli prichádzajúce listy. Písala mu nielen jeho milovaná dcéra, ale podporu mu vyjadrovali aj neznámi ľudia. „Písali mi prakticky z celého sveta – zo Slovenska, Česka, Ameriky, Nemecka, Anglicka, Francúzska, zo všetkých kútov,“ citoval ho telegramový kanál Mediazona.

Moskaľov, ktorý od Mašiných troch rokov, keď mu ušla žena a s rodinou prerušila všetky kontakty, vychovával dcéru sám, si odpykal 22-mesiacov v trestaneckom tábore za údajnú diskreditáciu ruskej armády.

Jeho maloletú dcéru súdiť nemohli, tak ju potrestali zavretím otca.

Čítajte viac Otec školáčky, ktorá nakreslila obrázok proti vojne, požiadal súd o trest smrti

Nie vojne. Sláva Ukrajine

Maša mala dvanásť rokov, keď na jar 2022 v škole spôsobila nebývalý rozruch. Na výtvarnej výchove trieda dostala za úlohu nakresliť obrázky na podporu ruských vojakov na Ukrajine, Maša však zadanie poňala po svojom.

Foto: OVD-info Masa Mašina kresba, pre ktorú ruské úrady začali prenasledovať otca a dcéru Moskaľovovcov.

Nakreslila ruskú a ukrajinskú vlajku – na prvú napísala „Nie vojne“, na druhú „Sláva Ukrajine“, uprostred stojí žena, ktorá rukou kryje dieťa pred raketami letiacimi z Ruska.

Formálne Moskaľova nesúdili za protivojnový obrázok, ktorý nakreslila jeho dcéra. Všetko sa to však začalo práve ním.

Učiteľka výtvarnej výchovy nahlásila žiačku riaditeľke a tá ju udala na polícii. Policajti prišli do školy a pri bráne sa všetkých detí pýtali, ako sa volajú. Maša povedala cudzie priezvisko a prekĺzla.

„Pribehla domov zadychčaná a povedala: ,Ocko, polícia ma skoro chytila, nakreslila som obrázok.‘ Dcéra bola vystrašená a ja som jej sľúbil, že na druhý deň pôjdem s ňou do školy a počkám na ňu až do konca vyučovania,“ spomínal Moskaľov pre portál ľudskoprávneho združenia OVD-info.

Blaha na Červenom námestí v Moskve: Rusko je stále krásne, stále vyspelé. Tvrdí, že sa prišiel ospravedlniť Video

Na druhý deň Moskaľov prišiel do školy a ako sľúbil čakal na dcéru. Po dvoch hodinách ho na chodbe zbadala riaditeľka a ihneď zavolala políciu. Policajti prišli aj so sociálkou. Mášu vyviedli z triedy a jej otcovi ukázali inkriminovaný výkres.

„Vraveli mi: ,Pozri, čo učíš dieťa! Pozri, čo nakreslila.‘ Povedal som: ,O čo ide? Je proti vojne, proti krviprelievaniu, čo je na tom zlé?‘ Spísali zápisnicu, učitelia ju ako svedkovia podpísali. Odviedli nás do auta, žiaci sa pozerali z okien, akoby odvádzali teroristov,“ citoval Moskaľova portál OVD-info.

Na policajnej stanici pri výsluchu otca a dcéru rozdelili. Na Moskaľových účtoch na sociálnych sieťach Odnoklassniki a VKontakte našli komentáre na podporu Ukrajiny a karikatúry Vladimira Putina. Ihneď ho obvinili z diskreditácie ruských ozbrojených síl. Súdne konanie sa uskutočnilo v ten istý deň. Za komentár „Ruská armáda. Násilníci sú blízko nás“ mu vyrubili pokutu 32-tisíc rubľov (320 eur).

Foto: OVD-info Moskalov Alexej Moskaľov na lavici obžalovaných.

Už nám dajú pokoj…

Zo súdu odchádzal s dcérou až večer. „Bola hladná a plakala, triasla sa. Povedal som jej: ,Mašenka, upokoj sa. Súd prebehol, dostal som pokutu, teraz nás nechajú na pokoji. Už je po všetkom.‘ Ona povedala: ,Bojím sa ísť do školy.‘ Ale presvedčil som ju, že sa už nemá čoho báť,“ spomínal Moskaľov.

Na druhý deň išla Máša do školy a jej otcovi čoskoro zavolali, že musí urýchlene prísť, lebo jeho dcéru odviedli ľudia z tajnej služby FSB. Oboch znova vypočúvali oddelene. „Tri a pol hodiny mi hovorili, že svoje dieťa vychovávam nesprávne. Povedali, že mi dcéru odoberú a pôjdem do väzenia. Navrhli mi, aby Maša viedla nejaký mládežnícky tím na podporu ruských vojakov, ale to som zdvorilo odmietol – má veľa hodín vyučovania a plno krúžkov, nemá čas,“ citovalo otca OVD-info.

Rusi ich bezdôvodne poslali do väzenia, Biden ich dostal domov Video

Ďalší dramatický zvrat nastal 30. decembra 2022. Keď pred domom Moskaľova zastalo päť policajných áut, okamžite sa dovtípil, že idú k nemu. Otvoril im, až keď počul, že sa chystajú vyvaliť dvere. Ukázali mu súdny príkaz na domovú prehliadku.

„Bol to pogrom, príslušníci FSB vyberali veci zo skríň, hádzali ich na zem, šliapali po oblečení, ťahali šnúry, strhávali obrazy zo stien, prevracali nábytok,“ povedal pre OVD-info. Zhabali mu všetku hotovosť, ktorú našli, úspory, ktoré si zarobil množením okrasného vtáctva.

Odniesli počítač i všetky mobilné telefóny, dokonca aj staré, nefunkčné a odfotili Mašinu kresbu s nápisom Sláva Ukrajine! Ukázali mu tiež komentár dcéry na sociálnej sieti: Pod príspevkom, že „naši chlapci umierajú nešetriac svoje životy“, Maša napísala: „A za akú sumu tam umierajú – za dvestotisíc mesačne alebo o niečo viac?“

Ocko, si môj hrdina

Moskaľov tvrdí, že počas výsluchu mu „tĺkli hlavu o stenu a podlahu“. Podľa rodinnej priateľky Jeleny Agafonovovej sa dva dni pred Novým rokom Mašino detstvo skončilo. „Stala sa z nej dospelá… FSB ju vypočúvala bez jej otca alebo zákonných zástupcov. Počas prehliadky veľmi plakala a prosila, aby nerozbíjali veci. Prehliadka bola brutálna, pred jej očami ležal jej otec tvárou k zemi, obrazy boli rozbité, drôty vytrhané. Nie každý dospelý človek by to vydržal,“ povedala Agafonová pre telegramový kanál Možem objasniť.

Po tomto drsnom zážitku sa Moskaľov rozhodol odísť z Jefremova, kde s dcérou od jej narodenia žil. Rozdal svoje chovné pávy, bažanty a ostatné zvieratá a odsťahovali sa do sto kilometrov vzdialeného mesta Uzlovaja.

Vlani na jar si ho aj tam polícia našla. Zatkli ho a dcéru umiestnili do zariadenia pre mladistvých. Na proces mal počkať v domácom väzení. S Mašou mu odvtedy neumožnili žiadny kontakt.

Koncom marca 2023, v deň vynesenia rozsudku, Maša po advokátovi poslala otcovi list, kde ho nazvala svojim hrdinom. „Prosím Ťa, len sa nevzdávaj. Ver, dúfaj a ľúb. Jedného dňa si sadneme za stôl a budeme na to všetko spomínať. Milujem Ťa, dúfam, nie, viem, že sa nevzdáš, si silný, sme silní, zvládneme to,“ napísala.

Moskaľova pôvodne odsúdili na dva roky. Po odvolaní mu neskôr trest o dva mesiace znížili.

Na vynesení rozsudku nebol prítomný, pretože deň pred ním ušiel z domáceho väzenia. Neskôr ho zadržali v Bielorusku, odkiaľ ho vydali do Ruska.

Maša istý čas prežila v detskom domove, neskôr ju zverili do opatery jej biologickej matke, ktorá pritom so svojou rodinou najmenej desať rokov nežila, o dcéru sa nezaujímala a nepodieľala sa ani na jej výchove.

Teraz sa Maša vracia k svojmu otcovi, ktorého úrady, napriek hrozbám, napokon nezbavili rodičovských práv.