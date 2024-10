Trump zbožňuje Izrael, ale väčšine amerických Židov radí, aby si preskúmali hlavu. Podnecuje antisemitizmus?

V USA žije 7,5 milióna Židov (5,8 milióna dospelých a 1,7 milióna detí), tvoria 2,4 percenta obyvateľstva vo viac ako 345-miliónovej krajine. Trump má veľmi blízko k Izraelu, od čoho si zjavne odvodzuje, že každý židovský volič mu musí odovzdať svoj hlas. V tomto duchu hovoril v minulosti, robí to aj pred blížiacimi sa voľbami, ktoré sa uskutočnia o tri týždne. A kým seba považuje tento republikán takpovediac za spasiteľa Izraela, presne opačne sa vyjadruje o predstaviteľoch Demokratickej strany.

Keď Trump v roku 2015 kandidoval prvýkrát, o dosluhujúcom prezidentovi Barackovi Obamovi mal najhoršiu mienku. „Je nepopierateľné, že Obama nenávidí Izrael," napísal na sociálnej sieti Twitter. Jeho predchodca v Bielom dome pritom pevne stál po boku židovského štátu, ale dovolil si kritizovať jeho premiéra Benjamina Netanjahua za rozširovanie osád na okupovaných územiach. Trumpovi na Obamovi zvlášť prekážalo, že podľa neho bol príliš zhovievavý k Iránu, ktorý je úhlavný nepriateľ Izraela v regióne.

Neskôr po svojej volebnej prehre s Joe Bidenom v novembri 2020 Trump pripísal vinu za tento neúspech aj americkým židovským voličom, nešetril ich kritikou. „Každý zo Židov, ktorý volí demokratov, nenávidí svoje náboženstvo. Nenávidia všetko na Izraeli a mali by sa za seba hanbiť, pretože Izrael bude zničený," pripomenula stanica CNN jeho slová z roku 2021. Tento výrok iba v pozmenenej podobe zopakoval v marci tohto roku.

Väčšina Židov v USA tradične podporuje demokratov, v menšom počte teda republikánov. Potvrdilo sa to pred štyrmi rokmi, keď Trump utrpel porážku s Bidenom. Zo spoločného prieskumu agentúry AP a univerzity v Chicagu vyplynulo, že bezmála 70 percent z nich volilo Bidena. Trumpa podporila necelá tretina. Nepomohlo mu ani významné politické rozhodnutie ktoré sa v židovskom štáte stretlo s ováciami: Trump ako prezident uznal Jeruzalem za hlavné mesto Izraela a presunul doň z Tel Avivu americkú ambasádu.

Čo platilo pred štyrmi rokmi, asi zostane nezmenené: nič nenasvedčuje, že by sa teraz väčšina židovských voličov priklonila k Trumpovi. Minimálne o tom napovedá prieskum medzi tými, ktorí žijú v takzvaných kolísavých štátoch (v angličtine ich označuje známy výraz swing states), kde sa vopred nedá odhadnúť, či tam vyhrá kandidát demokratov alebo republikánov. Organizácia Židovská demokratická rada Ameriky robila anketu medzi Židmi v štátoch Pennsylvánia, Michigan, Wisconsin, Arizona, Georgia, Severná Karolín a Nevada. Zistila, že Harrisovú si želá za prezidentku až 71 percent respondentov. Trump tam má 26 percent židovských podporovateľov (zvyšok opýtaných nevedelo jasne povedať svoj názor).

Naopak, v Izraeli je Trump viac obľúbený ako Harrisová. Z prieskumu Langerovho výskumného inštitútu vyplynulo, že keby tamojší občania mohli hlasovať v amerických voľbách, republikána by podporilo 54 percent opýtaných a demokratku 24 percent respondentov (zvyšní boli nerozhodnutí). Trumpovi ešte pribudli 4 percentá (a Harrisovej rovnaké percentá ubudli), keď sa Izraelčanov pýtali, kto by bol lepší šéf Bieleho domu z pohľadu bezpečnostných záujmov ich štátu.

Počas aktuálnej predvolebnej kampane sa republikán znovu zameriava na politické postoje židovských voličov: „Nejdem to označiť za predpoveď, ale podľa môjho názoru Židia by mali veľa spoločné s mojou prehrou, keby som bol na 40 percentách. Ak mám 40 percent, znamená to, že 60 percent volí Kamalu Harrisovú, ktorá zvlášť je zlá demokratka. Demokrati sú zlí pre Izrael, veľmi zlí." A Trump má aj drsný odkaz pre Židov, ktorí plánujú hlasovať za jeho súperku: „Mali by si preskúmať svoju hlavu." Pri inej príležitosti vyhlásil, že americkí kresťania majú radšej Izrael v porovnaní s americkými Židmi, ktorí drukujú demokratom. Samozrejme, že Trump mal na mysli tých kresťanov, ktorí ho podporujú.

Keď sa minulý mesiac Trump prihovoril k predstaviteľom židovských združení, tvrdil, že tieto americkí voľby budú najdôležitejšie v dejinách Izraela: „Keby Harrisová zvíťazila, Izrael bude vymazaný zo zemského povrchu, prestane existovať." Dokonca varuje, že v takom prípade by židovský štát zanikol do dvoch rokov. Harrisová pritom stojí po boku Izraela. Mimochodom, jej manžel Doug Emhoff je Žid, ktorý praktizuje judaizmus, Trump neznáša obidvoch: „Je to mizerný Žid," osopil sa v rozhovore pre stanicu WABC napriek tomu, že Emhoff je silný odporca antisemitizmu a tiež podporovateľ Izraela. Ako má vo zvyku, ostré slová bez dôkazov Trump adresoval aj Harrisovej: „Po prvé, nemá rada Izrael. Po druhé, nemá rada Židov. Vy to viete, ja to viem, všetci to vedia a nikto to nechce povedať."

Trump o sebe hovorieva, že je najlepší ochranca Izraela. Nepochybne sa správa silno proizraelsky, na druhej strane je otázne, či v USA už nepodnecuje antisemitizmus. Viacerí významní židovskí predstavitelia v Spojených štátoch upozornili, že ak by voľby prehral, jeho radikálni prívrženci by si mohli vylievať svoj hnev na Židoch ako na údajných vinníkoch. „Eskalácia rétoriky je nebezpečná, rozdeľujúca a preto zlá," citovala AP rabína Ricka Jacobsa, predsedu Únie reformovaného judaizmu. „Keby Trump prehral vo voľbách, jeho výroky pripravujú cestu na to, aby Židia boli obviňovaní za jeho porážku. Jasným výsledkom by bolo rozdúchavanie antisemitizmu a potvrdenie toho, že Židia sú opäť vinní," pridal sa ku kritike republikána Jeffrey Hert, odborník na boj proti antisemitizmus na univerzite v Marylande.