Poľsko spochybnilo právo na azyl. Počet migrantov chce znížiť na minimum

Už aj Donald Tusk? Takto prekvapene reagovali viaceré zahraničné médiá a politici na správu, že chce Varšava dočasne pozastaviť právo na azyl. Tusk bol totiž až do novembra 2019 predsedom Európskej rady a aj ako poľský premiér má povesť proeurópskeho politika. Za to, že plánuje tvrdo zakročiť proti nelegálnej migrácii, sa už naňho zniesla vlna kritiky. Viac ako 60 ľudskoprávnych organizácií zo sveta vrátane Amnesty International či Holocaust Memorial ho v otvorenom liste vyzvalo, aby rešpektoval právo na azyl zaručený medzinárodnými dohovormi, ktoré podpísalo i Poľsko. Tusk však výhrady odmietol tvrdiac, že jeho krajina má právo aj povinnosť chrániť svoje hranice.

„Štát musí znova získať stopercentnú kontrolu nad tým, kto príde a vstúpi do Poľska,“ vyhlásil ešte v sobotu na straníckom kongrese svojej liberálno-konzervatívnej Občianskej platformy, kde oznámil, že vláda pripravuje sprísnenie azylovej politiky.

Dôvodom má byť zvýšený nápor migrantov. Varšava už dlhší čas obviňuje ruského prezidenta Vladimira Putina a bieloruského vládcu Alexandra Lukašenka, že na východnú hranicu Poľska, ktorá je súčasne vonkajšou hranicou Európskej únie, hromadne privážajú utečencov z Afriky a zo Stredného východu, aby destabilizova­li Západ.

Podľa poľskej vlády je to súčasť hybridnej vojny, ktorú Kremeľ vedie od invázie na Ukrajinu. Len v tomto roku sa vraj o nelegálne prekročenie hraníc s Bieloruskom, kde Poliaci postavili vyše päť metrov vysoký plot a elektronický systém ochrany, pokúsilo asi 28-tisíc migrantov.

Varšava chce situáciu riešiť tak, že aspoň dočasne prestane uznávať právo na azyl. „Budem to požadovať. Budem žiadať, aby Európa toto rozhodnutie uznala,“ zdôraznil Tusk.

Európska komisia (EK) následne upozornila, že štáty EÚ sú podľa spoločných pravidiel povinné poskytnúť žiadateľom o ochranu prístup k azylovému konaniu. Zároveň však vyjadrila pochopenie pre problémy, ktorým Poľsko čelí.

„Nemôžeme Rusku a Bielorusku dovoliť, aby naše hodnoty vrátane práva na azyl využívali proti nám a podkopávali demokraciu,“ uviedla hovorkyňa EK Anitta Hipperová.

Ako dodala, EÚ by mala nájsť európske riešenie bez ohrozenia európskych hodnôt. Brusel vraj v tejto súvislosti komunikuje s poľskou stranou a bude sledovať konkrétne kroky, ktoré vláda prijme.

Foto: SITA/AP, Leonid Shcheglov migranti bielorusko poľsko Migranti z Blízkeho východu a iných krajín, ktorí sa pokúšajú prekročiť hranice z Bieloruska do Poľska, pozdĺž oplotenia s ostnatým drôtom na hranici pri bieloruskej dedine Grodno.

Oveľa kritickejší postoj zaujali mimovládne organizácie. Varšave pripomenuli medzinárodné dohody ako ženevský Dohovor o právnom postavení utečencov či Chartu základných práv EÚ, ktoré garantujú právo na azyl.

To napokon zaručuje aj poľská ústava. Ako upozornili, ide o základné práva a slobody, ktoré treba rešpektovať, a nemôžu byť predmetom politických diskusií či vyjednávania.

„Je to ich zásluha, že tisíce poľských žien a mužov v ťažkých časoch komunistickej totality našli útočisko v zahraničí, a my sme sa stali jedným z najväčších užívateľov týchto práv,“ zdôraznili v otvorenom liste.

„Žijeme v ťažkých a neistých časoch vojny, konfliktov, ktoré sa objavujú po celom svete, a my sami fungujeme na pokraji vojny… To nás však nezbavuje ľudskosti ani dodržiavania zákonov,“ citoval z listu britský denník The Guardian.

Nie je to prvý raz, čo si Poľsko pohnevalo mimovládne organizácie, ktoré sa venujú ľudským a občianskym právam. Podobný list Varšava dostala už v januári tohto roka, keď Poliaci odmietali prijať migrantov na východnej hranici a vracali ich späť do Bieloruska.

Výzvu, aby tak nepostupovali, vtedy podpísalo až 101 mimovládok, ako aj 550 aktivistov, umelcov a ďalších osobností zo sveta.

V Nemecku má Tuskov zámer odporcov i podporovateľov. Portál Deutsche Welle usúdil, že pravým dôvodom, prečo Tusk pripravuje zmenu azylovej politiky, sú prezidentské voľby, ktoré sa v Poľsku budú konať v máji budúceho roka.

Tým, že sa poľský premiér zameral na nelegálnu migráciu, obral o tému opozičný konzervatívny subjekt Právo a spravodlivosť (PiS). Nemecké kresťansko-demokratické strany CDU/CSU vyjadrili Tuskovi podporu, podľa ich predstaviteľov nemá Poľsko v súčasnej situácii na výber.

Poľský premiér sľúbil, že počet ilegálnych migrantov zníži na „minimum“, pričom sa chce inšpirovať Fínskom. Tam pred pár mesiacmi prijali zákon, ktorý pohraničníkov oprávňuje poslať späť žiadateľov o azyl prichádzajúcich z Ruska.

„Právo na azyl sa v tejto vojne využíva ako nástroj a nemá nič spoločné s ľudskými právami,“ napísal Tusk na sociálnej sieti X. Kritiku mimovládnych organizácií odmietol.

„Je naším právom a povinnosťou chrániť poľskú a európsku hranicu… O jej bezpečnosti sa nebude vyjednávať,“ zdôvodnil.

Je však otázne, či ho podporia aj koaliční partneri, ktorí už vyjadrili znepokojenie. „Sme toho názoru, že právo na azyl je v medzinárodnom práve posvätné,“ poznamenal na sociálnej sieti Szymon Hołownia z vládnej strany Poľsko 2050.

„Právny štát znamená i rešpektovanie medzinárodného práva. Ukazovalo nám to smer počas temnej vlády PiS. Neschádzajme z tejto cesty,“ varoval europoslanec Krzysztof Śmiszek z koaličnej Novej ľavice.

O Tuskovom novom pláne v utorok rokovala i vláda. „Ak hrozí destabilizácia krajiny v dôsledku prílevu migrantov, malo by byť možné dočasne a (na určitom) území pozastaviť právo prijímať žiadosti o azyl,“ uvádza sa v uznesení, ktoré kabinet podľa premiéra prijal v rámci „ťažkého, ale nutného rozhodnutia“.