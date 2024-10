Do albánskeho prístavu priplávala talianska loď s prvou skupinou migrantov

Do Albánska priplávala talianska vojenská loď s prvou skupinou migrantov, ktorí budú umiestnení v utečeneckých zariadeniach, ktoré v tejto balkánskej krajine nechalo zriadiť Taliansko. Plavidlo so skupinou 16 mužov z Egypta a Bangladéša dorazilo po 36 hodinách plavby do prístavu Shëngjin, napísala v stredu ráno agentúra AFP. Ľudia po registrácii podľa nej zamieria do asi 20 kilometrov vzdialeného tábora na bývalej vojenskej základni Gjadër, kde budú môcť požiadať o azyl a počkať tam na odpoveď talianskych úradov.