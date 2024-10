Kto, do pekla, chce počúvať otázky, čo? Vyhlásil Trump a 39 minút sa pohupoval v rytme hudby. Dúfam, že je v poriadku, komentovala Harrisová

Bývalý americký prezident a súčasný republikánsky uchádzač o Biely dom Donald Trump sa na pondelkovom podujatí v obci Oaks v Pensylvánii 39 minút pohupoval do rytmu hudby namiesto toho, aby odpovedal na ďalšie otázky z publika. Pre netradičné poňatie predvolebného stretnutia s občanmi sa Trump rozhodol po tom, ako sa dvom členom publika urobilo nevoľno. Krátko predtým republikán podľa denníka The Washington Post (WP) obšírne odpovedal na otázky o zabezpečení dostupného bývania a pomoci malým podnikom.

Trump po zdravotnej indispozícii dvoch divákov zažartoval, či „chce ešte niekto ďalší omdlieť“. „Už sa nevenujme otázkam. Počúvajme hudbu. Pusťme si hudbu. Kto, do pekla, chce počúvať otázky, čo?“ Poznamenal.

Nasledujúcich 39 minút sa potom Trump knísal a kýval hlavou do rytmu svojich obľúbených piesní, ktorých zaznelo celkovo deväť. Občas prehovoril, potriasol si rukou s ľuďmi na javisku, ukazoval prstom do publika a dal jasne najavo, že časť podujatia venovaná otázkam sa skončila. V nasledujúcich minútach zazneli okrem iného piesne Ave Maria v podaní Luciana Pavarottiho, Time to Say Goodbye s Andreou Bocellim, Nothing Compares 2 U od Sinéad O'Connorovej, American Trilogy Elvisa Presleyho či pre Trumpove mítingy už tradičná skladba Y.M.C.A od Village People.

Trump si podľa informácií WP veľmi zakladá na svojom predvolebnom playliste a jeho asistenti opakovane opísali, ako exprezident počas letov na predvolebné mítingy či na terase svojho floridského sídla Mar-a-Lago robí „dídžeja“. Mnoho umelcov, vrátane kanadskej speváčky Célina Dionovej, však dalo najavo, že si neželá, aby Trump púšťal ich piesne na svojich predvolebných podujatiach.

Vzhľadom na to, že do volieb v Spojených štátoch zostáva už menej ako mesiac, je podľa WP Trumpovo rozhodnutie nevenovať sa počas akcie politickým témam trochu bizarné. Denník v tejto súvislosti pripomína, že Trumpova súperka Kamala Harrisová exprezidenta označila za nevyrovnaného a spochybnila jeho duševné zdravie.

Harrisovej tím video zdieľal na twitteri s popisom, že Trump na akcii pôsobil stratene. Video následne zdieľala aj sama Harrisová. „Dúfam, že je v poriadku,“ napísala k nemu.