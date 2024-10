Vojna na Ukrajine sa skončí čoskoro, vyhlásil Fico. Očakáva, s čím príde Zelenskyj do Bruselu

Premiér Robert Fico (Smer) si myslí, že sa v krátkom čase blíži koniec vojny na Ukrajine. Očakáva posun v téme riešenia vojny a čaká tiež, s čím príde ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na zasadnutie Európskej rady v Bruseli. Poukázal na to, že sa opäť hovorí o pozvaní Ukrajiny do NATO. Zopakoval, že Smer je proti vstupu Ukrajiny do NATO, prinieslo by to podľa neho tretiu svetovú vojnu. Uviedol to na stredajšom zasadnutí Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti pred jeho odchodom na zasadnutie Európskej rady.

Vlády Slovenska a Ukrajiny sa stretli pri Užhorode Video Slovensko bezpodmienečne podporuje vstup Ukrajiny do EÚ. Pri jej integračnom procese jej nebude klásť žiadne prekážky. V príhovore pred začatím rokovania spoločnej ukrajinsko-slovenskej vlády pri Užhorode to uviedol slovenský premiér Robert Fico (Smer). Predseda ukrajinskej vlády Denys Šmyhaľ si váži podporu a pripravenosť Slovenska poskytovať Ukrajine pomoc a poskytovanie skúseností pri vstupe do Únie. / Zdroj: ta3

Fico si myslí, že vojna na Ukrajine sa skončí veľmi rýchlo. „Pravdepodobnosť ukončenia vojny na Ukrajine je veľmi vysoká v krátkom čase,“ vyhlásil premiér. „Čakám, že zajtra by mohlo byť niečo naznačené, pretože sa zrazu objavuje téma pozvánky Ukrajiny do NATO,“ dodal. Nemyslí si, že táto pozvánka by bola „zadarmo“.

Slovenský premiér želá Ukrajine spravodlivý mier, no pýta sa, či je to v tejto situácii možné dosiahnuť. Zopakoval, že Slovensko podporuje územnú celistvosť Ukrajiny. Fico bude podporovať akýkoľvek predložený mierový plán na vyriešenie konfliktu na Ukrajine. Mierové rokovania budú podľa premiéra aj jednou z hlavných tém jeho rokovaní v Číne. Zároveň vyhlásil, že sa vždy snažil o vyvážené vzťahy s Ruskom. Treba podľa neho zabudnúť na to, že by Rusi odišli z Krymu a ďalších území, ako je Doneck či Luhansk. Rusi podľa neho získavajú čoraz viac území, zdôraznil, že konflikt nemá vojenské riešenie.

Slovensko podľa Fica naďalej pokračuje v humanitárnej pomoci Ukrajine. Dodal, že najviac potrebuje podporu v dodávkach elektriny. Od Ukrajiny očakáva spoluprácu v dovoze ropy a plynu na Slovensko. „Odmietam, aby sme brali ropu niekde cez Jadran,“ skonštatoval s tým, že by sa zvýšili poplatky. „Našou povinnosťou je, aby tranzit cez Slovensko pokračoval ďalej, aby tranzitná trasa cez Ukrajinu pokračovala, či už ide o ropu a plyn,“ skonštatoval. Naďalej platí, že SR nedaruje Ukrajine nič z vojenských dodávok, obchod bude podľa Fica pokračovať.

Takto privítal Šmyhaľ Fica na Ukrajine Video Slovenská a ukrajinská vláda sa stretli v blízkosti mesta Užhorod. Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ uviedol, že so svojím slovenským náprotivkom Robertom Ficom pri bilaterálnej schôdzke rokoval o rozvoji spolupráce medzi oboma krajinami, slovenskej podpore pre ukrajinský mierový plán a o ceste krajiny, ktorá sa už tretí rok bráni ruskej agresii, do Európskej únie. / Zdroj: Denys Šmyhaľ

Predseda vlády SR v stredu odcestuje na samit Európskej únie (EÚ) v Bruseli. Okrem iného sa zúčastní na Stretnutí EÚ a Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive. Počas dvojdňového zasadnutia Európskej rady vo štvrtok (17. 10.) a v piatok (18. 10.) budú lídri EÚ rokovať o vývoji na Blízkom východe, konkurencieschop­nosti, migrácii či zahraničných veciach.