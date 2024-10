Brusel sa zľakol, Orbán sa blysol, Paríž pred antisemitmi nakoniec necúvol. Nenávisť proti Izraelu ohrozuje futbalové zápasy

Izraelský stredopoliar Omri Gandelman sa so spoluhráčmi teší zo svojho gólu v zápase proti Francúzsku. Snímka je z 10. októbra. Izrael bol uvedený ako domáci tím, pre ozbrojený konflikt na Blízkom východe sa však hralo na neutrálnej pôde v Budapešti. Rovnakého súpera privítajú Francúzi 14. novembra v Paríži. Dejisko je isté až teraz, lebo sa uvažovalo, že kvôli bezpečnosti sa odvetný vzájomný zápas v Lige národov UEFA uskutoční niekde inde.

Izraelský stredopoliar Omri Gandelman sa so spoluhráčmi teší zo svojho gólu v zápase proti Francúzsku. Snímka je z 10. októbra. Izrael bol uvedený ako domáci tím, pre ozbrojený konflikt na Blízkom východe sa však hralo na neutrálnej pôde v Budapešti. Rovnakého súpera privítajú Francúzi 14. novembra v Paríži. Dejisko je isté až teraz, lebo sa uvažovalo, že kvôli bezpečnosti sa odvetný vzájomný zápas v Lige národov UEFA uskutoční niekde inde.

Dôvod, pre ktorý Izrael ako domáci tím hráva na neutrálnej pôde, je jasný: či už v Jeruzaleme alebo v Tel Avive by to bolo nemožné pre ozbrojený konflikt na Blízkom východe. Zarážajúco však pôsobí fakt, že pred plnými tribúnami si dosiaľ nezahrali jeho reprezentanti ani ako hostia. Príčina? Obavy organizátorov, že by nezvládli nával protiizraelského odporu.

Ako Izrael zostreľoval iránske drony a rakety Video Izrael so spojencami dokázal zničiť 99 percent dronov a rakiet, ktorými na židovský štát zaútočil Irán. Zdroj: IDF

Izraelčania nastúpili naposledy na ihrisku súpera tento týždeň v pondelok. Hrali proti Talianom. Nie však v Ríme alebo v Miláne, ale v Udine. Na štadióne s kapacitou približne 25-tisíc divákov. Obecenstvo malo iba necelú polovicu tohto počtu ľudí. Nachádzalo sa medzi nimi veľa pozvaných amatérskych futbalistov a detí. Každého diváka čakala mimoriadne prísna kontrola. Oblasť okolo štadióna uzavreli už 48 hodín pred úvodným hvizdom rozhodcu.

Súviselo to so šíriacou sa nevraživosťou proti Izraelu nielen v jeho regióne, ale aj medzi obyvateľmi Európy po pokračujúcej odplate premiéra Benjamina Netanjahua voči teroristom na Blízkom východe, ktorí 6. októbra 2023 pozabíjali viac ako tisíc bezbranných civilistov na území židovského štátu. „Bezpečnostné zložky v Udine posilnili o tisíc policajtov," upozornil denník Corriere dello Sport. Pre obavy z nastraženia výbušnín Taliani dokonca pokosili trávu na okolitých lúkach. Miestne médiá písali, že vždy pokojné Udine sa premenilo na bunker. Keďže okolie štadióna bolo prísne strážené, propalestínski demonštranti tam nemohli robiť výtržnosti. Na protiizraelský protest využili pochod cez mesto, lemovalo ich veľa policajtov.

Iránske rakety nad Starým mestom v Jeruzaleme Video Archívne video.

Na talianskej pôde sa aspoň hralo, čo sa nedalo povedať 6. septembra o zápase domáceho Belgicka proti hosťujúcemu Izraelu. A to, čo sa v krajine udialo, sa dá označiť za bezpečnostný debakel. Žiadne belgické mesto, ktoré prichádzalo do úvahy ako dejisko futbalového duelu, nebolo ochotné hostiť ho na svojom štadióne. Radnica v Bruseli vydala vyhlásenie, v ktorom uviedla, že „je nemožné usporiadať veľmi rizikový zápas". Belgický futbalový zväz nepochodil nikde. „Nemôžeme nájsť alternatívu v domácom prostredí, pretože žiadna miestna správa nepovažuje za možné organizovať zápas 'červených diablov'proti Izraelu," informoval zväz.

Bývalý belgický senátor Alain Destexhe, zároveň uznávaný lekár a esejista, označil postoj Bruselu za dôkaz jeho islamizácie. V texte pre denník Le Figaro ďalej upozornil, že hlavné mesto Belgicka si zvyklo čeliť výbušným situáciám, respektíve zabezpečovať poriadok počas veľkých akcií: „Ide o summity EÚ a NATO, násilné manifestácie farmárov a odborárov, ktoré sa často končia ohnivo. Okrem stretnutí extrémnej pravice nikdy nebolo zrušené medzinárodné podujatie pod zámienkou, že nie je v silách garantovať bezpečnosť." Rozhodnutie Bruselu preto považuje doslova za hanebné.

Destexhe poznamenal, že radnica sa vôbec nezmienila o hrozbe násilných propalestínskych demonštrácií, vystačila si len s holou zmienkou o veľmi rizikovom zápase. Skutočnú príčinu, prečo sa nehralo v Bruseli, vidí v tom, že v okolí národného futbalového štadiónu s kapacitou 50-tisíc divákov, žije veľa moslimov. A väčšina z nich je nevraživá voči Izraelu. „Mimoeurópsky pôvod má 61 percent bruselského obyvateľstva," podotkol Destexhe.

Zápas Belgicka s Izraelom sa 6. septembra nakoniec hral v Debrecíne. Maďarsko ponúklo obom tímom tamojší štadión, tie súhlasili. Viktor Orbán sa mohol blysnúť: čo lepšie si mohol želať premiér známy svojou protiimigračnou politikou, ako na maďarskej pôde pokojne usporiadať tento duel pre obavy z násilností moslimských prisťahovalcov v Bruseli… Nehovoriac o tom, že určite získal politické body u Netanjahua. Mimochodom, Orbán je zjavne skvelý stratég na futbalovom poli – Budapešti sa podarilo dosiahnuť, že sa v máji 2026 stane dejiskom finále Ligy majstrov.

Iránske rakety na Starým mestom v Jeruzaleme Video V utorok (1. 10.) zaútočil Irán na Izrael priblžne 200 raketami. / Zdroj: IDF

Možnej bezpečnostnej blamáži teraz čelili vo Francúzsku. Zápas Ligy národov UEFA proti Izraelu sa bude hrať 14. novembra. Nakoniec sa až tento utorok ukázalo, že sa naozaj uskutoční v Paríži, ako sa plánovalo. Organizátori, respektíve vedenie mesta, mali obavu z výbušných protiizraelských demonštrácií. Bola by to zjavne hanba, keby Paríž, ktorý excelentne zvládol bezpečnosť počas nedávnych letných olympijských hier, nedokázal garantovať poriadok počas jedného futbalového stretnutia. „Zápas sa bude hrať v zvyčajných podmienkach a samozrejme, že bude prístupný verejnosti," citovala agentúra AFP zo záväzného vyjadrenia parížskej polície.

Smerujú Izrael a Irán k veľkej vojne? Áno Nie Neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Áno 63,7% Nie 23,8% Neviem 12,6%

Zatiaľ je otázne, či sa reprezentanti Francúzska a Izraela postavia proti sebe na Stade de France, čo je národný futbalový štadión s kapacitou 80-tisíc miest. „Organizácia tohto zápasu bude veľmi citlivá. Spolupracujeme s Francúzskym futbalovým zväzom a s kanceláriou ministra vnútra," povedal pre stanicu France Info policajný prefekt Paríža Laurent Nuňez. Dodal, že šéf rezortu vnútra v najbližšom čase rozhodne, či due odohrajú na Stade de France. Do úvahy prichádza ešte štadión Park princov, ktorý má miesta pre viac ako 48,5-tisíca divákov. Menší počet fanúšikov by príslušníkom bezpečnostných síl nepochybne uľahčil prácu o štyri týždne.